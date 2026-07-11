Immobilier neuf : BPCE et Nexity créent une société commune pour accélérer les ventes de logements

Le Groupe BPCE et Nexity annoncent un partenariat destiné à renforcer la distribution de logements neufs et réhabilités. Une société commune doit voir le jour afin d’élargir l’offre proposée aux acquéreurs et investisseurs tout en apportant de nouveaux débouchés commerciaux aux promoteurs immobiliers.

Le Groupe BPCE et Nexity veulent renforcer leur présence sur le marché du logement neuf en unissant une partie de leurs activités de distribution. Les deux groupes ont annoncé l’ouverture de négociations exclusives en vue de créer une société commune chargée de sélectionner, structurer et commercialiser une offre de logements neufs et réhabilités.

Le projet prévoit également que BPCE consolide les opérations de distribution réalisées par iSelection auprès des Banques Populaires et des Caisses d’Épargne. L’ensemble reste toutefois soumis aux consultations des représentants du personnel ainsi qu’à la finalisation des négociations.

« Ce partenariat avec le Groupe BPCE s’inscrit dans une conviction que nous partageons depuis longtemps : l’accès au logement neuf passe aussi par une distribution plus efficace et mieux structurée. En unissant l’expertise de Nexity en matière de sélection et de promotion immobilière à la puissance de distribution du deuxième groupe bancaire en France, nous créons un écosystème ouvert au service des promoteurs, des acquéreurs et, in fine, de la relance de la production de logements neufs. C’est un engagement concret et de long terme, qui pose les bases d’un développement durable et pérenne de nos activités communes », précise Véronique Bédague, présidente-directrice générale de Nexity.

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Pourquoi BPCE et Nexity créent une société commune

L’entreprise commune aura pour mission de référencer des programmes immobiliers auprès des promoteurs, puis de les distribuer via deux réseaux.

Le premier s’appuiera sur BPCE Solutions immobilières au sein des Banques Populaires et des Caisses d’Épargne. Le second passera par les réseaux partenaires d’iSelection et de Perl, déjà présents auprès des professionnels de la gestion de patrimoine, de la bancassurance et du courtage.

L’objectif affiché est de simplifier la rencontre entre l’offre des promoteurs et la demande des particuliers, qu’il s’agisse d’acquéreurs de leur résidence principale, de résidence secondaire ou d’investisseurs.

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Ce que ce partenariat change pour les promoteurs et les acquéreurs

Pour les promoteurs, cette organisation doit permettre de disposer d’un canal de commercialisation élargi et mutualisé afin d’accélérer les ventes de leurs programmes.

Pour les particuliers, le partenariat vise à proposer une offre plus lisible et davantage sécurisée, regroupant plusieurs types d’investissements : logement neuf, ancien réhabilité, location meublée non professionnelle (LMNP), démembrement de propriété ou encore investissement locatif résidentiel.

Cette initiative s’inscrit également dans la stratégie immobilière de BPCE. Le groupe complète ainsi le dispositif lancé avec la plateforme ÊtreProprio, acquise en mars dernier et spécialisée sur le marché du logement ancien, afin de couvrir désormais les deux segments.

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Une réponse à la crise persistante du logement neuf

Ce rapprochement intervient alors que le marché du logement neuf traverse une période difficile depuis 2022, marquée par une forte baisse des ventes. Dans le même temps, les besoins en logements restent élevés et de nombreux ménages peinent à concrétiser leur projet immobilier.

En renforçant les capacités de distribution et d’accompagnement, BPCE et Nexity espèrent faciliter l’écoulement des programmes neufs tout en proposant un parcours plus fluide aux acquéreurs.

« L’immobilier est le premier actif des Français. Il structure leur patrimoine, sécurise leur trajectoire de vie et constitue pour beaucoup un pilier essentiel de préparation à la retraite. C’est pour cela que BPCE en a fait une priorité de son projet stratégique Vision 2030. Avec notre partenaire Nexity, nous avons l’ambition de créer les conditions d’une distribution plus fluide et d’un accès plus large au logement neuf – pour les promoteurs qui construisent, comme pour les particuliers qui cherchent à se loger ou à investir. C’est une réponse concrète à la conjoncture immobilière, et un engagement de long terme », commente Fabrice Gourgeonnet, directeur général – Solutions et Expertises financières du Groupe BPCE.

Si le calendrier est respecté, la société commune et la nouvelle organisation de la distribution au sein des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne devraient être opérationnelles au plus tard le 1er janvier 2027.

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