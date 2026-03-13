Réseau immobilier : Viagimmo lance un partenariat pour aider les agences à proposer du viager
Viagimmo lance un programme de partenariat pour permettre aux agences immobilières de proposer du viager sans gérer la technicité de ce type de vente.
- Viagimmo lance le programme « Partenaire Viagimmo » pour permettre aux agences immobilières de proposer du viager sans gérer la complexité juridique et financière.
- Viagimmo prend en charge les calculs viagers, le montage juridique et la sécurisation des contrats jusqu’à la finalisation de la transaction immobilière.
- Les agences immobilières partenaires perçoivent 50 % des honoraires générés par les ventes réalisées via le programme « Partenaire Viagimmo ».
- Le programme « Partenaire Viagimmo » est conclu pour deux ans et comprend formation, accompagnement et diffusion des mandats sur des supports spécialisés.
Le réseau spécialisé Viagimmo lance un programme de partenariat destiné aux agences immobilières. L’objectif : leur permettre de proposer des ventes en viager sans gérer la complexité juridique et financière. Une manière de se positionner sur un marché encore peu exploité mais en progression.
Le viager attire de plus en plus mais reste peu exploité par les agences
Avec le vieillissement de la population et l’évolution des stratégies patrimoniales, le viager suscite un intérêt croissant. Ce mécanisme immobilier permet à un vendeur, souvent senior, de percevoir un complément de revenus tout en continuant à vivre dans son logement dans certains cas. Pour les investisseurs, il représente aussi une manière différente d’acquérir un bien immobilier.
Malgré ces atouts, peu d’agences immobilières se positionnent aujourd’hui sur ce marché. La principale raison tient à la technicité du viager. Les calculs financiers sont spécifiques, les montages juridiques peuvent être complexes et les contrats doivent être particulièrement sécurisés.
Un partenariat pour proposer du viager sans gérer la complexité
Pour lever ces freins, Viagimmo lance le programme « Partenaire Viagimmo ». Ce dispositif permet aux agences immobilières de proposer des solutions en viager à leurs clients sans modifier leur organisation interne ni recruter de spécialistes.
Le partenariat est conclu pour une durée de deux ans. Dans ce cadre, Viagimmo prend en charge toute la partie technique du viager : calculs financiers, montage juridique et sécurisation des contrats.
Le réseau accompagne également chaque dossier depuis la signature du mandat jusqu’à la finalisation de la transaction. Les mandats viager sont signés par Viagimmo, ce qui permet de garantir un cadre sécurisé pour les différentes parties.
En contrepartie, l’agence partenaire perçoit 50 % des honoraires générés par la transaction, sans avoir à gérer la technicité propre à ce type d’opération.
Formation et visibilité pour accompagner les agences
Le programme prévoit également un accompagnement des agences partenaires. Celles-ci bénéficient d’une formation de sensibilisation aux fondamentaux du viager ainsi que d’un suivi régulier pour développer cette activité au sein de leur agence.
Les mandats sont également diffusés sur le site Viagimmo.fr et sur des supports spécialisés. Cette diffusion vise à augmenter la visibilité des biens proposés et à renforcer la présence des agences partenaires sur le marché du viager.
« Ce mode de collaboration associe l’expertise technique du viager apportée par notre réseau à l’ancrage local des agences immobilières. Il crée de nouvelles opportunités de développement pour les professionnels de l’immobilier et permet d’élargir l’éventail de solutions proposées à leurs clients », explique Sophie Richard, fondatrice du réseau Viagimmo.