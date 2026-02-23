Réseau immobilier : HUMAN Immobilier sacré Meilleur employeur par Capital

Selon une étude Statista publiée par Capital, HUMAN Immobilier est classé Meilleur employeur 2025 parmi les réseaux d’agences. « La plus belle des reconnaissances », réagit Benjamin Salah, dirigeant du groupe.

HUMAN Immobilier a été classé « Meilleur employeur de France » parmi les réseaux d’agences immobilières par Capital, à l’issue d’une étude indépendante menée en partenariat avec Statista.

Une étude indépendante fondée sur la voix des collaborateurs

Cette enquête nationale a été réalisée par Statista, institut indépendant, auprès de 15 000 salariés d’entreprises de plus de 500 collaborateurs interrogés en ligne à l’automne 2025, avant une parution le 29 janvier.

Cette distinction repose directement sur l’avis des collaborateurs, évaluant à la fois leur satisfaction interne et leur perception comparative des entreprises du secteur. Elle souligne un environnement de travail jugé plus qualitatif que la moyenne de la profession et confirme un modèle organisationnel fondé sur l’expérience collaborateur, dont la performance découle de

l’engagement et de l’épanouissement des équipes.

« Cette enquête faite auprès de nos collaborateurs nous offre la plus belle des reconnaissances, celle de nos équipes», se réjouit Benjamin Salah, Dirigeant du Groupe HUMAN.

Une reconnaissance aux côtés d’acteurs majeurs du secteur

HUMAN Immobilier se classe également 3e dans la catégorie « Immobilier », aux côtés d’acteurs majeurs du secteur : ALTAREA, spécialiste de la promotion immobilière et HEXAOM, spécialiste de la construction de maisons individuelles.

“Deux magnifiques entreprises qui nous inspirent depuis longtemps, déclare Benjamin Salah, Dirigeant du Groupe HUMAN. Cette distinction a une valeur particulière car elle émane directement de nos collaborateurs. Leur confiance et leur engagement constituent le socle de notre développement ».

Une vision affirmée depuis 2021

Depuis son changement de nom en 2021, HUMAN Immobilier affirme sa volonté de placer l’humain au cœur de son modèle, tant dans la relation client que dans l’accompagnement de ses équipes.

Pour l’enseigne, cette reconnaissance ne constitue pas un aboutissement mais un appui dans une démarche d’amélioration continue. Elle s’inscrit dans une stratégie globale qui place l’humain au cœur du développement et constitue un signal de confiance pour les futurs franchisés, attestant de la solidité du modèle collaboratif et de sa pérennité.

Une dynamique confirmée par d’autres distinctions

Cette dynamique est renforcée par d’autres distinctions récentes. En septembre 2023, Benjamin Salah a reçu le prix de l’Entrepreneur de l’Année en Nouvelle-Aquitaine. Cette même année, le réseau a figuré pour la cinquième année consécutive dans le top 500 des Champions de la croissance.

En 2025, selon le baromètre VASANO, HUMAN Immobilier s’est également hissé à la première place des enseignes immobilières les mieux notées sur Google avec une note moyenne de 4,86/5 sur plus de 100 000 avis. Une position déjà obtenue en 2022 et s’y maintient depuis 2024.

