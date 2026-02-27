Réseau immobilier : Engel & Völkers se lance en franchise en France
Engel & Völkers ouvre ses premières franchises en France, à Deauville et dans les Alpes, sur des marchés haut de gamme particulièrement exigeants. Le groupe amorce ainsi un nouveau modèle de développement sur le territoire national.
Engel & Völkers modifie sa stratégie en France. Le réseau d’immobilier de luxe lance ses premières franchises à Deauville, Chamonix-Mont-Blanc et Samoëns. L’objectif est clair : accélérer son développement sur des marchés haut de gamme très ciblés.
Un tournant stratégique pour le développement en France
Avec ces trois ouvertures, Engel & Völkers change de modèle de croissance dans l’Hexagone. Le réseau choisit désormais la franchise pour étendre sa présence.
« Nous ouvrons un nouveau chapitre en France avec un déploiement en franchise porté par des entrepreneurs expérimentés et fortement intégrés au tissu local. Notre ambition est claire : affirmer, dès ces premières implantations, la signature Engel & Völkers – un conseil d’excellence, une relation de confiance durable et un service entièrement sur-mesure – au cœur des marchés les plus exigeants », déclare Christophe Michel, CEO Engel & Völkers France.
Le réseau immobilier cible des villes où l’offre de biens est limitée et où les acheteurs disposent d’un fort pouvoir d’achat. Ces marchés sont marqués par une clientèle française et internationale attentive à la qualité de l’accompagnement.
Deauville, première implantation opérationnelle
La première franchise française a ouvert à Deauville, dans le Calvados, en novembre 2025. L’agence est dirigée par Yves Memmi et Grégory Boitard. Elle propose des biens immobiliers de luxe dans l’une des stations balnéaires les plus recherchées de Normandie.
« Deauville est une adresse à part, où l’emplacement, la confidentialité et la qualité d’exécution font toute la différence. Nous sommes heureux d’y déployer l’exigence Engel & Völkers au service d’une clientèle française et internationale », déclarent Yves Memmi et Grégory Boitard, franchisés Engel & Völkers Deauville.
Le marché local se caractérise par des biens rares et des acquéreurs exigeants, ce qui correspond au positionnement du réseau.
Les Alpes, deuxième étape du déploiement
Deux nouvelles agences ouvriront le 2 mars 2026 dans les Alpes. À Chamonix-Mont-Blanc, l’agence sera dirigée par Thomas Bordet et Jérémie Carme, qui disposent d’une expérience dans l’immobilier de luxe. Le prix moyen atteint 10 300 euros par mètre carré, ce qui place la station parmi les marchés alpins les plus chers.
« Chamonix attire une clientèle internationale, très informée, qui recherche autant l’émotion d’un lieu que la solidité d’un investissement. Notre rôle sera d’apporter une lecture précise du marché et un accompagnement rigoureux, à la hauteur de la destination », indiquent Thomas Bordet et Jérémie Carme, franchisés Engel & Völkers Chamonix-Mont-Blanc.
À Samoëns, dans la vallée du Giffre, la troisième franchise sera dirigée par Virginie Magnin et Jérémie Carme, déjà actifs localement. Le marché attire des acheteurs à la recherche de résidences situées dans un environnement montagnard préservé.
« Samoëns offre un équilibre rare : authenticité, élégance et qualité de vie. Nous voulons y proposer une expérience client très premium, avec un niveau d’exigence constant sur la sélection, la présentation des biens et le suivi des projets », souligne Virginie Magnin, future franchisée Engel & Völkers Samoëns.