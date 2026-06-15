Amanda accélère sa transformation et affirme ses ambitions sur le marché immobilier

Amanda accélère sa transformation et affirme ses ambitions sur le marché immobilierArticle sponsorisé
Amanda ouvre une nouvelle étape de son développement sur le marché immobilier. Modernisation de sa plateforme, intégration de l’IA, lancement du Smartshop, communication renforcée et nouvelle organisation commerciale : l’association veut accélérer sa croissance auprès des professionnels.
Depuis plusieurs années, Amanda s’impose comme une référence du partage de mandats exclusifs entre professionnels de l’immobilier. Aujourd’hui, l’association ouvre un nouveau chapitre de son développement avec une stratégie ambitieuse portée par trois priorités : l’innovation technologique, le renforcement de sa visibilité et l’accélération de son développement.
Une plateforme repensée pour les professionnels de demain
Amanda poursuit activement la modernisation de son outil afin d’offrir à ses adhérents une expérience toujours plus performante et adaptée aux évolutions du marché immobilier.
Cette transformation digitale s’accompagnera en 2027 de l’intégration des dernières avancées technologiques, notamment de solutions basées sur l’intelligence artificielle. L’objectif : fluidifier le partage de mandats exclusifs, améliorer l’efficacité des échanges et permettre aux professionnels de piloter leur activité avec davantage de précision.
De nouveaux indicateurs de performance (KPI) viendront enrichir la plateforme afin de permettre aux adhérents de mesurer concrètement les résultats de leur activité et les bénéfices de leur adhésion à Amanda. Suivi des mandats, analyse des performances commerciales, accompagnement à la prise de décision : Amanda souhaite proposer un environnement de travail plus intelligent, plus stratégique et résolument orienté performance.
Une communication renforcée pour faire rayonner l’identité Amanda
Amanda souhaite également accélérer fortement sa stratégie de communication afin de renforcer sa notoriété auprès des professionnels comme du grand public.
L’association fait évoluer son positionnement avec la volonté d’affirmer pleinement l’identité Amanda comme la référence du partage de mandats exclusifs en France. Cette nouvelle dynamique marque notamment la fin progressive de la logique de marque blanche au profit d’une identité forte, visible et reconnue sur l’ensemble du marché immobilier.
Cette stratégie passera par une intensification des actions de communication B2C afin de valoriser les biens exclusifs commercialisés par les adhérents et de développer la visibilité de leurs agences auprès des acquéreurs.
Parmi les nouveautés à venir, Amanda lancera prochainement le Smartshop, un nouvel outil pensé pour renforcer la visibilité et l’attractivité des adhérents.
Une organisation commerciale renforcée pour soutenir la croissance d’Amanda
Afin d’accompagner le développement de sa présence sur l’ensemble du territoire français, Amanda a engagé depuis plusieurs mois une nouvelle dynamique commerciale.
Le service développement s’articule désormais autour de deux pôles complémentaires :
- Une équipe de consultants animateurs présents sur le terrain, dont la mission est d’accompagner les adhérents dans la culture du partage du mandat exclusif et dans le déploiement des animations locales Amanda ;
- Une équipe de chargés d’affaires basée au siège, dédiée au développement commercial ainsi qu’au soutien des actions menées en région.
Cette nouvelle organisation permet à Amanda de renforcer sa proximité avec ses adhérents tout en accélérant le développement de l’association à l’échelle nationale.