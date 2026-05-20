Pouvoir d’achat immobilier : Où peut-on devenir propriétaire avec un budget de 250 000 € ?

Paris, Nice, Lyon… ou Mulhouse, Saint-Étienne, Roubaix : avec un budget de 250 000 €, les écarts de surface achetable restent spectaculaires selon les villes.

Avec 250 000 €, où peut-on devenir propriétaire en France ? : cette question, des millions de Français se la posent chaque année. Verdict : avec 250 000 € de budget total, frais d’agence et de notaire inclus, on peut acheter 95 m² en moyenne sur le territoire, soit l’équivalent d’un 4 pièces.

Selon SeLoger, qui a analysé l’ensemble des communes de France, dans 9 d’entre elles sur 10, ce budget permet même d’acquérir 80 m² ou plus. Mais seulement 58,5 % des Français vivent dans ces communes car la population se concentre là où les prix sont les plus élevés.

Le vrai sujet, c’est de savoir où chercher. Car les écarts sont vertigineux : à Paris, 250 000 € permettent d’acquérir un appartement de 23 m². À Mulhouse ou Saint-Étienne, deux grandes villes de plus de 100 000 habitants, le même budget permet de s’offrir plus de 180 m². Entre les deux, des dizaines de villes offrent de vraies opportunités, souvent méconnues, parfois à 50 km d’une grande métropole.

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Où 250 000 € permettent-ils d’acheter la plus grande surface ?

La surface achetable pour un même budget varie du simple au double selon la région. En Bourgogne-Franche-Comté, région la plus accessible de France, les prix s’établissent à 1 872 €/m² pour un appartement et à 1 581 €/m² pour une maison, ce qui permet d’acquérir respectivement 119 m² et 141 m² avec un budget de 250 000 euros. Une accessibilité qui attire : les prix y ont progressé de +5,5 % en un an et de +15,5 % en cinq ans.

Dans les Hauts-de-France, une maison de 120 m² est accessible pour ce même budget, et 130 m² en Centre-Val de Loire. Côté appartement, le Grand-Est et la Normandie permettent tous deux de dépasser les 90 m². À l’opposé, l’Île-de-France reste la région où le budget s’étire le moins, avec 35 m² pour un appartement et 64 m² pour une maison pour 250 000 €.

Cas particulier en Provence-Alpes-Côte d’Azur : avec des prix appartement (4 114 €/m²) et maison (4 100 €/m²) quasi identiques, les deux typologies offrent la même surface : 54 m² pour 250 000 €.

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Ces villes où 250 000 € permettent d’acheter plus grand

Dans les 50 plus grandes villes de France, c’est le marché de l’appartement qui s’impose comme référence. Les écarts y sont saisissants : là où Paris (9 692 €/m²), Boulogne-Billancourt (8 262 €/m²) ou Nice (5 195 €/m²) limitent le budget à moins de 45 m², d’autres grandes villes de plus de 100 000 habitants permettent d’acquérir plus de 100 m² avec des prix compris entre 1 196 €/m² et 2 067 €/m².

Pour les villes de 50 000 à 100 000 habitants, si les appartements offrent déjà de belles surfaces : entre 100 m² et 160 m² selon les villes, c’est la maison individuelle qui domine le marché. À Saint-Quentin (1 147 €/m²), 250 000 € permettent d’acquérir une maison de 194 m². À Roubaix (1 579 €/m²) et Calais (1 589 €/m²), on dépasse les 140 m². À Bourges et Troyes, la surface accessible reste au-dessus des 110 m².

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À moins de 50 km des métropoles : des gains de surface immédiats

À moins de 50 km d’une grande métropole, le même budget peut-il offrir des mètres carrés supplémentaires, sans quitter le bassin d’emploi ? Oui parfois 20 m² et jusqu’à 78 m² !

SeLoger a identifié des communes périphériques , autour de chaque grande agglomération, où le gain de surface est immédiat, pour un appartement comme pour une maison. Comme par exemple autour de Lille. Roubaix offre en effet 114 m² pour un appartement et 141 m² pour une maison, contre 66 m² et 63 m² en métropole. Autour de Lyon, Saint-Fons permet d’acquérir 96 m² pour un appartement ou 70 m² pour une maison, soit +47 m² et +78 m² par rapport à la métropole.

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