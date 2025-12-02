Immobilier : « À Paris, on délivre 25% de leads en plus », Aurélien Flament (leboncoin)
Aurélien Flament, directeur général leboncoin immo, explique au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo comment la plateforme a renforcé sa présence à Paris, avec des investissements ciblés et +25 % de leads livrés aux professionnels.
Aurélien Flament, directeur immobilier du Bon Coin, détaille au micro de Mon Podcast Immo les effets d’un plan d’investissement ciblé mené en 2025. Résultat : des performances commerciales en hausse sur le marché parisien.
En 2025, Le Bon Coin a intensifié ses investissements sur le marché immobilier parisien. Objectif : regagner en efficacité et renforcer sa crédibilité auprès des agences. « À Paris, on délivre 25 % de leads en plus », annonce Aurélien Flament au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.
Paris, priorité stratégique
Longtemps considéré comme un marché difficile pour la plateforme, Paris a concentré une part importante des efforts. Le Bon Coin a lancé une campagne de communication d’ampleur, combinée à une série de développements techniques. « On avait de vrais enjeux à Paris », explique Aurélien Flament. On a investi massivement – affichage, télé, métro – et les résultats sont là. ». Ce repositionnement s’est accompagné d’une évolution du portefeuille clients. « Des enseignes comme Junot, Barnes ou Patrice Besse nous ont rejoints. Cela montre que notre offre est aujourd’hui jugée crédible, y compris sur le haut de gamme. »
Une refonte des outils pour plus de performance
Au-delà de la visibilité, la plateforme a engagé une révision de ses produits. Cartographie améliorée, interface unifiée entre desktop et mobile, requalification des leads : les chantiers ont été nombreux. « Nous avons renforcé la qualité des contacts transmis aux professionnels », souligne Aurélien Flament. Pour faciliter l’appropriation de ces outils, leboncoin a déployé des équipes terrain. Leur mission : faire de la pédagogie, loin du discours commercial. « Beaucoup d’agents ignoraient la richesse des options disponibles. Ces rencontres ont permis une meilleure compréhension et, souvent, une montée en gamme. »
Monétisation : montée en puissance progressive
Le directeur immobilier observe un effet direct sur les souscriptions. « Lorsqu’on démontre concrètement la valeur ajoutée, les agences ajustent leurs choix. ». Il insiste sur l’importance de laisser aux professionnels le soin de déterminer où investir. « Un agent veut savoir où va son argent. Notre rôle est de l’accompagner, preuves à l’appui. »
Un acteur parmi d’autres, mais jugé efficace
Aurélien Flament ne revendique pas l’exclusivité. « Aujourd’hui, plusieurs portails forment un bon mix. Mais leboncoin reste une destination efficace pour générer du business, avec des outils conformes, pilotables, et visibles. »
