Immobilier Nanterre : Un programme neuf facilite l’achat des primo-accédants

À Nanterre, Cogedim lance la commercialisation d’Eklo, une résidence de 293 logements située dans le quartier Parc Sud. Au-delà du programme immobilier, le promoteur met en avant son dispositif Access destiné à faciliter l’achat d’un logement neuf pour les primo-accédants.

Acheter un appartement neuf à Nanterre demeure un objectif difficile pour de nombreux ménages, malgré une légère amélioration des conditions de crédit ces derniers mois. Entre le niveau des prix et l’apport personnel souvent demandé, les primo-accédants restent confrontés à plusieurs obstacles.

Pour répondre à cette problématique, certains promoteurs développent désormais leurs propres solutions d’accompagnement financier. C’est dans ce contexte que Cogedim commercialise la résidence Eklo, un programme de 293 logements situé dans le quartier Parc Sud à Nanterre.

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Un nouveau programme immobilier dans le quartier Parc Sud de Nanterre

Implantée avenue Pablo Picasso, la résidence prendra place au cœur du quartier Parc Sud, un secteur appelé à poursuivre sa transformation dans les prochaines années. De nouveaux équipements publics, un tiers-lieu culturel, un collège ainsi qu’une piste cyclable reliant le centre-ville doivent accompagner cette évolution.

Le programme comprend 293 appartements, du 2 au 4 pièces, répartis sur six bâtiments. Les logements se trouvent à moins de dix minutes à pied de la gare RER A Nanterre-Préfecture, permettant de rejoindre rapidement La Défense, principal bassin d’emplois de l’ouest francilien.

À proximité immédiate du parc André-Malraux et de ses 25 hectares d’espaces verts, la résidence bénéficie également d’un environnement déjà doté de commerces, d’établissements scolaires et de services.

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Des logements conçus pour répondre aux nouveaux usages et aux exigences environnementales

Les appartements ont été pensés pour s’adapter aux nouveaux modes de vie. Certains disposent d’espaces pouvant accueillir un bureau ou des rangements supplémentaires, tandis que d’autres proposent une suite parentale. Tous bénéficient d’un espace extérieur privatif : balcon, loggia, terrasse ou jardin.

Le projet prévoit également un cœur d’îlot paysager de plus de 3 000 m², la plantation de 78 arbres ainsi qu’une végétalisation des toitures et des espaces extérieurs afin de limiter les effets des fortes chaleurs en milieu urbain.

Sur le plan environnemental, la résidence est conçue conformément à la réglementation RE2020 seuil 2025 et vise la certification NF Habitat HQE. Cogedim met également en avant des logements majoritairement traversants ou bi-orientés, une ventilation naturelle favorisée ainsi que des équipements destinés à améliorer le confort d’été.

Au-delà du programme immobilier lui-même, Cogedim mise sur son dispositif Access, lancé en 2024, pour attirer les primo-accédants.

Il s’agit d’un dispositif propre au promoteur, qui repose sur des partenariats avec plusieurs établissements bancaires afin de proposer des conditions de financement préférentielles. Le mécanisme peut notamment associer un Prêt à Taux Zéro (PTZ), des taux négociés, la prise en charge des frais de notaire et des intérêts intercalaires. Selon Cogedim, les acquéreurs peuvent ainsi différer le remboursement de leur crédit jusqu’à la livraison du logement.

Le promoteur indique également que certains ménages peuvent acheter sans apport personnel, moyennant un dépôt de garantie de 500 euros à la réservation, et affirme que les mensualités peuvent être « proches, voire équivalentes » à un loyer selon les profils. Ces conditions restent toutefois dépendantes de la situation financière de chaque acquéreur, de son éligibilité au PTZ et de l’accord de la banque partenaire.

Dans un marché francilien où l’accès à la propriété demeure difficile malgré une détente progressive des taux de crédit, ce type de dispositif illustre la volonté des promoteurs de lever certains freins financiers pour relancer les ventes dans le neuf.

Citation promotionnelle

« Avec Eklo, nous portons une ambition claire en Île-de-France : proposer des logements accessibles et durables dans des territoires en pleine transformation. À Nanterre, ce projet s’inscrit pleinement dans le renouveau du quartier Parc Sud, en offrant aux habitants un cadre de vie équilibré entre nature, proximité des transports et dynamisme urbain. Il traduit notre engagement à accompagner les parcours résidentiels, en particulier ceux des primo-accédants, en facilitant concrètement l’accès à la propriété grâce à des dispositifs adaptés », déclare Yannick Ollivier, Directeur Régional Paris et Hauts-de-Seine Cogedim.

Au-delà d’Eklo, Cogedim prévoit également de poursuivre son intervention dans le secteur avec la réhabilitation des deux Tours Nuages, dans le cadre du renouvellement urbain du quartier Parc Sud.

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