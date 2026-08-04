Après leboncoin, Aurélien Flament prend la tête d’idealista France

Après quatorze années chez leboncoin Immobilier, Aurélien Flament rejoint idealista, portail immobilier européen présent en Espagne, en Italie et au Portugal, pour diriger et développer ses activités en France.

Après quatorze années chez leboncoin Immobilier, Aurélien Flament rejoint idealista comme directeur général pour la France. Il aura pour mission d’accompagner les clients français du portail immobilier européen et de développer de nouvelles opportunités commerciales.

Aurélien Flament ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Après quatorze années passées chez leboncoin Immobilier, il rejoint idealista au poste de directeur général pour la France. Né à Paris en 1976, Aurélien Flament est présenté par idealista comme l’une des figures reconnues du numérique et de l’immobilier en France.

Durant son parcours chez leboncoin Immobilier, il a contribué, selon le communiqué, à faire de la plateforme une référence sur le marché français. Il avait notamment détaillé au micro de MySweetImmo la stratégie, les innovations et le positionnement du portail immobilier leboncoin.

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Développer les activités d’idealista en France

La feuille de route confiée à Aurélien Flament s’articule autour de deux missions.

Le nouveau directeur général devra d’abord gérer et développer le portefeuille de clients français déjà existant. idealista indique travailler avec de nombreux professionnels français, en particulier dans les régions frontalières avec l’Espagne et l’Italie.

Aurélien Flament sera également chargé d’identifier de nouvelles opportunités commerciales sur le marché français. Le communiqué ne détaille pas les modalités ni le calendrier des prochaines étapes envisagées par l’entreprise. « Je connais la société depuis de nombreuses années et je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre ses équipes pour contribuer à identifier de nouvelles opportunités de développement sur le marché français », déclare Aurélien Flament.

Il salue également la réussite d’idealista en Espagne, en Italie et au Portugal, ainsi que la vision de son fondateur, Jesús Encinar.

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Un profil expérimenté pour accompagner les clients français

Pour Jesús Encinar, le parcours d’Aurélien Flament correspond aux besoins du groupe sur le marché français. Le fondateur d’idealista met notamment en avant sa connaissance du numérique en France, sa réputation auprès des professionnels de l’immobilier et son adhésion aux valeurs de l’entreprise. « Il est la personne idéale pour accompagner nos clients actuels et imaginer les prochaines étapes de notre développement en France », affirme Jesús Encinar.

Chez leboncoin Immobilier, Aurélien Flament s’était également exprimé sur le renforcement de la présence du portail auprès des professionnels parisiens. La nomination d’Aurélien Flament permet ainsi à idealista de confier ses activités françaises à un dirigeant disposant d’une longue expérience du marché immobilier numérique français.

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idealista revendique une position de leader en Europe

Présent en Espagne, en Italie et au Portugal, idealista se présente comme le leader européen de l’immobilier en ligne.

Selon les chiffres communiqués par l’entreprise, le groupe rassemble chaque mois près de 7,3 millions d’utilisateurs. Il s’appuie sur une base de plus de 1,5 million d’annonces et accompagne plus de 69 000 clients. Ces chiffres proviennent de Similarweb et des données internes d’idealista.

« J’ai hâte que le marché français découvre tout son potentiel », déclare Aurélien Flament à propos d’idealista. Avec cette nomination, idealista entend accompagner et développer son portefeuille de clients français tout en explorant de nouvelles opportunités en France. Le groupe ne donne, à ce stade, aucun autre détail sur les prochaines étapes de ce développement.

idealista en France : Les questions que se posent les professionnels

idealista est-il accessible en France ?

Le portail propose une version française de son site. Celle-ci porte toutefois sur des biens situés en Espagne, en Italie et au Portugal, les trois marchés où le groupe est implanté. idealista n’exploite pas, à ce jour, de portail dédié aux annonces françaises.

Qui est Aurélien Flament ?

Né à Paris en 1976, Aurélien Flament a passé quatorze années chez leboncoin Immobilier, dont il a dirigé la verticale immobilier. Il devient directeur général d’idealista pour la France en 2026.

Qui dirige idealista ?

Le groupe a été fondé par Jesús Encinar, qui en reste la figure dirigeante. C’est lui qui a annoncé le recrutement d’Aurélien Flament pour le marché français.

Quelle est l’audience d’idealista ?

Selon les chiffres communiqués par l’entreprise, le portail rassemble près de 7,3 millions d’utilisateurs chaque mois. Il s’appuie sur plus de 1,5 million d’annonces et accompagne plus de 69 000 clients professionnels. Ces données proviennent de Similarweb et des mesures internes du groupe.

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