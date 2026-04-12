Sobriété énergétique : 5 gestes simples pour réduire sa facture d’électricité

Au printemps, beaucoup de foyers gardent des réflexes d’hiver qui alourdissent la facture. Chauffage, veille, sèche-linge … voici 5 gestes simples pour consommer moins sans perdre en confort.

Le printemps agit comme une zone grise dans les usages énergétiques. Les températures remontent, mais dans de nombreux foyers, les réglages restent ceux de l’hiver. Résultat : une partie de la consommation devient inutile, sans que cela soit toujours perçu.

Plusieurs freins expliquent cette inertie. D’abord, une mauvaise perception des bons leviers : éteindre la lumière paraît évident, mais l’impact du chauffage est souvent sous-estimé. Ensuite, le confort immédiat prime, ce qui retarde les ajustements. Enfin, la répétition des messages sur la sobriété énergétique finit par lasser, au point de ne plus modifier ses habitudes.

« Le printemps est une période charnière : on continue souvent à consommer comme en hiver, alors que les besoins ont déjà changé. Résultat, une partie de la consommation devient inutile, sans que les foyers en aient vraiment conscience. En ajustant quelques gestes simples – baisser le chauffage, adapter ses usages aux bons moments ou traquer les veilles – il est possible de réduire significativement sa facture, sans perte de confort. L’enjeu, c’est d’aider chacun à comprendre où agir, au bon moment », explique Florence Hoffmann, responsable du programme Watt Watchers.

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Chauffage, électroménager, veilles : les 5 gestes à adopter tout de suite

Ajuster le chauffage à 19°C maximum

C’est le levier le plus efficace. Au printemps, le chauffage reste souvent réglé trop haut par automatisme. Pourtant, chaque degré en moins permet environ 7 % d’économies sur ce poste.

Concrètement, l’objectif est de descendre progressivement le thermostat jusqu’à 19°C, puis d’éteindre complètement le chauffage courant avril, selon la météo.

Programmer l’électroménager aux bonnes heures

Les heures creuses évoluent au printemps et se déplacent davantage en journée, souvent entre 11h et 17h. Un changement encore peu connu.

Laver son linge ou faire tourner le chauffe-eau sur ces plages permet de lisser la consommation. À la clé : une vingtaine d’euros d’économies sur les appareils de lavage et jusqu’à 70 € pour l’eau chaude sur la saison, selon Watt Watchers.

Mettre le sèche-linge au repos

Avec des températures plus douces, le sèche-linge devient évitable. C’est pourtant l’un des appareils les plus énergivores du logement.

Sécher son linge à l’air libre permet d’économiser entre 10 et 30 € sur six mois, sans investissement particulier.

Traquer les consommations fantômes

Téléviseur, box internet, ordinateur… Même en veille, ces appareils consomment en continu.

Les couper complètement via une multiprise à interrupteur peut représenter jusqu’à 10 % d’économies sur la facture d’électricité. Un geste simple, souvent négligé, mais immédiat.

Limiter les appareils qui produisent de la chaleur

Four, plaques ou ordinateurs contribuent aussi à réchauffer le logement. Au printemps, réduire leur usage aux heures les plus chaudes permet de garder un intérieur plus frais, tout en évitant une consommation inutile.

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Le printemps est aussi le bon moment pour anticiper les fortes chaleurs, sans attendre de recourir à la climatisation.

Des gestes simples suffisent : fermer volets et fenêtres en journée, aérer la nuit, ou encore utiliser un ventilateur plutôt qu’un climatiseur.

Si la climatisation devient nécessaire, mieux vaut éviter les écarts trop importants : une température réglée autour de 26°C, avec 5 à 7°C de différence avec l’extérieur, reste une référence pour limiter la consommation.

Enfin, certains équipements (volets, stores, brasseurs d’air) peuvent améliorer durablement le confort d’été. Des aides comme MaPrimeRénov’ existent pour accompagner ces investissements, mais tous les ménages n’y sont pas éligibles et les gains varient selon les logements.

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