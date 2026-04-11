A vendre à Marseille 9e : Appartement niché au sein d’un château du XIXᵉ siècle

Cet appartement de 166 m², avec une superbe terrasse de 71 m² exposée ouest, niché au sein d’un château du XIXᵉ siècle, est proposé à la vente par Barnes.

Appartement d'exception a vendre a Marseille

Nouveau

© Barnes

Par MySweetImmo , le 11 avril 2026, mis à jour le 10 avril 2026
 0

Cet appartement est niché au sein d’un château du XIXᵉ siècle, dans le 9ᵉ arrondissement de Marseille, au cœur d’un environnement verdoyant et paisible.

Newsletter MySweetimmo

Un appartement au calme

Développant environ 166 m², ce bien rare séduit par ses volumes généreux, sa luminosité et son élégance. Il s’ouvre sur une magnifique terrasse de 71 m² exposée Ouest, véritable prolongement de l’espace de vie, offrant un cadre idéal pour profiter du calme et de la nature environnante.

À lire aussi

Une distribution harmonieuse

L’appartement propose une distribution harmonieuse avec un vestibule d’entrée agrémenté de rangements sur mesure, un vaste espace de réception réunissant séjour, salle à manger et cuisine ouverte, ainsi qu’une buanderie.

L’espace nuit comprend une suite parentale avec salle d’eau, deux chambres supplémentaires dont une avec mezzanine, un dressing, une seconde salle d’eau avec toilettes et des toilettes invités.

Le prix : 1 250 000 €. Le DPE : B. Le contact : Barnes.

Par MySweetImmo
Cet article vous a aidé ?
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter