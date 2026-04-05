Jardin : Cette astuce à 10 € qui protège vos plantes des limaces
Savez-vous que l’on peut utiliser la laine de mouton comme engrais naturel ou paillis de jardin ? Cette astuce encore méconnue permet notamment de régénérer le sol et de faire fuir les nuisibles à l’arrivée du printemps.
- La laine de mouton libère de l’azote lentement grâce à la kératine, ce qui nourrit les plantes sans excès.
- Utilisée en paillage, la laine de mouton limite les mauvaises herbes et repousse limaces et escargots grâce à la lanoline.
- La laine de mouton améliore la structure du sol, favorise la vie microbienne et régule température et humidité.
À l’approche du printemps, les jardiniers doivent composer avec des sols fragilisés, une météo instable et le retour des nuisibles. Pour y faire face, un expert de Travaux.com met en avant une solution encore peu connue : la laine de mouton. Accessible et multifonction, elle répond à plusieurs besoins au jardin.
Une solution naturelle face aux nuisibles du printemps
Le printemps marque le retour des limaces et des escargots, particulièrement friands des jeunes plantations. Ces nuisibles peuvent rapidement compromettre les premières cultures.
Face à ce problème, les jardiniers cherchent des solutions efficaces sans recourir aux produits chimiques. Selon Sébastien Lassagne, expert jardin chez Travaux.com, la demande pour des alternatives naturelles et économiques progresse.
La laine de mouton gagne du terrain dans ce contexte. Elle agit comme une barrière physique et répulsive. La lanoline qu’elle contient éloigne les nuisibles, contrairement à d’autres méthodes comme le cuivre, les coquilles d’œufs ou le marc de café, souvent moins efficaces.
Un matériau multifonction pour les plantes et le sol
La laine de mouton ne se limite pas à protéger les cultures. Elle remplit plusieurs rôles utiles au jardin.
Elle agit d’abord comme un engrais naturel à libération lente. La kératine qu’elle contient se transforme progressivement en azote, ce qui nourrit les plantes sur la durée sans excès.
Utilisée en paillage, elle bloque la lumière et freine la pousse des mauvaises herbes. Elle renforce aussi la protection contre les limaces et les escargots.
Au-delà de ces usages visibles, elle améliore la qualité du sol. Ses fibres rendent la terre plus aérée et facilitent la circulation de l’air et de l’eau. Cette structure plus souple favorise l’activité des micro-organismes et des vers de terre.
La laine possède également des propriétés isolantes. Elle aide à réguler la température du sol, en protégeant du gel en hiver et en limitant la surchauffe en été.
Enfin, elle retient jusqu’à 30 % de son poids en eau. Elle restitue progressivement cette humidité aux racines, ce qui permet d’espacer les arrosages et de mieux résister aux périodes de chaleur.
Une solution accessible et économique pour les jardiniers
La laine de mouton reste une option abordable. Une toison brute complète coûte en moyenne entre 9 et 10 euros.
Elle peut être achetée en ligne, en magasin spécialisé ou directement auprès d’éleveurs locaux. Elle existe aussi sous forme de granulés, plus simples à utiliser, notamment en remplacement des anti-limaces traditionnels.
Des disques en laine sont également proposés pour les pots. Ils permettent de protéger les plantes des fortes chaleurs, en particulier sur les balcons et les terrasses.