Immobilier : Engel & Völkers se lance dans la location saisonnière de prestige sur la Côte d’Azur

Engel & Völkers France complète son activité de transaction avec une offre de location saisonnière haut de gamme sur la Côte d’Azur et vise une centaine de biens dès la première année.

La location saisonnière de prestige continue de gagner du terrain sur la Côte d’Azur. Dans ce contexte, Engel & Völkers France annonce le lancement d’une activité dédiée à ce marché, déployée depuis mai 2026.

Pour le réseau spécialisé dans l’immobilier haut de gamme, cette diversification répond à une demande qui ne se limite plus à la seule période estivale et complète son activité historique de transaction.

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Pourquoi Engel & Völkers mise sur la location saisonnière de prestige

Destination phare du tourisme international, la Côte d’Azur concentre une forte demande pour les locations haut de gamme. Si les vacanciers européens et internationaux restent très présents, la clientèle française est également active, notamment en provenance de Paris, Lyon ou Bordeaux.

Au-delà de l’été, le marché est désormais alimenté par de nombreux rendez-vous internationaux comme le Festival de Cannes, le MIPIM, les Cannes Lions, le Grand Prix de Monaco, le Monaco Yacht Show ou encore l’ILTM. Cette activité plus étalée dans l’année renforce l’intérêt des professionnels pour la location saisonnière de prestige, qui devient un relais de développement complémentaire à la transaction.

Une offre concentrée sur quatre destinations emblématiques de la Côte d’Azur

La nouvelle activité couvre les agences Engel & Völkers de Cannes, Nice, Saint-Tropez et Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Son développement est confié à Manuel Reuff, spécialiste de la location saisonnière de luxe depuis plus de quinze ans.

Le portefeuille réunit actuellement environ 70 propriétés, principalement situées à Saint-Tropez, auxquelles s’ajoute une vingtaine de biens dans les Alpes-Maritimes. Le réseau vise 100 biens qualifiés sous son enseigne sur la Côte d’Azur au cours de la première année d’exploitation.

« La location saisonnière haut de gamme repose avant tout sur la qualité des biens proposés et sur une connaissance extrêmement fine du terrain. Notre ambition n’est pas de proposer le plus grand nombre de biens, mais de constituer une sélection exigeante de villas et appartements avec une attention particulière portée à l’emplacement, l’architecture, la décoration, les équipements, les services associés et l’expérience globale proposée aux voyageurs. Chaque bien est systématiquement visité, analysé en détail, et doit répondre aux standards de qualité et de service qui font la réputation mondiale d’Engel & Völkers », déclare Manuel Reuff, responsable de la location saisonnière chez Engel & Völkers Côte d’Azur.

Les appartements proposés débutent autour de 4 000 à 5 000 euros la semaine et peuvent atteindre 20 000 euros lors des grands événements. Les villas sont proposées entre 8 000 euros et plus de 100 000 euros par semaine selon leur emplacement et leurs prestations.

Une partie du portefeuille reste volontairement confidentielle afin de répondre aux attentes de propriétaires privilégiant la discrétion et d’une clientèle qualifiée.

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Une activité qui complète la transaction immobilière de luxe

Au-delà de la commercialisation des biens, le réseau assure la gestion des réservations, l’accompagnement des propriétaires et des voyageurs ainsi que la coordination des séjours. Il s’appuie également sur une conciergerie proposant des services personnalisés, sans faire de cette offre un argument central de son positionnement.

Pour Engel & Völkers, cette nouvelle activité s’inscrit dans une stratégie de diversification destinée à accompagner ses clients à différentes étapes de leurs projets immobiliers.

« Cette activité traduit concrètement notre développement sur la Côte d’Azur. Elle prolonge naturellement notre expertise en transaction immobilière de prestige et illustre notre ambition à proposer une offre intégrée, différenciante par la qualité de nos sélections et l’étendue de notre réseau afin d’accompagner nos clients de manière plus globale, qu’ils soient propriétaires ou voyageurs », conclut Marie-Claire Sangouard, directrice générale d’Engel & Völkers Côte d’Azur.

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