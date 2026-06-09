Gestion locative : We Invest se lance partout en France pour séduire les propriétaires bailleurs

Le groupe immobilier We Invest annonce le lancement de son activité de gestion locative partout en France. L’objectif : accompagner les propriétaires bailleurs avec une gestion centralisée tout en offrant aux agences partenaires un nouveau levier de revenus récurrents.

Les réseaux immobiliers cherchent de plus en plus à diversifier leurs sources de revenus au-delà de la transaction. Dans ce contexte, We Invest annonce le lancement de son offre de gestion locative sur l’ensemble du territoire français.

Cette nouvelle activité s’adresse aux propriétaires bailleurs qui souhaitent déléguer la gestion de leur bien, mais également aux agences partenaires du réseau désireuses de développer un portefeuille de gestion.

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We Invest ajoute la gestion locative à son offre immobilière

Avec ce lancement national, We Invest complète son offre de services autour du cycle de vie d’un patrimoine immobilier. L’objectif affiché est de proposer aux bailleurs une prise en charge globale des différentes étapes de la location.

Le groupe met notamment en avant une promesse de transparence et de simplification des démarches. Des enjeux particulièrement sensibles dans un marché où de nombreux propriétaires sont confrontés à des difficultés liées à la sélection des locataires, au suivi administratif ou encore à la gestion des impayés.

Xavier Belvaux, Président-Directeur Général de We Invest France, estime que « La gestion locative a trop longtemps été une zone d’ombre pour les propriétaires. » Et il ajoute : « Un propriétaire qui dort tranquille, c’est notre seul indicateur de performance. »

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Une organisation centralisée entre siège et agences

La particularité du modèle repose sur une répartition des rôles entre le siège et les agences du réseau.

Selon We Invest, l’ensemble du back-office est centralisé. Le siège prend ainsi en charge la constitution juridique des dossiers, la rédaction des baux, la validation des candidatures locataires, la comptabilité, le suivi des éventuels contentieux ainsi que le reporting.

Les agences restent pour leur part l’interlocuteur de proximité des clients. Elles assurent la relation commerciale et l’accompagnement terrain, tandis que les tâches administratives et réglementaires sont mutualisées.

Cette organisation vise à permettre aux agences de proposer un service de gestion locative sans devoir en supporter seules la complexité opérationnelle.

Un nouveau modèle économique pour les agences partenaires

Au-delà du service destiné aux bailleurs, cette activité répond également à un enjeu stratégique pour les réseaux immobiliers : développer des revenus récurrents moins dépendants du volume de transactions.

We Invest cible notamment les agences qui ne disposent pas de la carte professionnelle de gestion immobilière, dite carte G. Grâce à l’organisation mise en place par le groupe, ces structures peuvent commercialiser une offre de gestion locative en s’appuyant sur les capacités opérationnelles du siège.

Le modèle prévoit une rétrocession de 100 % des honoraires liés à la mise en location et à l’état des lieux dès la signature. Les agences perçoivent également une part des honoraires de gestion, versée de manière semestrielle. Un système d’incentive progressif est également prévu pour les partenaires les plus actifs.

Pour Xavier Belvaux, cette nouvelle activité marque une étape importante dans le développement du groupe : « C’est une étape fondatrice pour le groupe. »

Dans un marché immobilier encore marqué par des volumes de ventes inférieurs aux niveaux observés avant la remontée des taux, la gestion locative apparaît pour de nombreux réseaux comme un levier de diversification et de fidélisation de la clientèle. Avec ce déploiement national, We Invest rejoint ainsi les acteurs qui cherchent à renforcer leur présence sur l’ensemble des services liés à la détention et à la gestion d’un patrimoine immobilier.

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