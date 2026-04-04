Réseau immobilier : Engel & Völkers France ouvre une quatrième franchise au cœur du Luberon
Engel & Völkers France renforce sa présence au coeur du Luberon, sur ce territoire recherché, entre patrimoine, nature préservée et immobilier d’exception, avec une nouvelle adresse portée par Eric Soffer et Anne Prieur.
Engel & Völkers France poursuit son développement sur le territoire national avec l’ouverture d’une quatrième franchise. Celle-ci se situe au cœur du Luberon, l’un des marchés les plus attractifs du sud de la France. Entre villages historiques, paysages protégés et propriétés de caractère, la région séduit une clientèle française et internationale en quête d’authenticité, d’exclusivité et de qualité de vie.
« Avec cette nouvelle implantation, nous confirmons notre volonté de développer Engel & Völkers dans des destinations à très forte identité, où la connaissance fine du territoire, l’excellence du conseil et la qualité de l’accompagnement sont essentielles. Le Luberon incarne ce luxe à la fois patrimonial, émotionnel et durable. C’est précisément dans cet esprit que s’inscrit cette ouverture », précise Christophe Michel, CEO Engel & Völkers France.
Le Luberon : Des prix autour de 8 000 € / m²
En 2026, le Luberon confirme sa place parmi les marchés résidentiels et patrimoniaux les plus recherchés : dans le très convoité Triangle d’Or, avec Gordes et ses environs, les valeurs restent élevées, soutenues par une demande internationale exigeante. Cette attractivité s’accompagne d’une évolution des attentes, marquée par l’essor d’un luxe durable incarné par la « rénovation invisible » des propriétés historiques, où se conjuguent authenticité, confort contemporain et discrétion.
« Le Luberon est une destination à part, où la rareté des biens, la beauté des paysages et la qualité de vie composent une promesse unique. Avec des prix pouvant atteindre 8 000 € / m² pour les biens les plus exclusifs, le Luberon n’est plus seulement une destination de villégiature, c’est un choix patrimonial stratégique. Notre ambition est de transformer cette quête d’exception en une réalité sereine, alliant expertise locale, prestige et durabilité », concluent Eric Soffer et Anne Prieur, franchisés Engel & Völkers Luberon.