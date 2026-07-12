A vendre à Bonifacio : Villa contemporaine proche plages et centre-ville

Cette villa de 180 m² et 5 chambres, à l’architecture contemporaine, située à deux pas du centre historique de Bonifacio, est proposée à la vente par Barnes.

Cette villa contemporaine est située à Bonifacio, à quelques pas du centre historique et à proximité immédiate de la plage de Maora, dans l’un des secteurs les plus prisés du sud de la Corse.

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Une villa moderne et lumineuse

Développant environ 180 m², cette propriété séduit par son architecture contemporaine et ses espaces baignés de lumière. La vaste pièce de vie s’ouvre sur une agréable terrasse et réunit un salon convivial, une cuisine moderne entièrement équipée ainsi qu’une buanderie, dans une configuration pensée pour un confort de vie optimal.

L’espace nuit comprend cinq chambres, dont une suite parentale avec salle d’eau privative. Deux chambres se partagent une salle de douche, tandis que les deux autres disposent chacune de leur propre salle d’eau. Une mezzanine aménagée en bureau complète harmonieusement l’ensemble.

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A proximité des plages

Édifiée sur un terrain paysager d’environ 1 800 m², la villa bénéficie d’une élégante piscine de 8 x 4 mètres, parfaitement intégrée à son environnement et propice à la détente.

À proximité des falaises emblématiques de Bonifacio, des plages aux eaux turquoise, de l’aéroport de Figari et du prestigieux Golf de Sperone, cette propriété offre un cadre de vie privilégié, entre nature préservée et art de vivre méditerranéen.

Le prix : 1 390 000 €. Le contact : Barnes.

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