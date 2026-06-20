A vendre à Visan : L’hôtel particulier du XVIIème de l’actrice australienne Melissa George
L’actrice australienne Melissa George met en vente un hôtel particulier du XVIIe siècle à Visan. Un bien de 580 m² avec piscine, jardin et vue sur le Mont Ventoux.
- Melissa George vend un hôtel particulier du XVIIe siècle situé à Visan, dans l’Enclave des Papes.
- La propriété développe environ 580 m² habitables et compte 8 chambres.
- Le bien a été rénové récemment par l’architecte d’intérieur Diego Delgado-Elias.
- Piscine, jardin paysager et vue sur le Mont Ventoux complètent cet ensemble proposé à 1.980.000 euros.
L’actrice australienne Melissa George, connue notamment pour ses rôles dans Alias, Friends ou encore Mulholland Drive, se sépare d’une propriété de caractère située à Visan, dans le Vaucluse.
Plus qu’une simple résidence, il s’agit d’un hôtel particulier du XVIIe siècle niché au cœur de l’Enclave des Papes, un territoire réputé pour son patrimoine et ses vignobles. Mis en vente par le réseau Emile Garcin, il est affiché au prix de 1 980 000 euros.
Melissa George met en vente sa propriété provençale
Situé au sommet du village de Visan, cet hôtel particulier prend place dans l’un des quartiers historiques de la commune. L’Enclave des Papes, ancienne terre pontificale enclavée dans la Drôme provençale, conserve un patrimoine architectural remarquable, dont plusieurs demeures aristocratiques parfaitement préservées.
La propriété de Melissa George s’inscrit dans cet environnement chargé d’histoire. Derrière son portail, une cour intérieure agrémentée de cyprès et de tilleuls distribue les différents espaces de la maison. La façade en pierre et les fenêtres à croisées rappellent l’origine ancienne du bâtiment.
Un hôtel particulier du XVIIe siècle au cœur de Visan
La demeure a récemment fait l’objet d’une rénovation menée par l’architecte d’intérieur Diego Delgado-Elias. L’intervention a cherché à moderniser les espaces tout en conservant les éléments patrimoniaux qui font l’identité du lieu.
Les sols en terre cuite, les boiseries sculptées, les fresques anciennes, les plafonds à la française ou encore les cheminées en pierre ont ainsi été préservés. Les volumes généreux et les ouvertures nombreuses apportent également une belle luminosité à l’ensemble.
L’hôtel particulier bénéficie d’une situation privilégiée dans un village qui séduit autant pour son patrimoine que pour son cadre de vie provençal.
580 m² habitables entre patrimoine et confort contemporain
La propriété développe environ 580 m² habitables répartis sur plusieurs niveaux.
Elle comprend au total huit chambres, trois salles de bains et trois salles d’eau. Les pièces de réception occupent une place importante avec plusieurs salons, une bibliothèque aménagée dans une alcôve, une salle à manger ouvrant sur le jardin ainsi qu’une cuisine organisée autour d’un vaste îlot central.
Les étages accueillent également des espaces dédiés à la vie familiale, notamment une salle de jeux, une salle de télévision, une buanderie, un bureau et une tour aménagée en chambre bénéficiant d’une importante luminosité.
À l’extérieur, le terrain d’environ 1 000 m² est planté d’essences méditerranéennes. Une piscine et une terrasse de plain-pied prolongent les espaces de vie. Une seconde terrasse, installée en hauteur dans le jardin, offre quant à elle une vue dégagée sur les toits du village et, au loin, sur le Mont Ventoux.
Un bien rare affiché à 1,98 million d’euros
Avec son architecture du Grand Siècle, sa rénovation récente et son emplacement dans l’un des villages les plus préservés de l’Enclave des Papes, cette propriété se positionne sur le segment des biens patrimoniaux de caractère.
Affiché à 1 980 000 euros, cet hôtel particulier conjugue patrimoine historique, volumes familiaux et prestations extérieures recherchées. Un ensemble rare sur le marché local, dans une région où les demeures anciennes de cette taille demeurent peu nombreuses.