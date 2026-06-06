Crise du logement neuf : Interconstruction maintient le cap en Île-de-France

Alors que les réservations de logements neufs continuent de reculer, Interconstruction affiche une stratégie à contre-courant. Le promoteur francilien annonce plus de 260 logements livrés au premier semestre et plus de 800 logements lancés en quelques semaines en Île-de-France.

Dans un marché du logement neuf toujours sous pression, certains promoteurs continuent néanmoins de lancer de nouvelles opérations. C’est le cas d’Interconstruction, qui annonce à la fois un volume important de livraisons au premier semestre 2026 et plusieurs lancements de programmes en Île-de-France dans les prochaines semaines.

Cette stratégie intervient alors que le secteur reste fragilisé par la hausse des coûts de construction, des conditions de financement encore contraignantes et une demande qui peine à retrouver son niveau d’avant-crise.

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Un promoteur qui maintient sa production malgré la crise

Depuis le début de l’année, Interconstruction a livré plus de 260 logements en Île-de-France. Le groupe a également achevé une résidence étudiante de 479 lits à Courbevoie, un segment qui continue d’attirer les investisseurs institutionnels en raison des besoins croissants en hébergement étudiant.

Parmi les principales opérations livrées figure également une résidence de 105 logements intermédiaires à Clichy–Saint-Ouen, cédée à un investisseur institutionnel.

D’autres programmes résidentiels situés dans les Hauts-de-Seine, représentant plus de 130 logements, ont été remis au printemps. Une nouvelle opération à Clichy doit être livrée durant l’été et serait déjà presque entièrement commercialisée.

Pour Antoine Guillorit, directeur stratégique d’Interconstruction, le contexte ne remet pas en cause la nécessité de produire du logement : « Nous évoluons dans un marché contraint, mais les besoins en logements restent structurellement élevés en Île-de-France. Notre rôle est de continuer à produire. »

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Plus de 800 logements lancés en Île-de-France

En parallèle des livraisons, le promoteur engage plusieurs lancements représentant plus de 800 logements mis sur le marché entre fin mai et mi-juin.

La stratégie du groupe repose principalement sur des opérations situées dans des secteurs bénéficiant d’une bonne desserte en transports en commun.

À Clichy, Interconstruction commercialise ainsi un programme de 276 logements intégrant deux commerces en pied d’immeuble, à proximité immédiate du métro 14 et du RER C.

À Massy, une opération de 333 logements doit également voir le jour. Le projet comprend des bureaux, des commerces ainsi qu’une salle de quartier destinée à la ville. L’ensemble est implanté à quelques minutes à pied de la gare de Massy-Palaiseau.

Des programmes sont également annoncés à Saint-Cloud et à Conflans-Sainte-Honorine. Un nouveau développement est par ailleurs attendu à la rentrée à Aubervilliers, dans l’écoquartier du Fort, à proximité du métro 7 et de la future ligne 15 du Grand Paris Express.

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Un signal rare dans un marché en repli

Ces annonces interviennent dans un contexte particulièrement difficile pour la promotion immobilière.

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les réservations de logements neufs ont reculé de 14,3 % au premier trimestre 2026, atteignant un niveau historiquement bas sur un trimestre. Ce chiffre devra être vérifié auprès de la FPI avant publication.

Dans ce contexte, le maintien simultané des livraisons et des lancements apparaît comme une exception dans un secteur où de nombreux projets sont reportés ou abandonnés.

Au total, Interconstruction indique avoir livré ou mis sur le marché plus de 1 600 logements en 2026.

Pour Antoine Guillorit, cette politique traduit une volonté de rester présent malgré le ralentissement du secteur : « Maintenir des lancements aujourd’hui est un signal fort. Cela traduit notre confiance dans les fondamentaux du marché et notre volonté de rester actifs, là où la production se raréfie. »

Reste à savoir si cette dynamique pourra être maintenue dans les prochains mois, alors que la relance durable du marché du logement neuf dépendra aussi de l’évolution des conditions de financement et du niveau de la demande.

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