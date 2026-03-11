Prix de l’immobilier Issy-les-Moulineaux : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Issy-les-Moulineaux? Retrouvez les prix de vente, les loyers, les principaux indicateurs du marché et nos conseils au 1er février 2026.

Située dans les Hauts-de-Seine, la commune compte 67 981 habitants. Les résidences secondaires représentent 6,7 % du parc immobilier. Le taux de vacance s’établit à 5,8 %. Les propriétaires occupants constituent 6 % des ménages. Le revenu médian annuel atteint 56 075 €. Les délais de vente moyens s’établissent à 83 jours.

Vous êtes propriétaire à Issy-les-Moulineaux ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Issy-les-Moulineaux, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Newsletter MySweetimmo

Un écart de 875 €/m² entre appartements et maisons

Le prix moyen des appartements s’établit à 7 314 €/m². Le prix moyen des maisons atteint 8 189 €/m². Le différentiel entre habitat collectif et individuel atteint 875 €/m².

À lire aussi Prix de l’immobilier à Toulon : les clés du marché en février 2026

Appartements : –1,6 % sur un an

Les prix des appartements reculent de –0,9 % sur un mois et de –2,5 % sur trois mois. Sur un an, la variation atteint –1,6 %. Sur trois ans, l’évolution cumulée ressort à –10,6 %. Sur cinq ans, la variation cumulée atteint –14,9 %.

À lire aussi Prix de l’immobilier à Bandol : Les clés du marché en février 2026

Maisons : –5,4 % sur un an

Les prix des maisons progressent de +0,3 % sur un mois et de +1,9 % sur trois mois. Sur un an, la variation atteint –5,4 %. Sur trois ans, l’évolution cumulée ressort à –16,0 %. Sur cinq ans, la variation cumulée atteint –19,8 %.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

Le différentiel de 875 €/m² entre appartements et maisons constitue un élément structurant du marché local. Au sein de chaque segment, les prix au mètre carré varient selon la surface, la localisation et les caractéristiques du bien. Les petites surfaces présentent généralement un prix au mètre carré supérieur à la moyenne de leur segment. Les biens de grande superficie présentent un prix au mètre carré plus modéré.

Des loyers à 27,9 €/m²

Les appartements se louent en moyenne 27,8 €/m². Les maisons affichent un loyer moyen de 29,4 €/m². Tous biens confondus, le loyer moyen s’établit à 27,9 €/m². Le rendement locatif brut ressort à 4,6 % pour les appartements et à 4,3 % pour les maisons, soit 4,5 % en moyenne. Le taux de vacance s’établit à 5,8%.

Combien coûte un T2 à Issy-les-Moulineaux ?

MySweetImmo retient un bien « standard » de type T2 de 40 m² afin de faciliter la comparaison entre les villes. Au prix moyen de 7 314 €/m², l’acquisition d’un T2 de 40 m² représente un budget estimatif de 292 560€. Sur la base d’un loyer moyen de 27,8 €/m², le loyer mensuel estimatif atteint 1 112 €. Le rendement locatif brut ressort à 4,6 % sur douze mois.

Structure du parc et contexte socio-économique

Les résidences secondaires représentent 6,7 % du parc immobilier. Le taux de vacance s’établit à 5,8 %. Les propriétaires occupants constituent 6 % des ménages. Le revenu médian annuel atteint 56 075 € (Insee). Les délais de vente moyens s’établissent à 83 jours.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Les variations sont négatives sur un an pour les deux segments : –1,6 % pour les appartements et –5,4 % pour les maisons. L’analyse des références comparables et du positionnement du bien dans son segment reste déterminante. Si vous vendez. L’évolution cumulée sur trois ans (–10,6 % pour les appartements et –16,0 % pour les maisons) doit être intégrée dans la stratégie de prix. Le délai moyen de vente de 83 jours constitue un indicateur de rythme de commercialisation. Si vous investissez. Les rendements locatifs bruts varient de 4,3 % à 4,6 % selon la typologie. Le taux de vacance de 5,8 % doit être intégré dans le taux d’occupation prévisionnel et dans le calcul du rendement brut.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements