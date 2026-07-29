Crédit immobilier : Les taux tiennent bon, jusqu’à quand ?

Après la pause de la BCE en juillet, les taux de crédit immobilier restent stables en août. L’évolution de l’OAT française à 10 ans est désormais au cœur de l’attention. Si celui-ci devait rester autour de 4 %, une remontée progressive des taux dans les prochains mois deviendrait un scénario plus crédible.

Après avoir relevé ses taux directeurs en juin pour la première fois en trois ans, la Banque centrale européenne a choisi de marquer une pause en juillet. Une décision largement anticipée par les marchés, qui ne modifie pas immédiatement les conditions de financement des banques.

Pour autant, les regards sont orientés vers la rentrée, notamment sur l’évolution de l’OAT française à 10 ans, dont le maintien à un niveau élevé pourrait progressivement peser sur les taux de crédit immobilier.

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Des taux stables en août

Selon les données de Pretto, les taux moyens constatés en août 2026 s’établissent à 3,33 % sur 15 ans, 3,44 % sur 20 ans et 3,52 % sur 25 ans.

Taux nationaux en aout 2026 (selon les revenus nets annuels avant impôts)

(sur la base des taux obtenus par Pretto – clients en offre signée ou fonds débloqués)

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La BCE temporise après sa hausse de juin

Le 23 juillet, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de laisser ses taux directeurs inchangés.

Cette décision était largement attendue par les marchés, après la hausse de 0,25 point annoncée le 11 juin dernier. La BCE a ainsi choisi de prendre le temps d’observer l’évolution de la situation économique avant d’éventuelles nouvelles décisions.

Le message envoyé par l’institution européenne est celui de la prudence : les prochaines décisions dépendront des données économiques disponibles, notamment de l’évolution de l’inflation et de la croissance dans la zone euro.

Pour les emprunteurs immobiliers, cette pause ne change toutefois pas directement les conditions de crédit. Les taux directeurs de la BCE influencent principalement le coût de financement à court terme des banques. Lorsqu’ils fixent leurs barèmes immobiliers, les établissements bancaires regardent principalement leur coût de refinancement à long terme, dont l’OAT française à 10 ans constitue l’un des principaux indicateurs.

L’OAT à 10 ans devient le principal point de vigilance

Si la BCE temporise, les marchés financiers restent particulièrement attentifs à l’évolution de l’OAT française à 10 ans.

Cet indicateur, qui correspond au taux auquel l’État français emprunte sur les marchés, reflète en partie les anticipations des investisseurs sur l’inflation, la croissance et la situation budgétaire. Après avoir évolué autour de 3,6 % au début de l’été, l’OAT a franchi le seuil des 4 % en juillet, un niveau qui attire particulièrement l’attention des établissements bancaires.

Pour autant, cette remontée ne s’est pas encore traduite par une hausse généralisée des taux immobiliers. Les banques ajustent leurs barèmes avec un certain décalage et sont actuellement dans une logique d’atteinte de leurs objectifs de production de crédits.

En revanche, si l’OAT devait rester durablement autour de 4 %, une remontée progressive des taux de crédit dans les prochains mois deviendrait un scénario plus crédible.

“Le statu quo de la BCE était largement attendu. Pour les emprunteurs, le véritable indicateur à surveiller est l’évolution de l’OAT à 10 ans. Tant que les banques restent dans une logique de conquête, les taux devraient évoluer de manière limitée. En revanche, si l’OAT se maintient durablement autour de 4 %, elles pourraient progressivement répercuter cette hausse dans leurs nouveaux barèmes”, explique Pierre Chapon, CEO et cofondateur de Pretto.

Des écarts régionaux toujours marqués selon les profils

Malgré un environnement financier plus incertain, les taux immobiliers restent globalement stables en août. Les conditions obtenues par les emprunteurs continuent toutefois de varier sensiblement selon la qualité du dossier, mais aussi selon la région de financement.

Sur 25 ans, les meilleurs taux négociés par Pretto restent inférieurs aux taux ordinaires dans l’ensemble des régions. L’écart peut atteindre jusqu’à 60 points de base dans certains territoires, confirmant l’importance du profil emprunteur dans l’accès aux meilleures conditions de crédit.

Régions Meilleurs taux Taux ordinaires Auvergne-Rhône-Alpes 3,39 % 3,69 % Bourgogne-Franche-Comté 3,30 % 3,65 % Bretagne 3,24 % 3,70 % Centre-Val de Loire 3,29 % 3,69 % Corse 3,60 % 3,80 % Grand Est 3,50 % 3,71 % Hauts-de-France 3,35 % 3,71 % Île-de-France 3,10 % 3,49 % Normandie 3,35 % 3,71 % Nouvelle-Aquitaine 3,20 % 3,70 % Occitanie 3,55 % 3,75 % Pays de la Loire 3,12 % 3,71 % Provence-Alpes-Côte d’Azur 3,60 % 3,80 % (Taux fixes négociés par Pretto constatés en août 2026 sur 25 ans.)

L’Île-de-France reste la région où les meilleurs profils obtiennent les conditions les plus avantageuses, avec un taux négocié à 3,10 % sur 25 ans, suivie des Pays de la Loire (3,12 %) et de la Nouvelle-Aquitaine (3,20 %).

À l’inverse, les taux les plus élevés pour les meilleurs dossiers sont observés en Corse et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, à 3,60 %, ainsi qu’en Occitanie à 3,55 %.

Ces différences régionales sont toutefois moins importantes que l’écart lié au profil emprunteur. Dans un contexte où les banques continuent de chercher à attirer les dossiers les plus solides, la négociation reste un levier déterminant pour obtenir les meilleures conditions de financement.

Les banques poursuivent leur stratégie de conquête

Cette volonté de conquérir de nouveaux clients se retrouve également dans les offres commerciales lancées par plusieurs établissements.

La CEPAC a ainsi abaissé le taux de son prêt complémentaire Immo+ à 1,99 %, contre 2,49 % auparavant, pour les primo-accédants finançant leur résidence principale. Ce prêt complémentaire représente 10 % du montant du prêt principal, dans la limite de 30 000 €, sur une durée pouvant aller jusqu’à 25 ans.

De son côté, le Crédit Agricole du Morbihan a mis fin au dispositif Prêt Booster Accélérateur Habitat et lancé son nouveau Prêt Booster Mon 1er Toit, proposé à 1,99 % pour les primo-accédants jusqu’au 15 octobre.

Enfin, le CCF a poursuivi l’amélioration de ses conditions avec une baisse de 0,10 point sur certains profils (couple gagnant 80k par an.

Ces évolutions confirment une tendance observée depuis plusieurs mois : malgré un contexte financier plus incertain, les banques restent offensives pour capter les emprunteurs correspondant à leurs critères de risque.

“Le marché du crédit immobilier reste aujourd’hui dans une phase d’équilibre. Les banques continuent de se livrer une forte concurrence pour attirer certains profils d’emprunteurs et proposent des offres parfois très ciblées. Pour un particulier, le défi est donc de trouver l’établissement dont les critères correspondent le mieux à son projet. Face à la diversité des stratégies bancaires, être bien accompagné peut permettre d’identifier plus facilement les opportunités disponibles et d’obtenir les meilleures conditions de financement« , précise Pierre Chapon.

Quelle perspective pour la rentrée ?

À court terme, le scénario privilégié reste celui d’une relative stabilité des taux immobiliers. La décision de la BCE n’a pas modifié les conditions de crédit, tandis que les banques continuent de se livrer une forte concurrence pour attirer les bons dossiers.

Le principal élément à surveiller dans les prochaines semaines sera donc moins la décision de la BCE elle-même que l’évolution de l’OAT française à 10 ans.

Si cet indicateur se stabilise, les conditions de crédit pourraient rester favorables à la rentrée. En revanche, une hausse durable de l’OAT pourrait pousser progressivement les banques à ajuster leurs barèmes.

Dans ce contexte, la qualité du dossier emprunteur reste plus que jamais déterminante pour obtenir les meilleures conditions de financement.

Quel impact concret sur le coût d’un crédit immobilier ?

Montant emprunté Durée Taux Mensualité Coût total du crédit 150 000 € 20 ans 3,44 % 865 € 57 600 € 200 000 € 20 ans 3,44 % 1 154 € 76 960 € 250 000 € 20 ans 3,44 % 1 442 € 96 080 € 300 000 € 20 ans 3,44 % 1 731 € 115 440 € (Exemples issus du simulateur Pretto – août 2026, taux nominal hors assurance.)

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