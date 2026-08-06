Immobilier : Acheter près d’une forêt, ce que le vendeur est obligé de vous dire

Acheter près d’une forêt impose de vérifier le débroussaillement, l’état des risques et les informations fournies par le vendeur avant de signer.

Les incendies majeurs qui ont marqué l’été ont remis la vulnérabilité des maisons situées en lisière de forêt au premier plan. Pour un acquéreur, la question ne se limite pourtant pas à la proximité des arbres : il faut aussi savoir si le bien est soumis à une obligation légale de débroussaillement et si le vendeur a correctement transmis cette information.

Une maison entourée de pins, de chênes ou de garrigue peut sembler idéale. Mais avant de se laisser séduire par le calme, le terrain et l’absence de vis-à-vis, l’acquéreur doit vérifier les contraintes applicables à l’adresse exacte du bien.

Depuis le 1er janvier 2025, le vendeur ne peut plus attendre la signature du compromis pour signaler une obligation légale de débroussaillement. L’information doit être accessible dès l’annonce immobilière, apparaître dans l’état des risques et être communiquée au potentiel acquéreur dès la première visite, lorsqu’elle a lieu.

La règle ne concerne pas seulement les maisons construites au milieu d’une forêt. Elle peut s’appliquer à une habitation située à l’intérieur ou à moins de 200 mètres d’un massif, d’une lande, d’un maquis ou d’une garrigue classés à risque.

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Acheter près d’une forêt : ce qui doit apparaître dès l’annonce

Le vendeur d’un bien concerné par les obligations légales de débroussaillement, ou OLD, doit informer les candidats à l’achat dès le début de la commercialisation.

L’annonce immobilière doit comporter la mention réglementaire permettant d’accéder aux informations relatives aux risques auxquels le bien est exposé. Lorsque le logement ou le terrain se trouve dans une zone soumise au débroussaillement, cette obligation doit également être mentionnée dans l’état des risques.

Le vendeur ne peut donc pas se contenter d’évoquer le sujet oralement au moment du compromis. L’information accompagne désormais l’acquéreur à chaque étape de son projet :

dans l’annonce immobilière ;

lors de la première visite, si elle a lieu ;

dans le dossier de diagnostic technique ;

dans la promesse ou le compromis de vente ;

puis dans l’acte authentique.

L’état des risques doit être remis par le vendeur au potentiel acquéreur dès la première visite. Il est ensuite intégré au dossier de diagnostic technique annexé à l’avant-contrat et à l’acte de vente.

Cette évolution avait été annoncée dès 2024 par MySweetImmo dans un article consacré à l’obligation de mentionner le débroussaillement dans les annonces immobilières.

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Quels biens sont soumis à l’obligation de débroussaillement ?

Toutes les maisons proches d’un espace boisé ne sont pas automatiquement concernées. L’obligation dépend du classement du massif et du zonage applicable à l’adresse exacte du bien.

Le Code forestier impose le débroussaillement pour les constructions situées à l’intérieur ou à moins de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis et garrigues classés à risque d’incendie.

Depuis l’arrêté du 13 avril 2026, tout ou partie de certains espaces forestiers situés dans 52 départements sont classés. Cela ne signifie pas que l’intégralité de ces départements est soumise aux OLD : la réglementation s’applique seulement dans les périmètres concernés.

Pour vérifier un bien, il faut rechercher son adresse ou sa parcelle sur la carte des obligations légales de débroussaillement proposée par Géorisques.

La mairie ou la préfecture peut ensuite préciser les modalités locales : végétaux à éliminer, espacement entre les arbres, élagage, entretien des accès ou période recommandée pour effectuer les travaux.

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Quels documents le vendeur doit-il remettre à l’acquéreur ?

Le premier document essentiel est l’état des risques. Celui-ci doit indiquer que le bien est situé dans un secteur soumis aux obligations de débroussaillement.

Lors de la vente, le cédant doit également établir une attestation sur l’honneur certifiant que l’obligation de débroussailler ou de maintenir le terrain en état débroussaillé a été respectée conformément aux prescriptions applicables.

Cette attestation doit être annexée :

à la promesse de vente ou au contrat préliminaire ;

puis à l’acte authentique de vente.

Le Code forestier ne prévoit donc pas une simple déclaration selon laquelle le futur propriétaire devra s’occuper du terrain plus tard. Le vendeur atteste que les obligations existantes ont bien été exécutées.

L’acquéreur peut également demander :

le résultat de la recherche Géorisques ;

l’arrêté préfectoral applicable ;

les factures d’élagage ou de débroussaillement ;

les éventuels courriers échangés avec la mairie ;

les documents relatifs à une précédente mise en demeure ;

les informations concernant les parcelles voisines.

MySweetImmo a déjà détaillé les documents complémentaires au dossier de diagnostic technique susceptibles d’être demandés lors d’une vente.

Le terrain doit-il être débroussaillé avant la vente ?

Lorsqu’une obligation s’applique, le vendeur doit être en mesure d’attester qu’elle a été respectée. Il ne suffit donc pas de prévenir l’acquéreur que le terrain devra un jour être entretenu.

Si le débroussaillement n’a pas été effectué ou si son état paraît manifestement insuffisant, l’acquéreur doit demander une clarification avant de signer. Plusieurs solutions peuvent être envisagées :

faire réaliser les travaux par le vendeur avant l’avant-contrat ;

prévoir leur réalisation avant l’acte authentique ;

demander des justificatifs ou un contrôle ;

consulter la mairie sur la conformité du terrain ;

faire établir un devis pour mesurer le coût réel de la remise en état.

Il serait en revanche risqué d’accepter une attestation sur l’honneur qui ne correspond manifestement pas à l’état de la propriété.

L’acquéreur doit aussi garder à l’esprit que le débroussaillement n’est pas une opération ponctuelle. Le terrain doit être maintenu dans cet état, ce qui suppose un entretien régulier après l’achat.

Jusqu’où faut-il débroussailler autour de la maison ?

Dans les zones concernées, le Code forestier impose généralement de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour des constructions, chantiers et installations.

Le maire peut porter cette profondeur à 100 mètres. Dans certaines zones urbaines ou en présence d’un plan de prévention du risque d’incendie de forêt, des règles particulières peuvent également s’appliquer.

Les voies privées donnant accès à la maison peuvent être concernées sur une profondeur fixée par le préfet, dans une limite de 10 mètres de chaque côté.

La distance se mesure autour de la construction et non à partir des limites du terrain. Le périmètre peut donc dépasser sur une parcelle voisine.

Dans ce cas, le propriétaire de la maison doit prévenir le voisin des travaux nécessaires. Celui-ci peut les effectuer lui-même. S’il refuse l’accès ou ne répond pas dans le délai prévu, la responsabilité peut lui être transférée et le maire doit être informé.

Débroussailler signifie-t-il couper tous les arbres ?

Non. Débroussailler ne signifie pas raser le jardin ni supprimer toute la végétation.

L’objectif est de réduire la quantité de matières susceptibles d’alimenter un incendie et d’interrompre la continuité entre la végétation et la maison. Selon les règles locales, les travaux peuvent notamment consister à :

éliminer les broussailles et les végétaux secs ;

espacer certains arbres et arbustes ;

couper les branches basses ;

éloigner les branches de la toiture ;

retirer les feuilles et aiguilles accumulées dans les gouttières ;

évacuer les résidus de coupe ;

éloigner le bois de chauffage et les produits inflammables ;

entretenir les voies d’accès.

Le Gouvernement rappelle que 90 % des maisons détruites lors des feux de forêt se trouvent sur des terrains non débroussaillés ou mal entretenus. Le débroussaillement réduit l’intensité du feu autour de l’habitation et facilite également l’intervention des secours.

Cet entretien doit être complété par les bons gestes pour éviter de déclencher un feu de forêt, notamment lors de l’utilisation d’un barbecue, d’outils produisant des étincelles ou du stockage de combustibles.

Que peut faire l’acquéreur si l’information est absente ?

L’absence d’information ne constitue pas une simple irrégularité administrative sans conséquence.

Lorsque les règles relatives à l’état des risques ne sont pas respectées, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. Ces conséquences ne sont pas automatiques : elles supposent une démarche de l’acquéreur et, en cas de litige, une décision judiciaire.

Un état des risques non remis à temps peut également retarder le début du délai de rétractation. Le délai ne commence alors à courir qu’à compter de la communication régulière du document.

Avant de signer, l’acquéreur doit donc vérifier que :

l’état des risques correspond bien au bien visité ;

les parcelles cadastrales sont correctement indiquées ;

l’obligation de débroussaillement y figure lorsqu’elle s’applique ;

l’attestation sur l’honneur du vendeur est présente ;

les informations correspondent à l’état réel du terrain.

Le risque d’incendie permet-il de négocier le prix ?

La présence d’un massif forestier à proximité ne provoque pas automatiquement une décote. Une maison bien entretenue, accessible aux secours et correctement débroussaillée peut conserver tous ses atouts.

Sur le Bassin d’Arcachon, les professionnels interrogés par MySweetImmo estiment que les incendies peuvent ralentir temporairement les transactions sans entraîner nécessairement une baisse durable des prix.

Une négociation devient en revanche légitime lorsque l’acquéreur identifie des dépenses précises :

un débroussaillement important à réaliser ;

des arbres à élaguer ou à abattre ;

une voie d’accès à mettre en conformité ;

des gouttières ou une toiture à nettoyer ;

un terrain voisin difficile à entretenir ;

des prescriptions imposées par un plan de prévention ;

un surcoût d’assurance ;

l’absence de justificatifs fournis par le vendeur.

La négociation doit alors s’appuyer sur des devis et des obligations vérifiables, plutôt que sur une peur générale des incendies.

Les vérifications à effectuer avant de signer

Avant d’acheter une maison proche d’une forêt, l’acquéreur devrait :

Rechercher l’adresse et la parcelle sur Géorisques. Vérifier si le massif voisin est classé à risque. Lire l’état des risques dès la première visite. Consulter l’arrêté préfectoral applicable. Contrôler la profondeur de débroussaillement imposée. Observer l’état du terrain et des parcelles voisines. Demander les factures des travaux déjà réalisés. Vérifier l’attestation sur l’honneur du vendeur. Faire chiffrer les éventuelles interventions nécessaires. Demander un devis d’assurance avant de s’engager.

Acheter près d’une forêt peut rester un excellent projet immobilier. Mais l’environnement boisé ne doit pas être apprécié uniquement pour sa beauté ou son calme.

Avant de signer, l’acquéreur doit savoir précisément ce que le vendeur avait l’obligation de lui révéler, ce qui a réellement été réalisé autour de la maison et quelles dépenses lui incomberont après la vente.

Acheter près d’une forêt : Les réponses aux questions que vous vous posez

Comment savoir si une maison est soumise à l’obligation de débroussaillement ?

Il faut rechercher l’adresse ou la parcelle sur Géorisques, puis consulter l’état des risques et l’arrêté préfectoral applicable. L’obligation peut concerner une construction située à l’intérieur ou à moins de 200 mètres d’un massif classé à risque.

Le vendeur doit-il signaler l’obligation de débroussaillement dans l’annonce ?

Oui. Depuis le 1er janvier 2025, l’information doit être donnée dès l’annonce immobilière et intégrée à l’état des risques remis à l’acquéreur.

Le terrain doit-il être débroussaillé avant la vente ?

Lorsqu’un bien est soumis à cette obligation, le vendeur doit attester sur l’honneur qu’elle a été respectée. Cette attestation est annexée à la promesse ou au contrat préliminaire, puis à l’acte authentique.

Quelle distance faut-il débroussailler autour de la maison ?

La profondeur est généralement de 50 mètres autour des constructions. Elle peut être portée à 100 mètres localement. Les modalités précises dépendent de l’arrêté préfectoral applicable au bien.

Faut-il débroussailler sur le terrain du voisin ?

Le périmètre réglementaire se calcule autour de la construction et peut dépasser les limites de la propriété. Le propriétaire concerné doit alors suivre la procédure prévue pour demander l’accès à la parcelle voisine. Il ne doit pas intervenir sans en informer son propriétaire.

Que risque le vendeur s’il ne signale pas cette obligation ?

En cas d’état des risques absent ou non conforme, l’acquéreur peut notamment demander au juge une diminution du prix ou la résolution de la vente. Ces sanctions ne sont pas automatiques : elles dépendent de la situation et, en cas de litige, de la décision du juge.

Acheter près d’une forêt permet-il de négocier le prix ?

Pas automatiquement. Une négociation est plus crédible lorsqu’elle repose sur des coûts précis : débroussaillement à réaliser, abattage ou élagage, accès à améliorer, prescriptions locales ou surcoût d’assurance.

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