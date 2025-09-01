Crédit immobilier : Profitez des taux stables et des décotes de cette rentrée !
Selon CAFPI, les taux de crédit immobilier se maintiennent sur les durées longues en cette rentrée. C’est le moment d’en profiter surtout si vous êtes un « bon profil » puisque ces derniers obtiennent des décotes intéressantes.
L’été s’achève dans un climat serein pour le marché du crédit immobilier. Le mois d’août confirme la stabilisation des taux – même si quelques établissements ont légèrement relevé leurs barèmes.
La production, en revanche, reste globalement stable. Cette accalmie pourrait toutefois être de courte durée, à l’approche du « vote de défiance » attendu début septembre contre le gouvernement Bayrou, et des incertitudes qu’il pourrait engendrer.
Les taux de crédit immobilier se maintiennent
La stabilisation concerne particulièrement les durées longues. Si quelques banques ont ajusté leurs conditions, l’accès au crédit reste globalement préservé.
En moyenne, CAFPI a obtenu pour ses clients en août des taux proches de ceux de juillet :
- 3,09 % sur 15 ans (+9 centièmes par rapport à juillet 2025)
- 3,17 % sur 20 ans (+3 centièmes)
- 3,27 % sur 25 ans (inchangé).
Les meilleurs profils continuent de profiter de décotes significatives, avec des taux souvent inférieurs à 3 %. En août, ils ont ainsi pu bénéficier de :
- 2,80 % sur 10 ans (-10 centièmes par rapport à juillet 2025)
- 2,86 % sur 15 ans (+6 centièmes)
- 2,93 % sur 20 ans (-1 centième)
- 3,10 % sur 25 ans (+5 centièmes).
Un marché attentif porté par la confiance
Même si la production n’a pas progressé en août, la stabilisation des taux a entretenu la confiance des ménages. Une dynamique qui s’appuie également sur des prix immobiliers encore relativement sages, malgré une légère hausse de +1,5 % sur un an selon le baromètre FNAIM (août 2025).
Incertitudes à l’horizon : Le bon moment pour sécuriser son taux
Cette accalmie pourrait être remise en question dès la rentrée. Le vote de confiance convoqué le 8 septembre par François Bayrou pourrait générer de nouvelles tensions politiques et financières, susceptibles d’impacter l’OAT 10 ans, référence des banques pour fixer leurs taux de crédit.
Dans ce contexte, les emprunteurs ont tout intérêt à bloquer rapidement leur taux auprès de leur établissement bancaire afin de se prémunir contre une éventuelle remontée dans les prochaines semaines.
Un pouvoir d’achat immobilier préservé
Grâce à la stabilité conjuguée des taux et des prix, le pouvoir d’achat immobilier est resté quasiment inchangé entre juillet et août. Sur un an, en revanche, les évolutions sont significatives :
- +10 % de surface achetable à Lille (60,93 m²) et à Rennes (54 m²) pour une mensualité de 1 000 € sur 25 ans.
- Dans les principales autres villes françaises, le gain reste positif, entre +1 et +3 m² (0,32 m² pour Paris).