Immobilier : Mandats, chiffre d’affaires …, les premiers résultats encourageants du Bachelor Guy Hoquet

Moins d’un an après son lancement, le Bachelor Vendeur Expert de Guy Hoquet affiche une forte progression commerciale et un taux de satisfaction élevé parmi ses apprenants.

Moins d’un an après le lancement de sa GH Business School, Guy Hoquet l’Immobilier présente les premiers résultats de son Bachelor Vendeur Expert.

Destinée aux conseillers transaction et location du réseau, cette formation diplômante affiche, selon l’enseigne, des indicateurs encourageants à mi-parcours. Les chiffres portent sur les 25 apprenants de cette première promotion et montrent une progression commerciale supérieure à celle observée dans le reste du réseau.

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Une première promotion aux résultats commerciaux en forte progression

Entre janvier et mai 2026, les participants au Bachelor Vendeur Expert ont signé en moyenne 60 % de mandats de vente exclusifs supplémentaires par rapport à la même période de 2025, selon les données communiquées par Guy Hoquet. Sur cette même période, leur chiffre d’affaires moyen progresse de 36 %, tandis que le chiffre d’affaires moyen de l’ensemble des conseillers du réseau est resté stable.

Ces résultats concernent uniquement les 25 collaborateurs engagés dans cette première promotion. Pour le réseau, ils illustrent l’intérêt d’un parcours de formation conçu pour accompagner la montée en compétences des négociateurs tout en maintenant leur activité en agence.

« La GH Business School, c’est un accélérateur de performance et de carrière. Elle renforce l’exigence et le professionnalisme du réseau tout entier », souligne Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Une formation diplômante pensée pour rester opérationnel en agence

Créée en septembre 2025, la GH Business School est présentée par Guy Hoquet comme un outil de professionnalisation destiné à ses collaborateurs, qu’ils soient salariés ou indépendants.

Son Bachelor Vendeur Expert délivre un titre RNCP de niveau 6 (Bac+3), une certification reconnue par l’État. Le cursus s’étend sur 14 mois et associe une demi-journée de formation à distance chaque semaine, des séances de coaching individualisé, des mises en pratique immédiates en agence ainsi que deux semaines de regroupement en présentiel.

Le programme aborde notamment le développement commercial local, la prospection, la négociation, la fidélisation de la clientèle et le développement personnel appliqué à la performance commerciale.

Un levier de fidélisation et de professionnalisation pour le réseau Guy Hoquet

À mi-parcours, les retours des participants mettent en avant les compétences directement applicables sur le terrain. Selon Guy Hoquet, 63 % des apprenants estiment déjà constater un impact sur leur activité, tandis que 74 % déclarent mieux identifier leurs axes de progression ou avoir gagné en confiance. Le taux de recommandation du parcours approche les 80 %.

Parmi les témoignages recueillis :

« Ce parcours m’a permis d’acquérir les fondamentaux essentiels du métier et de maîtriser les techniques pour exceller en tant que négociateur immobilier. »

« On gagne en compétence et donc en légitimité. »

Fort de ce premier retour d’expérience, Guy Hoquet prévoit d’ouvrir une nouvelle promotion du Bachelor Vendeur Expert à la mi-octobre 2026. Le réseau souhaite ainsi poursuivre le développement de cette formation comme un outil de fidélisation et de professionnalisation de ses équipes.

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