L’immobilier de luxe en pleine croissance avec +20% de leads chez Résidences Immobilier

Le portail leader sur l’immobilier de prestige enregistre, depuis le printemps, une très forte hausse des demandes d’information notamment à Paris qui culmine à +30%. Jean-Pierre Cohen, président-fondateur de Résidences Immobilier nous livre son analyse.

Depuis le printemps, les demandes explosent sur l’immobilier de prestige, avec +30 % à Paris. Jean-Pierre Cohen, président-fondateur du portail immobilier de luxe Résidences Immobilier et Maisons & Appartements, décrypte cette reprise.

Newsletter MySweetimmo

A travers vos 2 portails, vous couvrez l’ensemble du marché, la reprise concerne-t-elle tous les secteurs ?

Jean-Pierre Cohen : Depuis quelques mois, Paris est redevenue la ville la plus recherchée grâce à un retour marqué des acquéreurs internationaux. Nous enregistrons depuis quelques mois une très forte demande tant sur le luxe que sur des biens plus communs et ceci sur nos portails Résidences Immobilier et Maisons & Appartements. La Côte d’Azur, où nous sommes leader, suit la même tendance avec une très forte demande sur Saint-Tropez et des villes comme Cannes ou Nice. Nous avons doublé nos leads sur la ville de Nice qui devient un nouveau hotspot des acquéreurs internationaux.

À lire aussi SeLoger, un partenaire stratégique pour dynamiser la rentrée des pros

Qu’est-ce qui les différencie vos 2 portails qui couvrent l’ensemble de l’immobilier résidentiel ?

Jean-Pierre Cohen : Résidences Immobilier est le seul portail français qui propose la plus large audience Internationale avec plus de 50% d’acquéreurs étrangers là où les concurrents comme Belles Demeures sont à peine à 30%. Maisons & Appartements est un portail généraliste très performant sur les marchés Premium des grandes villes telles que Paris, Bordeaux ou Nice de l’entrée de gamme jusqu’aux biens beaucoup plus luxueux.

À lire aussi Amanda : Un service proposé par les agences immobilières pour accroitre la satisfaction de leurs clients

Mais alors vos portails sont concurrents ?

Jean-Pierre Cohen : Pas du tout, au contraire ils sont parfaitement complémentaires. On enregistre moins de 5% de leads communs aux deux portails. Beaucoup de nos clients diffusent simultanément sur nos deux portails car nous leur délivrons des profils d’acquéreurs différents. Nous proposons des solutions qui couvrent l’ensemble du marché de l’immobilier résidentiel avec un ciblage d’acquéreurs totalement différent.

Vos clients disent que vous garantissez le meilleur retour sur investissement, vous confirmez ?

Jean-Pierre Cohen : Oui, tout simplement car notre cœur de cible sont les secundo-accédants, les CSP+ voire ++, les investisseurs ou les acquéreurs à la recherche d’une résidence secondaire. C’est le profil parfait pour nos clients : ils ont des capacités financières solides, ils ont un réel projet d’acquisition et enfin ils achètent des biens aux commissions importantes. Les agents immobiliers savent qu’avec 1 seule vente grâce à nos portails, leur abonnement est souvent amorti pour 3 ans.

En termes d’innovations, l’IA est-elle un sujet ?

Jean-Pierre Cohen : Nous avons développé il y a 8 ans un algorithme qui identifie les annonces à fort potentiel afin de les présenter aux acquéreurs les plus actifs. Cette technologie interne fonctionne via une Intelligence Artificielle capable de présenter des résultats de recherche personnalisés à chaque utilisateur. Cette technologie augmente de 30% les demandes d’information et garantit 50% d’audience supplémentaires sur les annonces. Nous développons désormais une IA au service des acquéreurs .

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements