A vendre à Paris 6e : Elégant appartement à Saint-Sulpice

Cet appartement de 3 pièces, 2 chambres et 73 m², situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, est proposé à la vente par Varenne.

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© Varenne

Par MySweetImmo , le 23 mars 2026
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Cet élégant appartement de 73 m² est situé au troisième étage avec ascenseur d’un bel immeuble du XVIIIᵉ siècle, entre la rue de Seine et la rue de Condé, au cœur de Saint-Germain-des-Prés.

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Un appartement fonctionnel

Bénéficiant d’une hauteur sous plafond de 3,40 m, ce bien séduit par ses beaux volumes et son atmosphère raffinée. L’entrée avec vestiaire dessert un salon / salle à manger lumineux, prolongé par une cuisine semi-ouverte, formant un espace de vie harmonieux.

L’appartement comprend également deux chambres, une salle de douche, des toilettes séparées, une buanderie ainsi que deux dressings, offrant une fonctionnalité optimale.

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Une rénovation soignée

Traversant et baigné de lumière grâce à ses expositions sud, ouest et nord, il a été rénové avec exigence et goût, alliant confort contemporain et charme de l’ancien.

Le prix : 1 680 000 €. Le DPE : D. Le contact : Varenne.

Par MySweetImmo
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