Bien être à la maison : Ces objets du quotidien souvent plus sales que vos toilettes !

Téléphone, planche à découper, poignée de frigo…, ces objets que l’on utilise au quotidien abritent souvent bien plus de bactéries qu’une cuvette de toilettes !

Nous sommes nombreux à négliger certains objets du quotidien qui, pourtant, concentrent bien plus de bactéries qu’une cuvette de toilettes. En cause, nos habitudes d’entretien…

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Une quantité insoupçonnée de bactéries à la maison

Si les toilettes sont généralement nettoyées plusieurs fois par semaine, d’autres surfaces, pourtant touchées en permanence, ne sont quasiment jamais désinfectées. Une belle erreur car ces points de contact répétés deviennent alors de véritables nids à germes, susceptibles de provoquer des infections et d’affecter la santé des occupants. En effet, des éponges aux télécommandes en passant par les poignées de porte, ces incontournables objets de la vie quotidienne peuvent abriter une quantité insoupçonnée de bactéries.

« La salle de bain cristallise toute l’attention en matière d’hygiène, et les toilettes sont récurées plusieurs fois par semaine. Mais des objets comme la télécommande passent complètement sous le radar, alors qu’ils sont manipulés toute la journée par des mains qui n’ont pas toujours été lavées. Pour améliorer l’hygiène de la maison, il ne faut pas se limiter aux endroits évidents : poignées de porte ou interrupteurs méritent aussi une attention régulière », rappelle Holyk Valentin, expert en nettoyage chez Travaux.com, qui souligne également que bactéries et virus se propagent souvent à notre insu dans la maison.

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Les objets à surveiller de près

Le téléphone

Nous emmenons notre téléphone partout, y compris aux toilettes. Sans surprise, il a été établi qu’un téléphone peut être jusqu’à dix fois plus sale qu’un abattant de WC. Le nettoyer régulièrement est donc un geste simple, mais essentiel pour l’hygiène au quotidien.

Les poignées de porte et les interrupteurs

Touchées des dizaines de fois par jour par tous les membres du foyer, souvent sans que les mains aient été lavées, ces surfaces sont des points de passage privilégiés pour les germes. Une désinfection régulière suffit à limiter significativement la propagation de bactéries et de virus.

Les poignées de réfrigérateur

En cuisine, la contamination croisée est fréquente. Il suffit d’attraper un ingrédient dans le frigo au milieu de la préparation d’un poulet cru, sans s’être lavé les mains entre-temps, pour que la poignée se retrouve contaminée. Penser à la nettoyer régulièrement est un réflexe d’hygiène simple et efficace.

Les torchons et les éponges

L’éponge est l’un des objets les plus contaminés de la maison. En seulement deux semaines, elle peut héberger jusqu’à huit millions de bactéries. Pour limiter leur prolifération, il est recommandé de les remplacer régulièrement ou de les passer au lave-vaisselle ou au micro-ondes, ce qui permet d’éliminer une grande partie des germes.

Les télécommandes

Manipulées en permanence, souvent en mangeant ou en buvant, les télécommandes sont rarement nettoyées malgré un usage intensif. Un simple passage quotidien avec une lingette désinfectante suffit à réduire la présence de bactéries.

Les planches à découper

En contact direct avec la viande, les légumes et les fruits, les planches à découper affichent la charge microbienne la plus élevée parmi les surfaces de cuisine. Pour limiter les risques, il est conseillé d’utiliser des planches séparées selon les aliments et de les nettoyer après chaque utilisation.

Les sacs réutilisables

Écologiques, certes, mais pas exempts de risques sanitaires. Les sacs réutilisables peuvent conserver des traces de viande crue ou de poisson et devenir des sources de contamination. Les laver régulièrement est indispensable pour éviter tout risque bactérien.

La machine à café

Impeccable en apparence, la machine à café est pourtant un environnement idéal pour le développement de moisissures et de levures, qui prospèrent dans l’humidité et la chaleur. Un entretien régulier, intérieur et extérieur, s’impose pour éviter que la boisson du matin ne devienne un vecteur de contamination.

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