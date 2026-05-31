Rénovation : Ces 10 erreurs qui font exploser le budget travaux …

En France, près d’un chantier de rénovation sur trois excède le budget initial prévu alors que cela est souvent évitable. Les conseils de Thierry Abriat, directeur général d’illiCO travaux, pour éviter les dérapages.

Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes et une volatilité des prix de l’énergie qui pèse directement sur le coût des matériaux, réussir son projet de travaux sans dépasser son budget est un vrai challenge.

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Le constat : des projets trop souvent mal préparés

Selon une étude OpinionWay pour illiCO travaux, 45 % des propriétaires envisagent des travaux de rénovation à court ou moyen terme, mais 31 % craignent de dépasser leur budget. Un écart qui révèle la difficulté à mener un projet sereinement, avant même l’impact de la hausse des prix. En pratique, des erreurs de coordination ou d’organisation entraînent souvent des surcoûts : un chantier sur trois dépasse le budget initial. Pourtant, ces dépassements peuvent parfois être évités.

« Trop souvent, les particuliers se lancent dans un projet de travaux sans en mesurer vraiment la complexité. Sous-estimer le budget, négliger les démarches ou choisir un artisan sur la seule base du bouche-à-oreille : ces erreurs classiques peuvent transformer un projet enthousiasmant en cauchemar financier et logistique », analyse Thierry Abriat, directeur général d’illiCO travaux qui identifie les 10 erreurs les plus coûteuses commises par les particuliers, et livre les clés pour les éviter.

Les 10 erreurs les plus coûteuses

Sous-estimer le budget réel des travaux

Beaucoup de propriétaires partent d’une estimation approximative sans intégrer les postes souvent oubliés : évacuation des gravats, remise en état des parties communes, assurance dommages-ouvrage, frais de maîtrise d’œuvre.

À cela s’ajoute aujourd’hui la volatilité des coûts des matériaux (acier, ciment, aluminium, isolants) directement exposés aux fluctuations du prix de l’énergie. Les dépassements de budget sur chantier sont en moyenne de 20 à 30 % du devis initial selon UFC-Que Choisir.

Le conseil d’illiCO : illiCO travaux recommande de provisionner une enveloppe pour les imprévus de 10 à 15 % du montant total, a fortiori dans un contexte de tension sur les prix.

Ne pas planifier globalement son budget travaux

Se lancer dans des travaux sans vision d’ensemble expose à des surcoûts en cascade. L’indisponibilité d’un artisan peut retarder l’ensemble du chantier (un plombier par exemple, faisant retarder l’intervention du carreleur), tandis qu’un manque de coordination entre les interventions entraîne des délais supplémentaires, des tâches à refaire et des coûts unitaires plus élevés qu’un projet pensé de manière globale.

Les tensions actuelles sur les matières premières aggravent encore ce risque : les retards d’approvisionnement peuvent paralyser un chantier en cours, avec des coûts fixes qui continuent de courir — notamment si le propriétaire doit se reloger pendant les travaux.

Le conseil d’illiCO : Un projet bien préparé, séquencé et piloté par un professionnel permet au contraire de figer les prix au bon moment, de sécuriser les approvisionnements en amont et de mobiliser les bonnes aides financières. Les propriétaires qui regroupent leurs travaux dans une démarche globale économisent en moyenne 20 % sur la main-d’œuvre et réduisent de moitié leurs délais de chantier.

Négliger les démarches administratives avant de commencer

En fonction des travaux à réaliser, il faudra demander des autorisations préalables : déclaration préalable de travaux, permis de construire, respect du règlement de copropriété, PLU local. Par exemple : une extension de plus de 20 m² en zone urbaine nécessite un permis de construire. Des travaux en copropriété peuvent imposer un vote en assemblée générale.

Faire les démarches pour obtenir ces autorisations est l’une des premières étapes d’un chantier sous peine de s’exposer à des sanctions administratives, des amendes, voire à l’obligation de démolir les ouvrages réalisés. Or un chantier bloqué dans l’attente de ces autorisations génère un surcoût majeur en raison des coûts fixes qui continuent de courir.

À ne pas oublier non plus : la taxe d’aménagement, due dès lors que le projet nécessite une formalité administrative (déclaration préalable ou permis de construire). Souvent méconnue des particuliers, elle est pourtant calculée sur la surface créée et peut représenter plusieurs milliers d’euros selon la commune et le taux voté par la collectivité. Une dépense qui doit impérativement figurer dans le budget prévisionnel.

Ne pas vérifier le sérieux des artisans

Un artisan choisi à la hâte, sur internet ou via un simple bouche-à-oreille, peut s’avérer risqué. Dans un marché sous tension, certaines entreprises fragilisées financièrement par la hausse de leurs charges (énergie, carburant, matériaux) peuvent également avoir du mal à honorer leurs engagements. D’ailleurs, 39 % des propriétaires citent la difficulté à trouver un artisan de confiance comme principal frein à leurs projets (Sondage OpinionWay-illiCO travaux).

« Trop souvent, les particuliers se fient uniquement au bouche-à-oreille ou au premier devis venu. Mais un bon artisan, c’est d’abord un artisan certifié, assuré et dont l’assurance est vérifiée et à jour au moment du lancement du chantier. Toutes les entreprises que nous sélectionnons font l’objet d’une surveillance continue, avec une cotation initiale et un suivi dans le temps — y compris leur solidité financière, un critère devenu essentiel dans le contexte actuel », souligne Thierry Abriat.

Le conseil d’illiCO : il faut bien vérifier le numéro SIRET, le Kbis, l’attestation d’assurance décennale à jour de l’entreprise, ainsi que les qualifications de l’artisan et s’il possède des labels reconnus (Qualibat, RGE).

Ne pas comparer les devis pour payer le juste prix

Accepter le premier devis venu, c’est risquer de payer 20 à 40 % de trop, ou à l’inverse, de retenir une offre anormalement basse qui masque des prestations incomplètes. Il faut comparer au moins trois devis détaillés, et dans un contexte inflationniste, il est également essentiel de vérifier la durée de validité du devis (généralement 15 à 30 jours) et la présence d’une clause d’indexation sur les indices BT : une variation de +2 % de l’indice peut entraîner une revalorisation équivalente du devis entre sa signature et le démarrage du chantier.

« Lire un devis, ce n’est pas seulement regarder un montant total, c’est étudier tous les postes et comprendre dans quelles conditions il peut évoluer en fonction de la hausse du coût des matériaux. Il faut donc vérifier la durée de validité et s’il comporte une clause d’indexation. C’est au moment du devis que se joue la sécurisation du budget travaux », assure Thierry Abriat.

Bon à savoir : Un écart de 30 % entre le devis le moins-disant et le plus-disant est courant sur des travaux de rénovation globale. Une fois un devis signé, son prix est en principe ferme et définitif. Dans un contexte de hausse, signer rapidement un devis cohérent permet de « figer » son budget.

Ne pas respecter le bon ordre des travaux

Poser du parquet avant de finaliser la plomberie, rénover une salle de bain avant de traiter une toiture défaillante : ces erreurs de séquençage obligent à refaire des prestations déjà réalisées. Le coût de ces reprises peut rapidement atteindre plusieurs milliers d’euros. Dans un contexte de hausse des matériaux, recommencer un poste est doublement pénalisant : on paie les matériaux deux fois, souvent à un tarif plus élevé que lors du premier passage.

« Un chantier mal séquencé peut générer jusqu’à 15 % de surcoûts liés aux interventions en doublon. Gros œuvre, second œuvre, finitions : l’ordre d’intervention des corps de métier n’est pas optionnel, d’où la nécessité de se faire accompagner par un professionnel qui pourra coordonner l’ensemble du chantier et l’intervention des différents corps de métier », explique Thierry Abriat.

Rénover sans penser à l’isolation

Dans un contexte de prix de l’énergie élevés, l’isolation n’est plus un choix mais une priorité économique. Intervenir sur l’isolation après coup coûte bien plus cher que de l’intégrer dès le départ, d’autant que les matériaux les plus exposés aux hausses sont précisément ceux de l’enveloppe thermique : isolation, menuiseries, systèmes de chauffage.

En outre, depuis le 1er janvier 2017, le décret n° 2016-711 dit des « travaux embarqués » rend obligatoire la réalisation simultanée de travaux d’isolation thermique dès lors qu’un bâtiment fait l’objet de travaux importants de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. Autrement dit, dès qu’une entreprise intervient sur ces postes, l’isolation des parois concernées n’est plus optionnelle, c’est une obligation légale. Une règle méconnue des particuliers, qui peut générer des surcoûts non anticipés si elle n’est pas intégrée dès le chiffrage du projet.

« Rénover sans penser à l’isolation, c’est comme repeindre une voiture dont le moteur est défaillant. MaPrimeRénov’, l’éco-PTZ, les CEE : les aides existent pour financer ces travaux, ne pas en profiter c’est laisser de l’argent sur la table. En regroupant les postes dans une démarche globale, nos clients économisent en moyenne 20 % sur la main-d’œuvre », précise Thierry Abriat.

Le conseil d’illiCO : Une rénovation énergétique bien menée peut réduire la facture de chauffage de 40 à 60 % et valoriser un bien de 5 à 20 % selon sa localisation. L’isolation est donc un investissement, plus qu’une simple dépense supplémentaire.

Choisir des matériaux de mauvaise qualité

Opter pour les matériaux les moins chers dans l’espoir de faire des économies se retourne souvent contre le propriétaire : durée de vie réduite, reprises rapides, moins-value sur la revente. Par exemple, des fenêtres double vitrage bas de gamme peuvent nécessiter un remplacement au bout de 8 à 10 ans, contre 20 à 25 ans pour des menuiseries de qualité. Le surcoût initial est souvent amorti en moins de cinq ans via les économies d’énergie générées.

Bon à savoir : Dans un marché sous tension, certains matériaux sont plus exposés aux hausses ou aux ruptures d’approvisionnement, notamment les produits dérivés du pétrole (PVC, polyuréthane).

Ignorer les obligations légales et les garanties

Absence de contrat écrit, devis trop vagues, absence d’attestation d’assurance décennale : en cas de sinistre ou de litige, le propriétaire se retrouve sans protection. La garantie décennale couvre les dommages affectant la solidité de l’ouvrage pendant 10 ans après réception. Elle est obligatoire pour tous les travaux de construction et de rénovation lourde. Il est également indispensable de bien lire les conditions générales de vente, souvent au verso du devis, qui précisent les règles d’indexation des prix et les cas de révision.

Le conseil d’illiCO : Il faut toujours obtenir et signer un contrat écrit, avec le détail des conditions générales de vente. Sans contrat formalisé mentionnant le détail des prestations, les délais et les modalités de paiement, il est quasiment impossible d’exercer un recours en cas de malfaçon.

Ne pas être accompagné pour réaliser ses travaux

Un projet bien préparé, séquencé et piloté par un professionnel permet de diviser les aléas et de mobiliser les bonnes aides financières au bon moment, mais aussi de réduire les erreurs et donc les coûts supplémentaires.

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