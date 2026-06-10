Immobilier : La FNAIM du Grand Paris lance trois outils pour aider les agences à trouver des clients
Pour soutenir ses adhérents dans un marché encore difficile, la FNAIM du Grand Paris déploie trois outils digitaux dédiés à la prospection, aux recommandations et à l’estimation immobilière.
- La FNAIM du Grand Paris met gratuitement à disposition de ses adhérents trois nouveaux outils digitaux.
- GoFlint, Referral Immo et Immoexpert visent à générer davantage de contacts et d'opportunités commerciales pour les agences.
- Ces services s'appuient sur l'intelligence artificielle, la recommandation entre professionnels et l'estimation immobilière en ligne.
- La fédération cherche aussi à réduire la dépendance des agences aux grands portails immobiliers.
Après deux années de ralentissement marqué du marché immobilier, les professionnels restent confrontés à un environnement difficile. Si les signaux de reprise commencent à apparaître, la concurrence des plateformes numériques et la baisse de l’activité ont fragilisé de nombreuses agences.
Dans ce contexte, la FNAIM du Grand Paris annonce le lancement de trois nouveaux outils digitaux destinés à ses adhérents. Tous sont proposés gratuitement et ont pour vocation de soutenir le développement commercial des agences.
Pour la fédération, l’enjeu dépasse désormais la seule représentation de la profession auprès des pouvoirs publics.
« Notre responsabilité ne s’arrête pas à la représentation de la profession. Dans un marché encore difficile, nous devons aussi être un accélérateur de business pour nos adhérents. Les outils que nous lançons aujourd’hui ont un objectif simple : permettre aux professionnels de capter davantage d’opportunités, de valoriser leur expertise et de créer plus de valeur grâce à la force du réseau de la FNAIM du Grand Paris », précise Olivier Princivalle, président de la FNAIM du Grand Paris.
Pourquoi la FNAIM du Grand Paris renforce son accompagnement des agences
Le marché immobilier amorce un redémarrage progressif, mais les volumes de transactions restent éloignés des niveaux observés avant la hausse des taux d’intérêt. Dans ce contexte, la recherche de nouveaux mandats et de nouveaux clients est devenue une priorité pour de nombreuses agences.
La FNAIM du Grand Paris estime que les professionnels doivent aujourd’hui diversifier leurs sources de prospection et limiter leur dépendance à certains intermédiaires numériques. C’est dans cette logique qu’elle déploie trois nouveaux services destinés à créer davantage d’opportunités commerciales au sein de son réseau.
GoFlint, Referral Immo et Immoexpert : trois leviers pour générer du business
Premier outil présenté, GoFlint repose sur une intelligence artificielle conversationnelle accessible via WhatsApp.
Grâce à un QR Code affiché sur la vitrine des agences adhérentes, les particuliers peuvent décrire leur projet immobilier par écrit ou par message vocal. L’outil leur propose ensuite des biens correspondant à leurs critères parmi les annonces commercialisées par les adhérents de la FNAIM du Grand Paris. Les utilisateurs peuvent également recevoir des alertes personnalisées.
Pour les agences, la fédération présente ce service comme un moyen supplémentaire d’obtenir des contacts qualifiés et d’améliorer la visibilité de leurs mandats.
Deuxième nouveauté, Referral Immo vise à faciliter les recommandations entre professionnels. Lorsqu’une agence est sollicitée pour un projet situé en dehors de son secteur géographique, elle peut identifier un confrère membre du réseau grâce à une plateforme s’appuyant notamment sur les avis Google et Opinion System.
Un contrat d’apport d’affaires encadre ensuite la relation entre les deux professionnels. L’objectif est de permettre aux adhérents de conserver une opportunité commerciale tout en orientant le client vers un interlocuteur local.
Enfin, Immoexpert by Orisha s’adresse aux particuliers qui souhaitent obtenir une première estimation de leur bien immobilier. Accessible depuis le site de la FNAIM du Grand Paris, la plateforme s’appuie notamment sur les données DVF (Demandes de valeurs foncières) actualisées au fil des transactions enregistrées.
Les coordonnées du particulier sont ensuite transmises à l’adhérent le plus proche afin qu’il puisse poursuivre l’accompagnement du projet. Pour les agences, l’intérêt est de pouvoir entrer en relation avec des vendeurs potentiels dès les premières étapes de leur réflexion.
Une stratégie pour réduire la dépendance aux plateformes immobilières
Au-delà du lancement de nouveaux services, la démarche traduit une volonté plus large de renforcer les échanges au sein du réseau FNAIM et de développer des canaux d’acquisition alternatifs.
Avec GoFlint, la fédération cherche notamment à créer une porte d’entrée directe entre les particuliers et les agences adhérentes, sans passer systématiquement par les grands portails immobiliers. Referral Immo s’inscrit dans la même logique en favorisant la circulation des opportunités d’affaires entre professionnels.
Cette stratégie témoigne de la volonté de la FNAIM du Grand Paris de répondre aux mutations du marché en misant sur la technologie et sur la force de son réseau.
« Pendant que certains annoncent la reprise, nous avons choisi d’agir. Chaque agence a aujourd’hui besoin de nouveaux leviers pour trouver des clients, développer son activité et sécuriser son avenir. Ces trois services ont été conçus avec un seul objectif : créer des opportunités d’affaires concrètes pour nos adhérents, et améliorer l’expérience de leurs clients », conclut Olivier Princivalle.