Vue mer : Où acheter encore un logement à moins de 200 000 € ?

Acheter un bien avec vue mer n’est pas réservé aux millionnaires. Une étude de L’Adresse révèle les secteurs où ce rêve immobilier reste accessible à moins de 200 000 €.

Une maison face à la mer, les pieds dans l’eau ou presque, ou un appartement avec une terrasse donnant sur l’horizon : le bien avec vue mer reste un rêve immobilier pour beaucoup de Français. Mais ce rêve est-il encore accessible ?

L’Adresse a analysé 200 annonces de biens avec « vue mer » actuellement en vente dans toute la France – leurs prix, leurs surfaces, leur performance énergétique, leur localisation – pour dresser un état des lieux précis du marché. Et contrairement aux idées reçues, ce rêve est encore accessible !

En effet, il est possible d’acheter un bien avec vue mer à moins de 200 000 €. Un tiers des biens actuellement en vente dans le réseau l’Adresse sont aujourd’hui affichés sous ce seuil. Mais tout dépend, bien sûr, de l’endroit en France, car ce n’est pas le cas partout ! Entre un studio de 34 m² à Saint-Hilaire-de-Riez à 75 000 € et une demeure de 395 m² face à la baie de Fort-de-France à 3,5 millions d’euros, le marché de la vue mer est aussi vaste que le littoral français lui-même.

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Vivre au bord de la mer : le rêve de beaucoup de Français

Interrogés sur l’endroit où ils préféreraient habiter s’ils en avaient le choix, les Français placent très largement en tête le bord de mer, devant la campagne ou la montagne et la ville. Selon l’étude Les Français et la mer, Perceptions et attachements (2026), 51 % des habitants de France métropolitaine choisiraient le bord de mer en premier lieu, une proportion en nette progression depuis 20 ans où le chiffre n’atteignait que 30 %. Les arguments avancés : une vue dégagée, la présence de sable et de dunes, une faune et une flore préservées, la propreté des lieux et l’absence d’urbanisation.

« Nos conseillers du littoral le constatent chaque semaine : l’attachement des Français au bord de mer ne faiblit pas. Mais cette envie se heurte aujourd’hui à la réalité du marché : l’offre est limitée, les prix sont élevés. Le littoral reste un espace contraint, qui, en outre, se réduit dans certains régions en raison de l’érosion et du recul du trait de côte. Pour autant, il reste des zones où ce rêve est encore accessible », rassure Brice Cardi, président de l’Adresse.

Le prix de la vue mer : 319 750 € en médiane, 4 968 €/m²

L’analyse de 200 annonces avec vue mer publiées par le réseau L’Adresse dresse un portrait tranché du marché avec de très forts écarts selon les régions et les littoraux. Si le prix médian des biens avec vue mer s’établit à 319 750 €, pour une surface médiane de 73 m² et un prix au m² de 4 968 €/m², ces chiffres masquent une amplitude considérable. Ainsi il est possible de s’offrir une vue mer à partir de 75 000 €, en achetant un studio de 34 m² avec travaux à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée.

Pour autant, certains biens, de prestige seront réservés aux plus gros budgets, comme cette demeure de 395 m² à 3 500 000 € à Fort-de-France en Martinique.

Parmi les annonces de biens avec vue mer, l’appartement domine largement avec 66 % des annonces et un budget plus abordable. La surface médiane de l’appartement avec vue mer est de 51 m² pour un prix médian de 240 000 €. La maison avec vue mer (24 % des annonces) affiche un prix médian de 653 500 € pour 141 m². Les annonces restantes (10 %) sont des villas et demeures de prestige, dont les prix dépassent le million d’euros…

« Le marché de la vue mer est l’un des plus polarisés de l’immobilier français. On peut trouver aussi bien des studios en station vendéenne à moins de 100 000 €, accessibles à des primo-investisseurs par exemple, que des demeures de prestige plusieurs millions d’euros au Pays Basque. Mais entre les deux, l’appartement avec vue mer reste une valeur accessible et beaucoup de nos clients font ce choix en toute conscience préférant sacrifier quelques mètres carrés plutôt que l’horizon. C’est un marché de passion, pas de raison », explique Brice Cardi.

La géographie du marché : de la Côte d’Opale à la Martinique

Le réseau L’Adresse couvre l’ensemble du littoral français, de la Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer, le Touquet) à la Côte d’Azur (Cannes), en passant par la Normandie (Trouville-sur-Mer), la Bretagne (Morbihan, Finistère), la Vendée, la côte Basque (Saint-Jean-de-Luz), le bassin languedocien et les Antilles. Pour autant, deux départements concentrent à eux seuls près de la moitié des annonces : la Vendée (27 % des annonces) et l’Hérault (21 % des annonces). Mais les niveaux de prix, selon les régions, y sont radicalement différents, comme l’illustre le tableau ci-dessous :

Acheter un bien avec vue mer à moins de 200 000 € : un rêve encore accessible, mais sous conditions

Près d’un tiers des annonces de biens avec vue mer (31 %) affichent des prix sous le seuil des 200 000 €, avec une répartition géographique dans 12 départements. Un chiffre encourageant en apparence, qui appelle néanmoins une mise en perspective : 43 % des biens « accessibles » sont situés en Vendée (Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez, Les Sables-d’Olonne), 17 % dans l’Hérault (Sète, La Grande-Motte, Carnon-Plage, Palavas-les-Flots) et 15 % en Martinique.

Ces biens à moins de 200 000 € répondent à un profil très spécifique : quasi exclusivement des studios (20–30 m²) ou des 2-pièces (30–55 m²) en copropriété, dans des résidences de vacances souvent construites dans les années 1970–1990. Les charges de copropriété médianes atteignent 955 €/an (1 301 € en moyenne), un coût récurrent à intégrer dans le calcul de rentabilité.

Saint-Jean-de-Monts (Vendée) – appartement 1 pièce, 22 m² – 99 000 € DPE E

Les rares maisons sous le seuil de 200 000 € se trouvent dans des communes en retrait du front de mer : Le Girouard ou Vouillé-les-Marais en Vendée, Tuchan dans l’Aude.

« La vue mer à moins de 200 000 € existe, mais avec quelques contraintes. C’est un studio sur la côte vendéenne ou un petit appartement à Sète, pas une maison les pieds dans l’eau. C’est le plus souvent un excellent produit d’investissement locatif saisonnier, qui se louera facilement car la demande est forte, d’avril à octobre, mais ce n’est pas la résidence secondaire de rêve pour une famille. Pour ça, il faut accepter de mettre un budget de 300 à 400 000 € minimum, dans des départements comme la Vendée, l’Hérault et l’Aude, plus abordables que la côte d’Azur ou la côte Basque » analyse Brice Cardi.

Bretignolles-sur-Mer – 5 pièces, 120 m² – 307 000 € – DPE E

La Vendée s’impose en effet comme le marché pivot de l’accessibilité littorale, avec un prix médian départemental de 198 600 € et une offre démarrant à 75 000 €, principalement autour de Saint-Jean-de-Monts et Saint-Hilaire-de-Riez. L’Hérault, et Sète en particulier, séduit par son éclectisme avec des biens allant de 139 000 € à 1,34 millions d’euros, porté par l’étang de Thau et une attractivité culturelle croissante. L’Aude (Narbonne-Plage, Tuchan), avec un prix médian de 179 950 € et une offre dès 89 990 €, reste le marché le plus confidentiel du panel, encore méconnu des acheteurs nationaux.

Les biens vue mer, un segment de prestige : 10 % des biens au-dessus du million d’euros

10 % des annonces des biens avec vue mer affiche un prix dépassant le million d’euros. Il s’agit de villas ou demeures concentrant les surfaces les plus importantes et les prix au m² les plus élevés du marché national. Ce segment de biens de prestige se concentre logiquement sur les façades littorales les plus prisées de France : la Côte d’Azur, le Pays Basque et, plus récemment, certains ports historiques en pleine mutation comme Sète.

Le prix au m² le plus élevé parmi les annonces de biens avec vue mer : 18 118 €/m², pour une villa de La Croix-Valmer (Var) de 177 m2 à 3,2 millions d’euros, un niveau caractéristique de la presqu’île de Saint-Tropez, où la rareté du foncier disponible avec vue mer tire les prix vers le haut depuis des décennies.

La Croix-Valmer (Var) — Villa 5 pièces, 177 m² — 3 200 000 € (18 118 €/m²)

Sète représente à elle seule 27 % des biens de prestige avec vue mer avec des prix entre 1 et 1,3 million d’euros. Une montée en gamme qui confirme le repositionnement de ce marché méditerranéen, longtemps resté plus accessible que ses voisins du Var ou des Alpes-Maritimes. Le Pays Basque (Bidart, Ciboure), territoire prisé pour son identité forte et la pression foncière du bassin de Biarritz, la Côte d’Azur (Antibes, Théoule-sur-Mer, Mougins) et la Normandie (Trouville-sur-Mer), historiquement liée au tourisme balnéaire du XIXe siècle, complètent ce segment ultra-premium.

« Ce segment prestige n’est pas une anomalie statistique, c’est la confirmation d’une règle de marché : là où le foncier littoral est rare et protégé, la vue mer atteint son expression maximale en termes de valeur. C’est précisément pour répondre à cette demande spécifique que nous avons créé L’Adresse de Prestige, dédié à ces biens d’exception qui nécessite un niveau de services et des méthodes de diffusion des annonces spécifiques pour une clientèle particulièrement exigeante »

raconte Brice Cardi.

Achat en bord de mer : des risques à prendre en compte L’érosion du trait de côte : un risque à intégrer dans tout achat littoral. Acheter avec vue mer, c’est aussi acheter sur un territoire en mouvement. Selon le Cerema (2024), un quart du littoral métropolitain est en érosion, soit environ 1 700 km de côtes menacées — un phénomène qui s’accélère avec le changement climatique. Depuis 2022, la loi Climat et Résilience impose aux communes exposées de publier une carte de recul du trait de côte, et aux vendeurs de mentionner ce risque dans l’acte de vente. Un bien situé en zone rouge peut voir sa valeur diminuer, son assurabilité se restreindre, et faire l’objet à terme d’un relogement préventif. Ce risque est consultable sur le portail Géorisques et doit être intégré à la réflexion patrimoniale, au même titre que le DPE. Énergie : un parc ancien, globalement correct mais à surveiller. L’année de construction médiane du parc analysé est 1983 : la moitié des biens a plus de 40 ans. Parmi les biens disposant d’un DPE renseigné (73 % du panel) : 74 % des biens sont classés C ou D, une performance cohérente avec l’âge du bâti. Mais 15 % sont classés E, F ou G, et donc concernés par les restrictions de mise en location de la loi Climat et Résilience : les G ne se louent déjà plus, les F suivront en 2028, les E en 2034, sauf si le projet de loi permettant de décaler ces échéances, sous conditions de travaux, est voté.

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