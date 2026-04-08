Immobilier Aix-les-Bains : Un programme de 82 logements sortira de terre en 2027
À Aix-les-Bains, Crédit Agricole Immobilier lance Flore’O, un programme de 82 logements neufs conforme à la RE2020, avec livraison prévue courant 2027.
- Crédit Agricole Immobilier lance Flore’O à Aix-les-Bains avec 82 logements neufs et 2 logements réhabilités.
- La résidence Flore’O à Aix-les-Bains sera construite dans le quartier Saint-Simond et livrée courant 2027.
- Le programme Flore’O à Aix-les-Bains vise la RE2020 et la certification NF Habitat HQE.
Le 3 avril, Crédit Agricole Immobilier a posé la première pierre de la résidence Flore’O, située dans le quartier Saint-Simond, un secteur résidentiel de la commune savoyarde.
« Avec Flore’O, Crédit Agricole Immobilier confirme son ancrage dans le territoire savoyard et sa volonté de proposer des logements neufs de qualité correspondant aux besoins des collectivités et qui façonnent les territoires », souligne Vincent Davy, Directeur régional de Crédit Agricole Immobilier.
Le programme prévoit la réalisation de 82 logements neufs, du T2 au T4, répartis sur cinq bâtiments. À cela s’ajoutent deux logements issus de la réhabilitation d’une villa existante, intégrée au projet.
L’ensemble s’organise autour d’un îlot paysager, avec notamment un potager partagé. Un aménagement qui traduit une tendance désormais bien installée dans le neuf : proposer des espaces extérieurs collectifs, au-delà du seul logement. La livraison est annoncée pour courant 2027.
Ce que prévoit le projet en matière d’environnement et d’énergie
Sur le plan technique, Flore’O s’inscrit dans les standards actuels de la construction neuve. Le programme est conforme à la réglementation environnementale RE2020, aujourd’hui référence pour limiter l’empreinte carbone des bâtiments neufs et améliorer leur performance énergétique.
Il vise également la certification NF Habitat HQE, un label qui encadre la qualité globale du logement, de la conception à l’usage.
Côté équipements, une chaufferie collective au bois alimentera les cinq bâtiments. Ce type d’installation, encore peu généralisé à l’échelle des programmes résidentiels, répond aux objectifs de sobriété énergétique tout en s’appuyant sur une ressource locale.
Pourquoi cette opération compte pour Aix-les-Bains et le marché local
Au-delà de la pose symbolique de la première pierre, l’opération Flore’O donne un indicateur concret de la production de logements à Aix-les-Bains. Située entre Lyon et Genève, la commune reste un territoire attractif, porté par son cadre de vie et sa position géographique.
Dans ce contexte, chaque nouveau programme contribue à alimenter une offre souvent sous tension, notamment sur les logements intermédiaires.
« Le Crédit Agricole des Savoie, et sa FONCIERE, s’inscrivent pleinement aux côtés de ce projet qui contribue concrètement à l’attractivité d’Aix-les-Bains. Il traduit notre engagement en faveur du développement économique et du mieux-vivre en Savoie », précise Geoffrey Driol, Directeur finance et international du Crédit Agricole des Savoie.