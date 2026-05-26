Sophie Thibert-Belaman, nouvelle présidente des notaires de Paris
Élue le 22 mai 2026, Sophie Thibert-Belaman prend la tête de la Chambre des notaires de Paris pour deux ans. Son ambition : engager la profession dans les transitions économiques et humaines.
La Chambre des notaires de Paris change de présidence. Sophie Thibert-Belaman, 52 ans, a été élue le 22 mai 2026 pour un mandat de deux ans. Notaire associée dans le 8e arrondissement depuis 2004, elle prend les rênes jusqu’en mai 2028.
Un parcours à la croisée du droit et de l’entreprise
Sa formation reflète une trajectoire singulière. D’abord HEC, dans le cadre de sa formation initiale. Ensuite le Diplôme Supérieur du Notariat, obtenu à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Par ailleurs, elle est également diplômée avocate. Un cumul qui illustre son attachement à l’interprofessionnalité.
Son engagement dans la profession ne date pas d’hier. Elle a notamment été rapporteure de la 2e commission du 118e Congrès des Notaires de France. Cette commission était consacrée à l’ingénierie notariale au service des entreprises. Depuis, elle siège à l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat, section Entreprises.
Entre 2024 et 2026, elle a par ailleurs exercé la fonction de Première Vice-Présidente de la Chambre. À ce poste, elle a notamment porté la réforme des inspections. En outre, elle s’est impliquée dans plusieurs commissions de travail internes et interprofessionnelles.
« Une force d’initiative et d’impulsion »
La nouvelle présidente affiche une ambition claire. « Mon ambition est que les notaires de Paris soient pleinement engagés au service des transitions économiques et humaines de notre société », explique-t-elle. Et d’ajouter : « Le notariat parisien peut, et doit, être une force d’initiative, d’impulsion, et un vecteur économique au service de la société. »
Cette responsabilité, elle l’aborde sous le signe de la signature du notariat français : « ce qui nous lie fait société ». À la question de savoir si elle sera fière de son mandat à son issue, elle répond : « Je mettrai toute mon énergie pour pouvoir répondre oui à cette question », conclut-elle.
Trois axes pour deux ans
Son programme tient en trois axes. D’abord, stimuler la croissance en simplifiant les normes et en développant les synergies. Ensuite, aider les entreprises notariales à gagner en performance. Enfin, structurer la transformation numérique de la profession : enjeux, formation, outils et usages. Deux ans pour transformer l’essai. Le compte à rebours est lancé.