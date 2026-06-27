Nomination : Corentin Pichet devient directeur adjoint de la Foncière Pichet
Le promoteur familial Pichet fait évoluer la gouvernance de sa foncière patrimoniale. Corentin Pichet est nommé directeur adjoint pour accompagner la gestion et le développement d’un portefeuille valorisé à 850 M€.
Le groupe Pichet nomme Corentin Pichet au poste de directeur adjoint de sa Foncière Patrimoniale. Placé sous la responsabilité du conseil d’administration du groupe, celui-ci accompagnera la nouvelle organisation mise en place pour soutenir le développement de cette activité.
Cette évolution de la gouvernance intervient dans un contexte de structuration de la Foncière Patrimoniale. L’objectif est de renforcer la gestion du portefeuille immobilier, d’améliorer sa performance globale et de préparer son développement sur le long terme.
Une foncière de 850 millions d’euros d’actifs
La Foncière Patrimoniale du groupe Pichet s’organise désormais autour de deux axes complémentaires. Le premier concerne l’exploitation, la commercialisation, l’entretien et la valorisation des actifs existants. Le second porte sur les stratégies d’investissement et de désinvestissement, ainsi que sur le développement de nouvelles opérations réalisées en maîtrise d’ouvrage directe.
Cette activité représente aujourd’hui près de 1 400 actifs, dont des propriétés viticoles, répartis sur l’ensemble du territoire français. Elle gère plus de 160 000 m² de surfaces locatives pour un patrimoine valorisé à 850 millions d’euros, illustrant le poids croissant de cette branche au sein du groupe.
Dans ses nouvelles fonctions, Corentin Pichet aura pour mission de structurer, pérenniser et développer ce portefeuille tout en accompagnant la montée en puissance de la fonction patrimoniale.
Corentin Pichet, un profil issu de la promotion immobilière
Ingénieur diplômé de l’EPF et titulaire d’un mastère en management urbain et immobilier de l’ESSEC Business School, Corentin Pichet a rejoint le groupe en 2017 au sein des équipes Promotion.
Depuis six ans, il occupait les fonctions de directeur de la maîtrise d’ouvrage de la Foncière Patrimoniale. À ce titre, il a piloté plusieurs opérations emblématiques, parmi lesquelles le Radisson Blu Malo-les-Bains, le Mondrian Hôtel Bordeaux Les Carmes et, plus récemment, le complexe All Suites Hôtel Bassin d’Arcachon.
Cette nomination s’inscrit ainsi dans une réorganisation de la gouvernance de la Foncière Patrimoniale, avec l’ambition de renforcer les capacités de gestion et de développement d’un portefeuille devenu un actif stratégique pour le groupe Pichet.