Crédit immobilier : Des taux stables en août et des prêts bonifiés pour la rentrée

Malgré la remontée des taux d’emprunt d’État depuis la mi-juillet, la majorité des banques maintiennent leurs taux de crédit immobilier en août. Plusieurs établissements poursuivent également leurs offres de prêts à taux bonifié, dans un contexte où la rentrée de septembre s’annonce favorable aux emprunteurs.

Comme c’est le cas depuis le mois de juin, en août, la grande majorité des banques ont fait le choix de maintenir leurs taux stables, et ainsi, des conditions attractives pour les emprunteurs, en dépit de la hausse des taux d’emprunt d’Etat depuis la mi-juillet.

En effet, le taux de l’OAT 10 ans a même dépassé à nouveau les 4 % le 23 juillet et se maintient depuis juste en dessous, en raison notamment de la reprise du conflit en Iran. A noter : l’offre à taux unique à 3,10 % sur 10 à 20 ans et 3,20 % sur 21 à 25 ans proposée par une banque nationale est désormais terminée.

« A ce jour, les banques ont fait le choix de ne pas répercuter les tensions obligataires sur leurs taux de crédit pour ne pas casser la dynamique de la demande observée en juin et juillet. Pour ceux qui ont un projet immobilier, il est donc toujours possible de négocier de très bonnes conditions de financement, même si, durant le mois d’août, les délais de traitement dans les banques peuvent s’allonger » explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

En août, les taux moyens sont stables à 3,30 % sur 15 ans, 3,4 % sur 20 ans et 3,5 % sur 25 ans, avec des taux plus bas obtenus proches de 3 % sur 20 ans et 3,1 % sur 25 ans.

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Les banques maintiennent des taux de crédit attractifs en août

Bonne nouvelle pour ceux qui ont un projet immobilier, si certains prêts à taux bonifié ont pris fin en juillet, des banques en proposent encore pour la rentrée.

Un grand groupe bancaire vient même de mettre en place un nouveau prêt avantageux, en vigueur jusqu’à mi-octobre. Il s’agit d’un prêt à 1,99 %, réservé aux primo-accédants, plafonné à 10 % du financement et jusqu’à 30 000 €, sur 25 ans. Il est en outre cumulable avec le prêt à taux zéro, ainsi que d’autres prêts aidés, notamment en lien avec un bon DPE. En effet, des banques proposent également des prêts à des taux compris entre 0 et 2 % pour l’achat d’un bien neuf ou performant énergétiquement

« La mise en place de ce nouveau prêt à taux bonifié, à destination des primo-accédants, et ce, jusqu’à l’automne, et la reconduction de certains autres prêts avantageux en septembre témoignent de la poursuite de la stratégie de conquête de clientèle des banques à la rentrée, en dépit du contexte général de hausse des taux. C’est un moyen pour elles de se distinguer de la concurrence, et de continuer à financer les projets dans des conditions attractives, sur une clientèle ciblée, grâce à plusieurs lignes de prêts : pour un achat dans l’ancien, cela permet d’atteindre des taux moyens à moins de 3 %, et même à moins de 2 % dans le neuf…», analyse Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

La rentrée de septembre s’annonce favorable aux emprunteurs

Dans ce contexte de taux qui restent attractifs, et de volonté des banques de prêter, la rentrée de septembre s’annonce comme une période favorable pour ceux qui ont un projet immobilier, avant une fin d’année plus incertaine.

En effet, de nombreux projets naissent pendant l’été, qu’il s’agisse de projet de déménagement, de premier achat, d’achat de résidence secondaire ou d’investissement locatif. Septembre est ainsi un mois traditionnellement riche en transactions immobilières, mais aussi la dernière ligne droite pour les banques pour réaliser leurs objectifs de production de l’année.

Pour ceux qui ont un projet immobilier à la rentrée, préparer son dossier de prêt au mois d’août peut être une bonne stratégie pour bénéficier des bonnes conditions de taux en septembre. Voici les principales pièces qui seront demandées :

les 3 derniers bulletins de salaire, ou les 3 derniers bilans comptables pour les indépendants

les 3 derniers relevés de compte bancaire

les deux derniers avis d’imposition

les justificatifs d’épargne (livrets, PEL, assurance-vie…)

une pièce d’identité et le livret de famille

et le compromis de vente du bien

« Même si le mois de septembre s’annonce plein d’incertitudes, notamment sur l’évolution du conflit en Iran, des taux d’emprunt d’Etat et d’une éventuelle hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, une chose est sûre : les banques vont, dans la mesure du possible, tenter de maintenir des conditions attractives pour profiter de la rentrée pour capter de nouveaux clients et boucler leurs objectifs de production de crédits. Pour ceux qui ont un projet immobilier, mieux vaut donc en profiter et ne pas trop attendre ! », conclut Julie Bachet.

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