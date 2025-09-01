Crédit immobilier : Profitez des taux stables et des décotes de cette rentrée !

Selon CAFPI, les taux de crédit immobilier se maintiennent sur les durées longues en cette rentrée. C’est le moment d’en profiter surtout si vous êtes un « bon profil » puisque ces derniers obtiennent des décotes intéressantes.

L’été s’achève dans un climat serein pour le marché du crédit immobilier. Le mois d’août confirme la stabilisation des taux – même si quelques établissements ont légèrement relevé leurs barèmes.

La production, en revanche, reste globalement stable. Cette accalmie pourrait toutefois être de courte durée, à l’approche du « vote de défiance » attendu début septembre contre le gouvernement Bayrou, et des incertitudes qu’il pourrait engendrer.

Newsletter MySweetimmo

Les taux de crédit immobilier se maintiennent

La stabilisation concerne particulièrement les durées longues. Si quelques banques ont ajusté leurs conditions, l’accès au crédit reste globalement préservé.

En moyenne, CAFPI a obtenu pour ses clients en août des taux proches de ceux de juillet :

3,09 % sur 15 ans (+9 centièmes par rapport à juillet 2025)

3,17 % sur 20 ans (+3 centièmes)

3,27 % sur 25 ans (inchangé).

Les meilleurs profils continuent de profiter de décotes significatives, avec des taux souvent inférieurs à 3 %. En août, ils ont ainsi pu bénéficier de :

2,80 % sur 10 ans (-10 centièmes par rapport à juillet 2025)

2,86 % sur 15 ans (+6 centièmes)

2,93 % sur 20 ans (-1 centième)

3,10 % sur 25 ans (+5 centièmes).

À lire aussi Smart Rental Index Dubai 2025 : La Révolution de la Transparence Immobilière

Un marché attentif porté par la confiance

Même si la production n’a pas progressé en août, la stabilisation des taux a entretenu la confiance des ménages. Une dynamique qui s’appuie également sur des prix immobiliers encore relativement sages, malgré une légère hausse de +1,5 % sur un an selon le baromètre FNAIM (août 2025).

À lire aussi Immobilier : Agent Mandataire France surfe sur une tendance d’investissement encore confidentielle

Incertitudes à l’horizon : Le bon moment pour sécuriser son taux

Cette accalmie pourrait être remise en question dès la rentrée. Le vote de confiance convoqué le 8 septembre par François Bayrou pourrait générer de nouvelles tensions politiques et financières, susceptibles d’impacter l’OAT 10 ans, référence des banques pour fixer leurs taux de crédit.

Dans ce contexte, les emprunteurs ont tout intérêt à bloquer rapidement leur taux auprès de leur établissement bancaire afin de se prémunir contre une éventuelle remontée dans les prochaines semaines.

Un pouvoir d’achat immobilier préservé

Grâce à la stabilité conjuguée des taux et des prix, le pouvoir d’achat immobilier est resté quasiment inchangé entre juillet et août. Sur un an, en revanche, les évolutions sont significatives :

+10 % de surface achetable à Lille (60,93 m²) et à Rennes (54 m²) pour une mensualité de 1 000 € sur 25 ans.

Dans les principales autres villes françaises, le gain reste positif, entre +1 et +3 m² (0,32 m² pour Paris).

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements