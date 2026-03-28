A vendre à Paris 6e : Appartement d’architecte à côté du Jardin du Luxembourg

Cet élégant appartement de 4 pièces, 2 chambres et 96 m², entièrement repensé par un architecte et situé à proximité du Jardin du Luxembourg, est proposé à la vente par Varenne.

Cet appartement d’architecte de 96,43 m², est situé au cinquième étage avec ascenseur, seul sur le palier, à proximité immédiate du Jardin du Luxembourg.

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Un appartement d’architecte repensé par un architecte

Entièrement repensé par un architecte, ce bien d’exception séduit par son élégance contemporaine, sa lumière traversante et ses vues dégagées sur la rue Herschel et les perspectives du jardin.

La pièce de réception, aux volumes généreux et à la hauteur sous plafond remarquable, réunit une cuisine ouverte en acier inoxydable, une salle à manger, un salon ainsi qu’un espace bureau modulable pouvant être transformé en troisième chambre.

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Des prestations de très haut standing

Les prestations sont de très haut standing : murs enduits à la chaux naturelle, îlot en travertin, parquet en chêne clair, menuiseries en noyer, composant un ensemble à la fois durable et raffiné.

Un élément linéaire en noyer, traversant l’appartement d’est en ouest, structure harmonieusement les espaces tout en intégrant avec discrétion rangements, buanderie, bibliothèque et home cinéma.

L’espace nuit accueille deux chambres, chacune avec sa salle de bains avec toilettes, offrant un confort absolu grâce à des aménagements sur mesure.

Le prix : 2 100 000 €. Le DPE : C. Le contact : Varenne.

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