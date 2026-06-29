Réseau immobilier : Optimhome mise sur Nicolas Delauche pour accélérer sa croissance

Optimhome confie sa direction générale à Nicolas Delauche. L’ancien dirigeant de la PropTech compte accélérer le développement du réseau grâce à l’IA, au digital et au recrutement.

Optimhome ouvre un nouveau chapitre de son développement. Le réseau national de conseillers immobiliers indépendants a nommé Nicolas Delauche au poste de directeur général alors que l’entreprise célèbre cette année ses 20 ans.

Cette nomination intervient dans un contexte de transformation des réseaux de mandataires, confrontés à une concurrence accrue et à l’évolution rapide des outils numériques.

Pour Optimhome, l’objectif affiché est clair : doubler son chiffre d’affaires d’ici 2030 en renforçant ses investissements technologiques et son développement commercial.

Diplômé de l’EDHEC Business School, Nicolas Delauche a débuté sa carrière chez Carrefour où il a occupé plusieurs fonctions de direction en France puis au Brésil. Après une expérience entrepreneuriale dans la restauration et la distribution, il rejoint la PropTech avec des postes de direction chez Liberkeys puis Masteos, où il devient directeur commercial et du réseau de mandataires.

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Une stratégie de croissance portée par le digital et l’IA

Avec cette arrivée, Optimhome entend accélérer sa transformation numérique. Le réseau souhaite développer davantage les outils digitaux et les usages de l’intelligence artificielle afin d’accompagner les conseillers dans leur activité quotidienne.

Cette orientation s’inscrit dans une tendance plus large du secteur. Depuis plusieurs années, les réseaux de mandataires investissent massivement dans les solutions numériques, les plateformes collaboratives et les outils d’intelligence artificielle afin d’améliorer la productivité des conseillers, la relation client et l’efficacité commerciale.

Optimhome affirme également vouloir évoluer vers une plateforme de services destinée aux entrepreneurs de l’immobilier, en proposant des outils et des accompagnements couvrant l’ensemble de leur activité.

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Objectif : recruter jusqu’à 1 000 conseillers

Cette stratégie doit s’accompagner d’une forte politique de recrutement. Optimhome prévoit ainsi d’accueillir entre 800 et 1 000 nouveaux conseillers immobiliers dès 2026 sur l’ensemble du territoire.

Le réseau mise notamment sur le marketing de réseau (MLM, pour Multi-Level Marketing), un modèle revendiqué par Optimhome qui permet aux conseillers de développer leur propre organisation en accompagnant le recrutement et la montée en compétence de nouveaux mandataires.

« La performance durable de l’immobilier de demain repose sur le bon équilibre entre l’humain et l’intelligence artificielle. Pour matérialiser cette vision, nous accélérons nos investissements dans les technologies de pointe afin de mettre le numérique au service exclusif de l’efficacité de nos conseillers et de la satisfaction client. Cette alliance de l’innovation et de l’accompagnement humain trouve sa pleine mesure dans notre modèle MLM, un formidable accélérateur d’entrepreneuriat. Ce sont ces trois piliers indissociables, l’humain, la tech et le marketing de réseau, qui porteront notre trajectoire de croissance ambitieuse vers 2030», explique Nicolas Delauche.

En misant simultanément sur le recrutement, le digital et l’intelligence artificielle, Optimhome entend renforcer son positionnement sur un marché des réseaux de mandataires en pleine mutation, où l’innovation technologique devient un levier de différenciation autant qu’un outil d’accompagnement des professionnels.

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