Immobilier : Ces rues où les prix sont jusqu’à 11 fois plus élevés

Selon SeLoger, les prix immobiliers varient fortement selon les rues, avec un écart de 1 à 11 entre les grandes villes, de 2 125 €/m² à Bourges à près de 24 000 €/m² à Paris.

Dans un marché immobilier qui se stabilise progressivement avec, en moyenne en France, une évolution des prix de +0,9% sur un an, les écarts de prix restent considérables à l’échelle des rues.

D’une grande ville à l’autre, les adresses les plus prestigieuses affichent des niveaux sans commune mesure. SeLoger dévoile le classement 2026 des rues les plus chères dans les 50 plus grandes villes de France.

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Des écarts de prix spectaculaires entre les rues les plus chères des grandes villes

Sans surprise, Paris se distingue très nettement, avec l’avenue Montaigne qui affiche 23 993 €/m², ce qui en fait la rue la plus chère parmi les 50 plus grandes villes de France. Mais au-delà de ce niveau record, l’étude met surtout en lumière des écarts de prix particulièrement marqués d’une ville à l’autre. À l’autre extrémité, la rue la plus chère de Bourges, la rue Joyeuse, atteint 2 125 €/m², contre 2 219 €/m² à Limoges et 2 428 €/m² à Saint-Étienne.

Au total, l’écart atteint un rapport de 1 à 11 entre les rues les plus chères des grandes villes. Entre ces deux extrêmes, plusieurs marchés se distinguent avec des niveaux élevés mais plus intermédiaires, comme Antibes (12 373 €/m²), Nice (12 052 €/m²), Cannes (11 977 €/m²) ou encore Marseille (8 738 €/m²). Ces prix confirment une tendance forte : les écarts de prix restent considérables, même au sommet du marché immobilier.

Le saviez-vous ? Dans le Grand-Est, en Haute-Marne, le village de Romain-sur-Meuse (91 habitants) est le moins cher de France au 1er mars 2026 avec un prix moyen de 570 €/m², soit 42 fois moins que l’avenue Montaigne à Paris. À l’inverse, la commune la plus chère de France est Saint-Jean-Cap-Ferrat, avec un prix moyen atteignant 18 100 €/m² (contre 9 739 €/m² à Paris).

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La capitale confirme son statut de marché exceptionnel, avec des niveaux de prix sans équivalent

Les 10 rues les plus chères de Paris dépassent toutes les 21 900 €/m², avec en tête :

Avenue Montaigne : 23 993 €/m²

Rue de Furstemberg : 23 905 €/m²

Quai des Orfèvres : 22 332 €/m²

Ces niveaux restent très supérieurs aux moyennes de 9 739 €/m² à Paris et de 3 124 €/m² en France.

Sur l’avenue Montaigne, où les prix atteignent 23 993 €/m² en moyenne, certains biens d’exception proposés sur Belles Demeures dépassent 45 000 €/m², à l’image de cet appartement de prestige situé au cœur du Triangle d’Or, offrant près de 200 m², une vaste réception lumineuse avec vue sur l’avenue et plusieurs suites, dans une copropriété parmi les plus recherchées du quartier.

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Côte d’Azur : Des prix parmi les plus élevés du Top 50

Derrière Paris, la Côte d’Azur concentre les adresses les plus valorisées. À Antibes, les prix peuvent atteindre 12 373 €/m², soit près du double de la moyenne locale. À Nice, sur l’avenue Jean Lorrain, les prix s’élèvent à 12 052 €/m², tandis qu’à Cannes, sur la rue Gray Street, ils culminent à 11 977 €/m².

A Nice : parfois plus de 23 000 €/m²

Sur l’avenue Jean Lorrain, certains biens d’exception dépassent 23 000 €/m², comme ce penthouse en première ligne face à la mer d’environ 250 m², offrant de vastes terrasses, plusieurs suites et des prestations très haut de gamme, avec une vue panoramique sur la baie des Anges.

A Antibes : des écarts considérables d’une rue à l’autre

L’écart est également significatif : sur le Cap d’Antibes, certains biens d’exception dépassent 24 000 €/m², comme cette villa d’environ 110 m² située à proximité immédiate de la plage Keller, entièrement rénovée, avec terrasse et vue mer, soit près du double du prix moyen des rues les plus chères de la ville (12 373 €/m²).

Ces écarts illustrent une réalité structurelle du marché immobilier : dans certaines rues très recherchées, les prix fonctionnent comme sur des marchés à part, pouvant atteindre jusqu’à deux fois les moyennes locales, tirés par la rareté des biens, l’emplacement et les prestations d’exception.

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