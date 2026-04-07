Immobilier de bureaux : Un début d’année plus lent que prévu sur le marché locatif en Ile-de-France

Selon JLL, le marché des bureaux en Ile-de-France démarre 2026 en retrait, avec une demande placée en baisse de 15 %. L’offre immédiate progresse encore et pèse sur les loyers.

Le marché des bureaux en Ile-de-France enregistre un début d’année 2026 en retrait, avec une demande placée de 367 700 m², en baisse de 15 % sur un an.

Les grandes transactions reculent nettement, tandis que certains secteurs parisiens et La Défense montrent des dynamiques distinctes. Dans le même temps, l’offre immédiate continue de progresser et pèse sur les valeurs locatives.

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Bureaux en Ile-de-France : Une demande placée en recul

Le marché des bureaux en Ile-de-France connaît un début d’année 2026 en demi-teinte. Avec une demande placée qui atteint un peu moins de 400 000 m² (367 700 m²), l’activité est en recul de 15 % par rapport à l’année précédente. Si l’activité sur les segments des petites et moyennes surfaces s’est maintenue d’une année sur l’autre, les grandes transactions voient leur performance chuter de moitié avec seulement 76 700 m² commercialisés via 7 transactions.

Les secteurs parisiens les plus chers affichent un recul marqué sur un an, tandis que Paris 3/4/10/11, Paris 12/13 et Paris 14/15, qui combinent centralité et loyers plus accessibles, se distinguent par une demande placée en progression ou stable.

Concernant les autres secteurs, si la 1ère Couronne voit sa demande placée reculer de moitié d’une année sur l’autre, en lien avec un nombre de grandes transactions divisé par 4, la 2ème Couronne connaît à l’inverse une hausse de 92 % lié à une transaction de plus de 20 000 m². Le marché de La Défense, bien qu’en baisse en volume sur un an (-11 %) avec ~37 000 m² placés, se montre nettement plus dynamique en nombre de transactions avec 31 signatures, réalisant son meilleur démarrage de l’histoire.

« Le secteur de La Défense est aujourd’hui particulièrement attractif en raison de son réseau de transport très performant. Les résultats des calculs issus de nos outils digitaux pour mesurer l’impact sur les temps de trajet des salariés lors d’un projet d’implantation ou de déménagement sont clairement à son avantage. Ainsi, si cette attractivité s’est essentiellement exprimée sur les créneaux des petites et moyennes surfaces en ce début d’année, elle devrait également se traduire par plusieurs signatures de grande envergure d’ici à la fin de l’année », commente Yannis De Fransceco, Directeur Exécutif Agence Bureaux France chez JLL.

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Offre immédiate et loyers : Une pression qui s’accentue

L’offre immédiate poursuit son augmentation pour atteindre 6,3 millions de m² en Ile-de-France, ce qui porte le taux de vacance global à 11,4 %. Les progressions les plus marquées sont observées dans Paris, avec une offre immédiate en hausse annuelle de 39 % dans Paris QCA (5,7 % de vacance) et 24 % en moyenne sur les autres marchés, tandis que l’offre progresse modérément en 1ère (+5 %) et 2ème Couronne (+2 %). La Défense se démarque de cette tendance haussière avec un volume de disponibilités en baisse de 3 % sur un an.

Cette situation exerce une pression sur les valeurs locatives, avec un loyer prime dans Paris qui tend à la baisse pour s’établir à 1 220 €/m²/an. Certains propriétaires d’immeubles parisiens ou situés en proche banlieue commencent à anticiper un repricing de leurs immeubles, en particulier ceux de grand gabarit et dont les livraisons sont récentes ou devraient intervenir dans un avenir proche.

« Nous observons un retour à une forme de pragmatisme chez les utilisateurs, qui cherchent désormais à réoptimiser leurs espaces après avoir stabilisé le volet social lié au télétravail », analyse Marie Martins, Directrice Advisory France chez JLL.

Et elle conclut : « Les entreprises doivent trouver le juste équilibre entre la localisation et le confort offert aux salariés d’une part, et la maîtrise des coûts d’autre part. Pour gagner en agilité, les entreprises repensent leur stratégie en combinant un siège « cœur » sur un engagement en bail classique long, des bureaux « satellites » sur des baux de 3 ans et du coworking pour le court terme. Cette flexibilité, qui permet de prendre des décisions plus régulièrement, est la nouvelle norme pour s’adapter au contexte actuel. »

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