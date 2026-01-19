Réseau immobilier : L’Adresse accélère son développement en Outre-Mer
Implanté en Martinique et en Guyane, le réseau immobilier l’Adresse affiche près de 200 locations et 100 ventes en 2025 et prépare une nouvelle phase de développement en 2026
- Le réseau immobilier l’Adresse est présent en Outre-Mer depuis 2024 avec trois agences, deux en Martinique et une en Guyane.
- En 2025, les agences ultramarines de l’Adresse ont réalisé près de 200 mises en location et environ 100 ventes de logements, en résidence principale comme en investissement.
- Le développement repose sur l’expertise locale d’Olivier Teboul et Benoit Legland, professionnels de l’immobilier avec près de 20 ans d’expérience sur ces territoires.
- Le réseau prévoit d’élargir sa présence en Martinique et dans les Antilles-Guyane dès 2026 afin de faciliter les projets immobiliers sur plusieurs territoires.
Implanté en Martinique et en Guyane depuis deux ans, le réseau immobilier coopératif l’Adresse entend renforcer sa présence en Outre-Mer. Fort de résultats concrets en 2025, il affiche des ambitions claires pour 2026.
Une implantation récente mais déjà bien ancrée
Le réseau coopératif l’Adresse, qui compte près de 360 points de vente en France, s’est implanté en Outre-Mer il y a deux ans. Sa première agence a ouvert en Martinique le 1er janvier 2024, en s’appuyant sur une structure locale disposant de plus de quinze ans d’expérience.
L’agence Alternatives Immobilières a alors rejoint l’enseigne l’Adresse pour s’appuyer sur un réseau national tout en conservant une gestion locale. Depuis, elle a changé de locaux à Ducos et le réseau s’est élargi avec l’ouverture d’une agence à Fort-de-France, puis d’une troisième à Cayenne, en Guyane. Une progression qui confirme la volonté du groupe de s’inscrire durablement sur ces territoires.
Un modèle coopératif qui séduit les professionnels locaux
Le développement des agences est piloté par Olivier Teboul, directeur du groupe Iterato, et Benoit Legland, directeur des agences l’Adresse en Martinique et en Guyane. Tous deux mettent en avant l’intérêt du modèle coopératif.
« Appartenir à un réseau national nous permet de nous appuyer sur sa notoriété et ses outils, tout en restant libres de développer notre activité localement », explique Olivier Teboul.
Le groupe qu’il dirige rassemble aujourd’hui près de 35 collaborateurs. En plus de la transaction immobilière, il propose des services de syndic et de gestion locative, afin de répondre à une demande locale variée, allant de la résidence principale à l’investissement.
Des marchés ultramarins portés par des projets variés
Pour les dirigeants du réseau, les perspectives restent favorables en Martinique et plus largement en Outre-Mer. Benoit Legland précise que l’objectif est désormais « d’élargir le réseau en Martinique et sur les Antilles-Guyane afin de faciliter les recherches immobilières sur plusieurs territoires ».
Les chiffres de 2025 viennent appuyer cette stratégie. Les trois agences ont réalisé près de 200 mises en location et environ 100 ventes, portant sur des maisons et des appartements. Des résultats qui encouragent le réseau à poursuivre son développement en 2026.
La visite du président pour accompagner le développement
Dans cette dynamique, Brice Cardi, président du réseau l’Adresse, se rend en Guyane puis en Martinique du 19 au 22 janvier. Cette visite vise à rencontrer les équipes locales et à échanger sur les enjeux spécifiques des marchés ultramarins.
« Le marché est porté par la diversité des projets, l’implication des acteurs locaux et l’attractivité du territoire », souligne-t-il. Selon lui, l’ancrage local des agences, combiné aux méthodes et outils du réseau, permet de soutenir la croissance du groupe dans la durée.