Logement : Orpi lance une grande consultation pour faire remonter les idées des Français

Orpi lance une consultation nationale sur le logement dès le 7 avril avec Make.org, pour faire émerger des propositions concrètes avant la présidentielle de 2027.

À un an de la présidentielle de 2027, Orpi lance avec Make.org une consultation citoyenne nationale sur l’accès au logement. L’objectif est de recueillir des solutions concrètes sur l’achat et la location, pour alimenter le débat public et les programmes des candidats.

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Orpi remet le logement au cœur du débat politique

Orpi lance cette consultation à partir du 7 avril en partenariat avec Make.org, spécialiste des consultations citoyennes à grande échelle. L’opération se déroulera pendant huit semaines, jusqu’au 28 mai.

Le réseau inscrit clairement cette initiative dans la perspective de la présidentielle de 2027. Il veut replacer le logement parmi les priorités du débat public.

Orpi estime que le logement cumule aujourd’hui plusieurs difficultés. Accès au crédit plus compliqué, tension sur le marché locatif, règles jugées complexes ou encore évolution des besoins des ménages : tous ces facteurs pèsent sur les parcours résidentiels.

Ces difficultés concernent un large public. Primo-accédants, locataires, familles ou investisseurs sont directement confrontés à ces blocages.

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Une consultation ouverte à tous pour proposer des solutions

La consultation est accessible à tous les Français via une plateforme en ligne. Une seule question est posée : « Quelles solutions pour faciliter l’achat ou la location d’un logement ? »

Chaque participant peut déposer ses propositions et consulter celles des autres. Les idées peuvent être soutenues et mises en avant au fil de la consultation.

L’objectif est de faire émerger des solutions concrètes issues du terrain. Orpi veut ainsi dépasser le simple constat de crise pour identifier des pistes jugées utiles et applicables.

Des propositions destinées à peser dans la présidentielle

À l’issue de la consultation, Orpi prévoit d’analyser l’ensemble des contributions. Les propositions seront comparées, chiffrées et mises en perspective avec les données du marché immobilier.

Le réseau veut produire un recueil de mesures directement exploitable par les candidats à l’élection présidentielle.

« A quelques mois de l’élection présidentielle et après deux quinquennats où le logement n’a pas été une priorité, le logement ne peut plus être un sujet de second rang. C’est un enjeu de société fondamental. En tant que premier réseau immobilier de France, nous aurions pu nous contenter d’observer ou de signer des tribunes. Nous avons choisi de faire autrement. Cette consultation, c’est notre façon de dire aux Français : vos idées comptent, et nous nous engageons à les porter devant ceux qui décideront demain. C’est l’esprit coopératif qui nous anime depuis toujours : agir collectivement, pour l’intérêt de tous », explique Guillaume Martinaud, président de la coopérative Orpi.

Un réseau ancré dans les réalités du terrain

Orpi s’appuie sur son implantation pour légitimer cette démarche. Le réseau revendique 1 250 agences et 8 200 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire.

Depuis 60 ans, ses équipes accompagnent des milliers de Français dans leurs projets immobiliers. Elles observent au quotidien les difficultés d’accès au logement et les attentes des ménages.

Avec cette consultation, Orpi mise sur une approche collective. Le réseau veut faire remonter des propositions issues du terrain et les structurer pour nourrir les politiques du logement.

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