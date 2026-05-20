Achat immobilier : Guy Hoquet lance le Pass Acquéreur, à quoi sert-il ?

Dans un contexte géopolitique inédit qui fait peser des incertitudes sur l’évolution des taux d’intérêt, Guy Hoquet lance un Pass Acquéreur pour rassurer les vendeurs. Comment fonctionne-t-il ? A qui s’adresse-t-il ? Explications …

Dans un marché immobilier marqué par les incertitudes sur les taux d’intérêt, Guy Hoquet l’Immobilier déploie un Pass Acquéreur : une attestation de finançabilité délivrée avant même la signature du compromis.

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La preuve de financement devient un enjeu clé

Les tensions géopolitiques et les interrogations autour de l’évolution des taux de crédit remettent la question du financement au centre des projets immobiliers. Pour les vendeurs, une visite ne garantit plus forcément qu’un acquéreur pourra aller au bout de son achat. Pour les acheteurs, l’incertitude sur les conditions d’emprunt peut compliquer les démarches et allonger les délais.

Dans ce contexte, les réseaux immobiliers cherchent à mieux qualifier les dossiers en amont afin de limiter les ventes qui échouent faute de financement. C’est dans cette logique que Guy Hoquet l’Immobilier lance son Pass Acquéreur GH.

« Cet outil simple, rapide et rassurant est destiné à fluidifier les transactions immobilières et renforcer la confiance des vendeurs comme des acquéreurs, explique Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier. Le dispositif est proposé dans le cadre des mandats exclusifs commercialisés par les agences participantes. Son objectif : vérifier rapidement la cohérence entre le budget d’un acquéreur et sa capacité d’emprunt réelle.«

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Concrètement, lorsqu’un acheteur se positionne sur un bien, l’agence peut lui proposer de transmettre son dossier à Guy Hoquet Financement, l’activité de courtage en crédit immobilier du réseau.

Le dossier est alors étudié par un conseiller financier qui analyse les revenus, l’apport personnel et la capacité d’emprunt du candidat. À l’issue de cette étude, l’acquéreur reçoit une attestation de finançabilité.

Ce document, baptisé Pass Acquéreur GH, peut ensuite être présenté au vendeur pour attester de la solidité financière du projet.

Le dispositif s’appuie sur Guy Hoquet Financement, développé en partenariat avec API Financement, filiale du groupe Arche.

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Ce que le dispositif change pour les vendeurs, les acheteurs et les agences

Pour les vendeurs, l’intérêt est d’obtenir des profils déjà qualifiés financièrement avant même l’émission d’une offre. Dans un marché où les délais de vente restent parfois longs, cette vérification préalable peut limiter les risques d’échec liés au financement.

Du côté des acquéreurs, le Pass Acquéreur GH permet d’obtenir rapidement une validation de principe sur leur capacité d’achat. Un élément qui peut aussi peser dans les négociations lorsque plusieurs candidats sont en concurrence sur un même bien.

Pour les agences, le réseau présente ce dispositif comme un outil de sécurisation des transactions et de qualification des prospects.

« Dans un environnement où les incertitudes sur les taux pourraient brouiller les signaux pour tout le monde, vendeurs comme acheteurs, notre responsabilité consiste à remettre de la clarté, de la fluidité et de la confiance dans chaque transaction. Le Pass Acquéreur GH, c’est exactement ça : un outil métier simple, déployable partout, qui transforme une incertitude en certitude. Quand un acquéreur présente son Pass à un vendeur, il ne dit pas seulement qu’il est intéressé : il prouve qu’il est prêt. C’est une promesse supplémentaire que Guy Hoquet fait à ses clients, et elle est tenue », précise Stéphane Fritz.

Le Pass Acquéreur déployé sur le territoire progressivement

Le Pass Acquéreur GH fait l’objet d’un déploiement national jusqu’au 30 mai dans les agences participantes. Le réseau précise que le dispositif pourra ensuite être proposé tout au long de l’année par les agences qui souhaitent le maintenir.

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