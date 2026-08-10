Comment changer d’assurance de prêt à tout moment sans frais ?

Article sponsorisé

Depuis septembre 2022, l’assurance de prêt peut être changée à tout moment sans frais, si le nouveau contrat respecte les garanties exigées par la banque. Ce qu’il faut savoir.

Depuis septembre 2022, les emprunteurs peuvent changer d’assurance de prêt immobilier quand ils le souhaitent, sans attendre la date anniversaire de leur contrat. Cette liberté peut réduire le coût du crédit, à condition que la nouvelle assurance conserve des garanties équivalentes à celles exigées par la banque.

Newsletter MySweetimmo

Peut-on vraiment changer d’assurance à n’importe quel moment ?

Oui. Cette possibilité concerne les nouveaux crédits comme les prêts déjà en cours. L’emprunteur n’a pas à justifier sa décision. La banque ne peut ni lui facturer de pénalité ni modifier les conditions de son crédit au seul motif qu’il choisit un autre assureur.

Cette liberté a profondément simplifié les démarches. MySweetImmo revient sur ce que la loi Lemoine a changé pour l’assurance de prêt . Pour aller plus loin et préparer une demande, le guide renégocier assurance prêt de Malakoff Humanis présente également les principales étapes et les critères à examiner avant de changer de contrat.

Quelles conditions faut-il respecter ?

Le tarif ne suffit pas à départager deux assurances. La banque vérifie en priorité l’équivalence des garanties : décès, invalidité, perte totale et irréversible d’autonomie ou incapacité de travail, selon les critères retenus lors de l’octroi du prêt. Ces exigences figurent dans la fiche personnalisée remise par l’établissement.

Les exclusions, les franchises, les limites d’âge et les conditions d’indemnisation doivent également être comparées. Une mensualité plus basse peut masquer une couverture moins protectrice. Pour un couple, la quotité assurée doit rester cohérente avec les revenus et la capacité de remboursement de chaque co-emprunteur.

À lire aussi Crédit immobilier : Les taux résistent, mais la fenêtre pourrait vite se refermer

Premier réflexe : retrouver les garanties demandées par la banque, puis solliciter plusieurs propositions. Une fois le nouveau contrat choisi, l’emprunteur constitue un dossier complet comprenant notamment le certificat d’adhésion, les conditions générales et les informations relatives au prêt.

La banque dispose de dix jours ouvrés à compter de la réception d’une demande complète pour répondre. En cas d’accord, elle adresse un avenant précisant les nouvelles conditions d’assurance. L’ancien contrat ne doit être résilié qu’une fois la date de prise d’effet du nouveau confirmée.

Il faut également vérifier que les informations communiquées correspondent bien au prêt en cours : durée restante, capital à rembourser, quotité et garanties sélectionnées. Une erreur sur l’un de ces éléments peut entraîner une demande de pièces complémentaires et retarder le changement.

Quelles erreurs peuvent bloquer la demande ?

Les dossiers incomplets figurent parmi les principales causes de retard. Une pièce manquante, une quotité incorrecte ou une garantie insuffisante peut empêcher la banque de se prononcer. Lorsqu’elle refuse la substitution, elle doit expliquer précisément quels critères ne sont pas respectés.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements