A vendre à Paris 7e : Duplex au dernier étage d’un hôtel particulier

Ce duplex de 4 pièces et 3 chambres, occupant les deux derniers étages d’un ancien hôtel particulier, est proposé à la vente par Varenne.

Ce duplex de 141,61 m² au sol, occupant les deux derniers étages d’un ancien hôtel particulier, est situé au cœur de la très recherchée avenue de Breteuil, à proximité immédiate du Bon Marché, de Montparnasse et de Saint-Germain-des-Prés.

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Un duplex comme une maison

Entièrement repensé par un architecte, il séduit par son esprit maison, sa lumière omniprésente et son calme absolu. Le premier niveau accueille une entrée, un salon baigné de lumière grâce à trois fenêtres orientées plein ouest, ainsi qu’une cuisine de réception aux volumes généreux.

À l’étage, une grande chambre de 32 m² offre la possibilité d’aménager une seconde chambre ou un bureau. Une salle de bains, un grand dressing et une buanderie complètent ce niveau.

Le dernier étage dévoile des combles aménagés de 25 m² au sol, pouvant accueillir une chambre d’appoint, un espace pour enfants ou encore un bureau.

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Des extensions possibles

Il est également possible d’agrandir ce duplex en acquérant deux chambres de 10 m² chacune aux premier et deuxième étages (180 K€ chacune), ainsi qu’un basement de 25 m² avec lumière du jour (125 K€), idéal pour une salle de sport, un espace cinéma, un studio de musique ou un bureau.

Le prix : 2 250 000 €. Le DPE : D. Le contact : Varenne.

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