Immobilier Le Mans : Des logements neufs dès 128 500 € pour faciliter l’accession à la propriété

Dans un marché immobilier toujours tendu, deux nouvelles résidences voient le jour au Mans avec un objectif clair : rendre l’accession à la propriété plus accessible. Prix d’entrée, TVA réduite, financement facilité… ce que ces programmes changent concrètement pour les acheteurs.

L’accès à la propriété reste un défi pour de nombreux ménages. Si les taux de crédit ont amorcé une détente ces derniers mois, le niveau des prix et l’apport demandé continuent de freiner de nombreux primo-accédants. Dans ce contexte, les promoteurs cherchent à développer des offres permettant de réduire le coût d’acquisition.

C’est dans cette logique que Cogedim lance au Mans deux nouvelles résidences, Le Clos Beaufils et Les Terrasses de Vaugauthier, en mettant en avant plusieurs dispositifs destinés à faciliter l’achat d’un logement neuf.

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Deux nouveaux programmes immobiliers au Mans

Les deux opérations prennent place dans des quartiers appelés à évoluer.

Le Clos Beaufils, situé rue Beaufils, comprend 52 logements, dont 26 logements sociaux. Les appartements vont du deux-pièces au duplex de trois pièces et disposent, selon les logements, d’un balcon, d’une terrasse, d’une loggia ou d’un jardin privatif. Les premiers prix débutent à 128 500 €. La livraison est annoncée pour le troisième trimestre 2028.

Les Terrasses de Vaugauthier seront réalisées rue Vaugauthier et avenue Bollée. Ce programme comprend 97 logements, dont 70 logements sociaux. Il s’inscrit dans la requalification de cet axe du Mans et prévoit également un important aménagement paysager avec un jardin d’environ 1 200 m².

Les deux programmes sont situés dans des secteurs bien desservis par les commerces, les établissements scolaires et les transports en commun.

Des logements pensés pour rester accessibles

Au-delà du prix d’entrée, les deux résidences sont éligibles, sous conditions, à une TVA réduite à 5,5 %. Ce dispositif, réservé à certains programmes situés dans des secteurs définis et sous conditions de ressources, permet de diminuer le coût d’achat d’un logement neuf par rapport au taux normal de TVA.

Les deux opérations répondent également à la réglementation environnementale RE2020 seuil 2025 et visent la certification NF Habitat, qui porte notamment sur la qualité de construction, le confort thermique et acoustique ainsi que la performance énergétique.

Les aménagements paysagers occupent également une place importante, avec la conservation d’arbres existants, la création de nouveaux espaces végétalisés et des équipements favorisant les mobilités douces.

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Primo-accédants : des solutions de financement renforcées

Pour compléter ces mesures, Cogedim propose aux primo-accédants son dispositif Access.

Selon le promoteur, celui-ci repose sur des partenariats avec plusieurs établissements bancaires afin de proposer des conditions de financement négociées. L’offre combine notamment une part de Prêt à Taux Zéro (PTZ) lorsque les acquéreurs y sont éligibles, avec un taux global annoncé par l’entreprise compris entre 1,5 % et 2 %, assurances incluses, selon les profils.

Cogedim indique également prendre en charge les frais de notaire et les intérêts intercalaires. L’entreprise précise enfin que les acquéreurs peuvent réserver leur logement avec un dépôt de garantie de 500 €, sans autre versement avant la remise des clés, sous réserve de l’acceptation de leur financement.

Une réponse locale à un problème national d’accès au logement

Face aux difficultés rencontrées par de nombreux ménages pour devenir propriétaires, les promoteurs multiplient les dispositifs destinés à réduire le coût global d’un achat immobilier. TVA réduite, PTZ et solutions de financement constituent autant de leviers susceptibles d’améliorer la solvabilité des primo-accédants, sous réserve de remplir les critères d’éligibilité.

Pour Cogedim, cette stratégie accompagne également le développement résidentiel de la ville.

« Avec le lancement de ces deux programmes, le Clos Beaufils et des Terrasses de Vaugauthier, nous réaffirmons notre volonté de proposer des logements de qualité adaptés aux besoins des habitants et aux réalités des territoires. Ces deux résidences illustrent notre engagement en faveur d’une accession à la propriété plus accessible, tout en accordant une attention particulière à la qualité architecturale, au confort de vie et à l’intégration de nos projets dans leur environnement. À travers ces réalisations, Cogedim accompagne le développement résidentiel du Mans et contribue à renforcer l’attractivité d’une ville dynamique où il fait bon vivre« , conclut Pierre-Antoine Cucalon, directeur d’Agence Cogedim Centre Val de Loire.

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