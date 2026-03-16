Réseau immobilier : Kretz Real Estate lance son modèle de franchise à l’international

Kretz Real Estate officialise son modèle de franchise avec deux premières ouvertures, en Belgique et à l’Île Maurice, et affiche un objectif de cinq implantations en 2026.

Quelques semaines après l’inauguration de son premier flagship au 100 rue du Bac dans le 7ème arrondissement de Paris, Kretz Real Estate ouvre un nouveau chapitre de son développement et lance officiellement son modèle de franchise à l’international.

Les deux premières implantations voient le jour en Belgique et à l’Île Maurice. Cette accélération intervient dans un contexte de forte croissance revendiquée par l’entreprise qui évoque une hausse de 80 % en 2025 et une communauté de 2 millions d’abonnés à travers le monde.

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Un modèle de franchise pensé comme le prolongement de l’univers Kretz

« Après avoir bâti un modèle 100 % digital devenu une référence dans l’immobilier de prestige — avec plus de 500 millions d’euros de biens vendus en 2025 et une valeur moyenne de transaction de 1,9 million d’euros — Kretz Real Estate structure aujourd’hui son expansion internationale », précise déclare Alexandre Bruneau, Directeur Général de Kretz Real Estate..

Le modèle adopté par Kretz Real Estate permet à des entrepreneurs sélectionnés d’intégrer un écosystème complet : accompagnement au développement commercial, structuration du business plan, stratégie marketing et communication, support opérationnel et juridique, ainsi que l’accès à des outils digitaux développés par la marque.

Les franchisés vont pouvoir s’approprier les méthodes, les outils et l’univers de la marque. Notamment avec la Kretz Academy, le programme de formation dédié aux agents Kretz Real Estate. Ce parcours est complété par un accompagnement renforcé au cours des premiers mois suivant le lancement et un suivi régulier des équipes marketing et commerciales afin d’assurer le développement de chaque implantation dans le respect de l’identité de la marque.

Les franchisés seront aussi formés au savoir-faire de Kretz Real Estate sur l’utilisation du marketing digital, des réseaux sociaux et du personal branding dans la stratégie d’expansion et d’acquisition de clients.

Chaque franchisé bénéficie ainsi d’un modèle éprouvé, d’une notoriété internationale amplifiée par la série « L’Agence » et de l’appui de l’agence immobilière la plus suivie sur les réseaux sociaux en Europe, avec plus de 2 millions d’abonnés.

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Des implantations physiques conçues comme des lieux d’expérience

Chaque franchise disposera d’une agence physique reprenant le concept du flagship parisien, développé en collaboration avec Label Experience et Silvera.

À l’image du 100 rue du Bac, ces espaces ne seront pas de simples bureaux ni une agence traditionnelle, mais de véritables lieux ouverts et accueillants qui invitent à la découverte et aux échanges. Chaque pièce incarne l’univers d’un membre de la famille Kretz avec la présence des marqueurs emblématiques de l’entreprise (balançoire, gong…). L’objectif est de faire vivre aux clients une expérience unique, émotionnelle et différenciante dans l’univers de l’immobilier de luxe.

« Nous ne développons pas un réseau standardisé. Chaque franchise est pensée comme un prolongement fidèle de notre identité. Nous transmettons un savoir-faire, une vision et une manière d’incarner l’immobilier de luxe qui repose sur l’humain, l’excellence et l’innovation », ajoute Alexandre Bruneau.

Deux premières implantations stratégiques pour le développement en franchise

La Belgique : première implantation sous franchise en Europe

La Belgique constitue le premier territoire franchisé avec une implantation à Bruxelles, place Brugmann. La franchise sera portée par Julie Carlier, agente immobilière déjà bien installée sur la place du quartier d’Ixelles, où elle a exercé jusqu’à présent sous la marque « Carlton Properties ». Cette collaboration est d’ailleurs évoquée dans la saison 6 de « L’Agence », récemment diffusée, qui se conclut par la signature du contrat de licence entre le groupe Kretz et Julie Carlier.

« Je suis ravie de franchir cette nouvelle étape professionnelle avec la famille Kretz. Cela a été comme une évidence avec une connexion très forte tant l’humain est au centre de toute leur dynamique. J’entre dans un cadre où tout est pensé avec intelligence et une maîtrise parfaite des technologies. C’est un privilège d’assurer le développement en Belgique de cette signature emblématique de l’immobilier de luxe. », précise Julie Carlier.

Julie Carlier vise, d’ici cinq ans, l’ouverture de trois agences en Belgique, une équipe de 25 agents et un volume annuel de 250 transactions (sur 5 ans). Un développement structuré qui mise sur la qualité, avec un positionnement clair sur le segment haut de gamme (biens à partir de 600 000 €).

Kretz Real Estate a identifié un potentiel significatif en Belgique, notamment en Flandre, région la plus dynamique du pays pour l’immobilier de luxe selon les analyses réalisées à partir des données Statbel. Elle enregistre la plus forte croissance des ventes depuis 2012 (+37%), représente environ 65% de la valeur totale des transactions et près de 74% des nouveaux permis de construire.

Île Maurice : une destination internationale de premier plan

L’Île Maurice constitue une destination premium en forte croissance pour l’immobilier de luxe. La franchise mauricienne est lancée par Emmanuel Beguier, investisseur sur l’Ile depuis plusieurs années. Il confie la direction de l’agence à Julia Hülshoff-Medar, qui évolue dans le secteur de l’immobilier de luxe depuis 8 ans, après une carrière de 20 années dans la mode.

« C’est un plaisir d’introduire la vision de la famille Kretz à l’Île Maurice. À la fois destination de rêve et véritable destination de refuge, l’île séduit par sa stabilité, sa qualité de vie et son attractivité internationale. Combinés au savoir-faire innovant de l’Agence et à sa clientèle prestigieuse, ces atouts s’inscrivent dans un marché immobilier mauricien en pleine structuration et à fort potentiel de développement, que nous sommes convaincus de pouvoir valoriser à travers des biens d’exception, en y apportant une touche de fraîcheur » précise-t-elle.

L’Agence physique ouvre ses portes dans une superbe villa à Pereybère, reprenant le concept du flagship parisien, développé en collaboration avec Label Expérience.

Un objectif de cinq franchises en 2026

Après ces deux premières implantations, Kretz Real Estate vise l’ouverture de trois autres franchises en 2026, en Europe et dans des destinations internationales à forte valeur patrimoniale.

« Comme pour le flagship, le développement en franchise s’inscrit dans une continuité naturelle pour Kretz Real Estate. Nous souhaitons nous entourer d’entrepreneurs capables d’incarner notre exigence et notre vision. Notre ambition n’est pas la multiplication, mais la justesse des implantations », conclut Alexandre Bruneau.

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