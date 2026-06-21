Location de luxe : Chauffeur, chef privé, majordome…, ce que veulent désormais les vacanciers les plus fortunés

La location saisonnière de luxe évolue. Dans les Alpes, les Alpilles ou en Corse, les voyageurs recherchent désormais une expérience ultra-personnalisée autant qu’un bien d’exception.

La location saisonnière de luxe connaît une nouvelle phase d’évolution. Si l’emplacement et la qualité du bien restent déterminants, ils ne suffisent plus à répondre aux attentes d’une clientèle internationale habituée aux standards des établissements cinq étoiles.

Dans les destinations les plus recherchées, les demandes portent désormais sur des séjours entièrement organisés : chauffeur privé, chef à domicile, majordome, conciergerie dédiée, personnel de maison ou encore prestations bien-être. Une tendance observée chez Sotheby’s International Realty France-Monaco.

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Location de luxe : le bien ne suffit plus

Selon Alexander Kraft, président-directeur général de Sotheby’s International Realty France-Monaco, la notion de luxe dépasse aujourd’hui largement le simple cadre immobilier.

« Aujourd’hui, les personnes qui s’adressent à Sotheby’s International Realty France – Monaco pour une location saisonnière cherchent évidemment un bien d’exception mais pas uniquement : authenticité, discrétion, exclusivité et excellence du service sont les garanties associées au luxe que nous offrons et qui sont primordiales pour nos clients. L’accompagnement proposé par notre réseau est extrêmement personnalisé et à la hauteur des meilleurs établissements hôteliers internationaux grâce à notre réseau unique de partenaires spécialisés. Les équipes sont à l’écoute de notre clientèle 24h/24 et font tout pour apporter des réponses positives à toutes leurs demandes via ces prestataires spécialisés. Sur notre territoire, trois destinations sont particulièrement prisées et porteuses à l’échelle nationale comme internationale : les Alpes françaises, le sud de la France, particulièrement les Alpilles et le pays aixois, ainsi que la Corse. »

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Le luxe locatif se rapproche des standards de l’hôtellerie cinq étoiles

La personnalisation des séjours apparaît comme l’une des principales évolutions du marché. Les voyageurs recherchent un interlocuteur unique capable de gérer l’ensemble de leur séjour, des transferts aux activités en passant par les services du quotidien.

Cette évolution s’accompagne d’une demande croissante pour les séjours familiaux réunissant plusieurs générations sous le même toit. Grandes villas, domaines privés et chalets de grande capacité sont particulièrement recherchés pour accueillir familles nombreuses et groupes d’amis.

Dans les stations de montagne comme dans le sud de la France, les prestations annexes deviennent souvent un critère aussi important que le bien lui-même : organisation d’expériences gastronomiques, réservations d’activités, sécurité privée, personnel de maison ou encore services bien-être.

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Alpes, Provence et Corse : les destinations les plus recherchées

Locations dans les Alpes françaises : plus d’anticipation, plus de services sur mesure et plus grands chalets

Dans les Alpes françaises, le marché reste porté par une clientèle française et internationale attirée par les séjours premium.

Annick Chapuis, directrice de la location pour Méribel, Megève, Courchevel, l’Alpe d’Huez et Les 2 Alpes chez Sotheby’s International Realty, souligne également la progression des réservations estivales : « Depuis plusieurs années, nous observons une demande soutenue, portée par l’attrait croissant pour les séjours premium associant sport, nature, bien-être et services personnalisés. La montagne n’est plus uniquement une destination hivernale : les séjours estivaux connaissent également une progression significative, notamment auprès des familles et des télétravailleurs en quête d’un cadre de vie privilégié et de fraîcheur. Les stations d’altitude comme l’Alpe d’Huez ou Courchevel (au-delà de 1 850 m), offrant un enneigement garanti, attirent davantage en hiver, tandis qu’une réelle attractivité quatre saisons s’affirme à Megève, avec une clientèle à la recherche d’un cadre de vie paisible, sécurisé et animé toute l’année. Enfin, les grands événements tels que Tomorrowland à l’Alpe d’Huez, le Jumping International à Megève, ou encore le Tour de France, qui traverse les Alpes chaque année, stimulent les réservations. »

Nouveaux marchés : les Alpilles et le Pays d’Aix de plus en plus prisés pour les séjours luxueux

Dans le sud de la France, les Alpilles et le pays d’Aix attirent une clientèle en quête d’authenticité et de cadre de vie provençal. Les regroupements familiaux représentent une part importante de la demande.

Stéphanie Tissier, directrice locations de prestige chez Aix-en-Provence Sotheby’s International Realty, constate une montée en puissance des prestations ultra-premium : « Nous proposons aussi bien des bastides provençales de prestige, des domaines privés au cœur des Alpilles que des villas contemporaines bénéficiant de prestations haut de gamme. Au-delà des magnifiques propriétés, nos clients recherchent l’excellence du service. Grâce à notre parfaite connaissance du territoire et aux liens privilégiés que nous avons tissés avec les meilleures adresses et prestataires de la région, nous pouvons imaginer pour eux des expériences uniques et entièrement personnalisées. Nous observons également une forte demande pour des séjours ultra-premium intégrant une offre de services complète : chef privé, majordome, personnel de maison, sécurité, conciergerie dédiée et organisation sur-mesure de l’intégralité du séjour. »

En Corse, les biens de luxe se louent à la dernière minute mais dans toute l’île

La Corse conserve également une forte attractivité, avec une demande qui s’étend désormais bien au-delà de Porto-Vecchio et Bonifacio.

Loélia Muller, responsable du service location chez Corsica Sotheby’s International Realty, observe une diversification géographique de la demande : « En Corse, malgré un contexte concurrentiel de plus en plus marqué, le marché de la location saisonnière haut de gamme demeure dynamique et relativement stable, porté par la qualité de notre portefeuille et de nos services associés. Nous observons néanmoins une évolution des habitudes de réservation : les voyageurs ont davantage tendance à confirmer leur séjour plus à la dernière minute qu’auparavant, ce qui fait qu’à cette période de l’année, les calendriers ne sont donc pas entièrement remplis. Si l’extrême sud, et notamment Porto-Vecchio et Bonifacio, demeure historiquement la destination de référence du marché de prestige corse, nous observons aujourd’hui une demande soutenue sur l’ensemble de l’île. Le golfe d’Ajaccio, le Valinco et la baie de Sagone séduisent une clientèle en quête de propriétés d’exception et d’un cadre préservé. La Haute-Corse confirme également son attractivité, notamment autour de Saint-Florent, de la Balagne, de Calvi et de L’Île-Rousse, avec une offre luxe de plus en plus recherchée. »

Des budgets pouvant dépasser 400 000 euros la semaine

Les niveaux de prix illustrent l’extrême polarisation du marché du luxe. Dans les stations les plus exclusives des Alpes, certaines locations atteignent des montants exceptionnels. À Courchevel 1850, durant les semaines de Noël, du Nouvel An ou des vacances de février, les plus grands chalets peuvent dépasser 400 000 euros la semaine.

Ces montants constituent toutefois le sommet du marché. La majorité des locations haut de gamme affichent des niveaux plus modérés. En Provence, les villas de prestige se louent généralement entre 20 000 et 30 000 euros la semaine, même si certaines propriétés peuvent atteindre jusqu’à 185 000 euros en haute saison.

En Corse, la demande se concentre principalement sur des biens compris entre 20 000 et 50 000 euros la semaine. Les propriétés les plus exclusives, assorties d’équipements comparables à ceux d’un hôtel cinq étoiles, peuvent quant à elles se louer entre 90 000 et 160 000 euros.

Au-delà des montants, c’est surtout la recherche d’une expérience complète qui semble désormais structurer le marché. Une évolution qui rapproche toujours davantage la location saisonnière de luxe de l’univers de l’hôtellerie très haut de gamme, tout en conservant l’intimité et l’exclusivité qu’offre une résidence privée.

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