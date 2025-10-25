A vendre à Paris : Appartement lumineux à Saint-Vincent-de-Paul

Cet appartement de 3 pièces et 2 chambres bénéficiant d’une vue dégagée, situé dans le quartier Église Saint-Vincent-de-Paul, à Paris dans le 10e arrondissement, est proposé à la vente par Varenne.

Appartement a vendre a Paris par Varenne

Nouveau

© Varenne

Par MySweetImmo et Varenne, le 25 octobre 2025, mis à jour le 23 octobre 2025
 0
1 - Un appartement baigné de lumière2 - Une adresse de charme en plein Paris

Cet appartement de 63,41 m² est situé au 4ᵉ étage d’un immeuble ancien bien entretenu, dans le quartier Église Saint-Vincent-de-Paul, à Paris dans le 10e arrondissement.

Newsletter MySweetimmo

Un appartement baigné de lumière

L’appartement s’ouvre sur un spacieux salon exposé Sud-Ouest, baigné de lumière et offrant une vue dégagée. Une cuisine indépendante équipée complète l’espace de vie.

Côté nuit, une première chambre au calme sur cour avec rangements et une seconde chambre de plus de 12 m² offrent confort et fonctionnalité. Une salle de bains avec espace buanderie ainsi qu’une cave complètent ce bien.

À lire aussi

Une adresse de charme en plein Paris

La luminosité, la vue dégagée et l’agencement harmonieux en font une adresse pleine de charme, idéale pour profiter d’un cadre de vie agréable au cœur du 10ᵉ arrondissement.

Le prix : 682 000 euros. Le DPE : D. Le contact : Varenne.

Par MySweetImmo
Cet article vous a aidé ?
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter