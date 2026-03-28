A vendre à Paris 6e : Appartement d’architecte à côté du Jardin du Luxembourg

Cet appartement d’architecte de 96,43 m², est situé au cinquième étage avec ascenseur, seul sur le palier, à proximité immédiate du Jardin du Luxembourg.
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Un appartement d’architecte repensé par un architecte
Entièrement repensé par un architecte, ce bien d’exception séduit par son élégance contemporaine, sa lumière traversante et ses vues dégagées sur la rue Herschel et les perspectives du jardin.
La pièce de réception, aux volumes généreux et à la hauteur sous plafond remarquable, réunit une cuisine ouverte en acier inoxydable, une salle à manger, un salon ainsi qu’un espace bureau modulable pouvant être transformé en troisième chambre.
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