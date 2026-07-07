Immobilier : Les acheteurs étrangers font leur retour en France, qui sont-ils ?

Après deux années de ralentissement, les acheteurs étrangers font leur retour sur le marché immobilier français. Budgets élevés, nouvelles zones attractives et quête d’authenticité : le baromètre Capifrance révèle un marché en pleine recomposition.

En ce début des vacances d’été, la question de la résidence secondaire revient sur le devant de la scène. Terre de villégiature par excellence, la France attire depuis des décennies des acheteurs venus du monde entier, séduits par son climat, ses paysages et son art de vivre.

Quelles sont aujourd’hui les destinations privilégiées par les acquéreurs étrangers non-résidents pour investir dans leur maison de vacances ? À travers une analyse de ses transactions, Capifrance révèle les régions et villes françaises qui concentrent le plus d’investissements étrangers dans l’immobilier de loisirs, ces résidences où leurs propriétaires s’apprêtent à passer l’été.

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Des budgets solides qui soutiennent le marché immobilier

Après un ralentissement observé en 2023 et 2024, les acheteurs étrangers reviennent sur le marché immobilier français. Le baromètre publié par Capifrance montre que cette clientèle retrouve confiance, avec des budgets confortables et des critères d’achat qui évoluent.

Au-delà des stations balnéaires ou de Paris, les acquéreurs privilégient désormais des territoires offrant davantage d’espace, de patrimoine et de qualité de vie.

Les transactions réalisées par Capifrance en 2025 montrent un marché relativement équilibré. Près d’un acheteur étranger sur cinq (18 %) investit entre 500 000 euros et 2,5 millions d’euros. La majorité des acquisitions se concentre toutefois sur des budgets intermédiaires : 33 % des ventes concernent des biens compris entre 250 000 et 500 000 euros, tandis que 34 % portent sur des logements vendus entre 100 000 et 250 000 euros. Seuls 15 % des achats restent sous le seuil des 100 000 euros.

Cette répartition traduit la diversité des projets : résidence principale, résidence secondaire ou investissement patrimonial cohabitent sur le marché français.

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Suisses, Belges, Américains : qui achète en France ?

Les Suisses conservent leur première place parmi les acheteurs étrangers, avec 22 % des transactions recensées par le réseau Capifrance. Leur budget moyen atteint 370 000 euros et ils privilégient les départements frontaliers comme la Haute-Savoie, la Savoie, l’Ain, le Jura ou la Saône-et-Loire.

Les Belges suivent avec 19 % des acquisitions et un budget moyen de 340 000 euros. Ils restent attirés par les destinations touristiques, notamment le Var, la Corse et les Alpes.

Les Britanniques représentent désormais 12 % des transactions, avec un budget moyen de 235 000 euros. Ils recherchent principalement des maisons de village, des biens à rénover ou des terrains constructibles.

Les Américains arrivent en quatrième position (11 %), avec un budget moyen de 400 000 euros. Ils privilégient les maisons en pierre et les demeures de caractère, notamment en Bretagne, en Dordogne et en région parisienne.

Derrière ce quatuor figurent les acheteurs néerlandais (8 %), allemands (6 %), originaires des pays du Golfe et du monde arabe (5 %) ainsi que les acquéreurs asiatiques (4 %). Ces derniers affichent les budgets moyens les plus élevés du classement, autour de 570 000 euros, avec une préférence pour les grandes métropoles comme Paris, Bordeaux ou Nice.

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Haute-Savoie, ruralité, Est : les nouvelles zones qui montent

Le baromètre met en lumière une évolution géographique des recherches.

La Haute-Savoie confirme son attractivité internationale. Si les acquéreurs suisses y restent très présents, ils sont désormais rejoints par des Américains, des Britanniques, des Canadiens et des ressortissants des Émirats arabes unis, séduits par la proximité de Genève, les paysages de montagne et la qualité de vie.

Autre territoire en progression : la Saône-et-Loire. Les acheteurs américains et britanniques y recherchent des maisons de caractère dans un environnement rural, où les prix demeurent plus accessibles que dans d’autres régions.

Le mouvement d’éloignement de Paris se poursuit également. L’Île-de-France enregistre désormais davantage de transactions en périphérie que dans la capitale, signe d’une recherche accrue d’espace et de verdure.

Les Britanniques, eux aussi, modifient leurs habitudes. Longtemps concentrés sur la Dordogne, la Charente ou la Normandie, ils orientent davantage leurs recherches vers l’Est de la France et les massifs montagneux, où les activités touristiques peuvent s’étendre sur toute l’année.

L’authenticité devient le critère clé des acheteurs étrangers

Au-delà de la proximité avec les grands aéroports ou des métropoles, les acquéreurs étrangers privilégient de plus en plus les villages, les communes rurales et les territoires moins connus.

Le patrimoine, les paysages, le cadre de vie et l’authenticité deviennent des critères aussi importants que l’accessibilité. Cette évolution contribue à redistribuer l’intérêt vers des départements jusque-là moins exposés sur la scène internationale.

Philippe Buyens, directeur général de Capifrance, observe cette évolution : « Après le ralentissement observé en 2023 et 2024, nous constatons un retour très net de la clientèle étrangère. Cette reprise confirme que la France demeure une valeur sûre pour les acquéreurs internationaux. Ce qui nous frappe particulièrement en 2025, c’est la diversification des zones recherchées : les villages, les territoires ruraux et les départements moins exposés médiatiquement séduisent de plus en plus. Les acheteurs recherchent avant tout un cadre de vie, une authenticité et un potentiel patrimonial. »

Selon ce baromètre internationaux Capifrance, la France continue ainsi d’apparaître comme une destination recherchée par une clientèle internationale, dont les attentes évoluent vers davantage de qualité de vie et de diversité territoriale.

Baromètre réalisé à partir de 416 transactions réalisées avec des acheteurs étrangers enregistrées par le réseau Capifrance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Par MySweetImmo

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