Location et canicule : Un propriétaire est-il obligé d’installer une climatisation ?

En période de canicule, jusqu’où vont les obligations d’un propriétaire ? Doit-il installer une climatisation ou des volets ? Le locataire peut-il réduire son loyer si son logement devient invivable ? Bruno Cantegrel, fondateur de MonsieurHugo.com, fait le point.

Quand le thermomètre s’emballe, certains logements peuvent rapidement devenir difficiles à vivre. C’est notamment le cas des appartements sous les toits, mal isolés ou très exposés au soleil. Le locataire peut-il alors demander à son propriétaire d’installer une climatisation ?

La réponse est non. Du moins, pas sur le seul fondement des fortes chaleurs. Aucune disposition légale générale n’impose aujourd’hui à un bailleur d’équiper son logement d’un système de climatisation.

Mais cela ne signifie pas que le propriétaire n’a aucune responsabilité lorsque son logement surchauffe.

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Un propriétaire est-il obligé d’installer une climatisation ?

Sur ce point, Bruno Cantegrel, fondateur de la plateforme de gestion locative MonsieurHugo.com, est catégorique : « Aujourd’hui, aucune disposition légale n’impose au bailleur d’équiper un logement d’une climatisation. »

La climatisation n’est donc pas un équipement obligatoire. Le propriétaire doit en revanche délivrer un logement décent et assurer au locataire la jouissance paisible des lieux, conformément à la loi du 6 juillet 1989. Le décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent fixe également des exigences concernant notamment l’aération et le renouvellement de l’air.

Une forte température à l’intérieur du logement ne suffit donc pas, à elle seule, à obliger le propriétaire à poser une climatisation. Il faut regarder plus largement les caractéristiques du logement : son isolation, son exposition, son aération ou encore ses équipements de protection contre le soleil.

La climatisation n’est d’ailleurs pas nécessairement la première solution à envisager. « Une climatisation peut être envisagée, mais elle n’est pas la seule réponse », souligne Bruno Cantegrel.

Même raisonnement pour les volets. Leur installation n’est pas systématiquement obligatoire. Mais des protections solaires extérieures peuvent contribuer efficacement à limiter la montée de la température dans le logement.

Volets roulants, stores extérieurs ou brise-soleil permettent de réduire les apports de chaleur avant qu’ils ne pénètrent dans le logement. Pour Bruno Cantegrel, ces équipements constituent « souvent l’un des investissements les plus efficaces contre la surchauffe estivale ».

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Logement trop chaud : Le locataire peut-il réduire ou suspendre son loyer ?

Autre question sensible : que faire lorsque la chaleur devient difficilement supportable et que le propriétaire ne réagit pas ? Le locataire peut-il décider de ne plus payer son loyer ?

Non. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

« Même en période de canicule, un locataire ne peut pas décider seul de suspendre le paiement de son loyer », rappelle Bruno Cantegrel.

Il ne peut pas davantage décider unilatéralement de diminuer son loyer parce qu’il estime son logement trop chaud.

Cela n’empêche pas un locataire de faire valoir ses droits lorsque le logement présente des défauts susceptibles d’affecter sa décence ou son usage normal. La première étape consiste à signaler les problèmes au propriétaire et à lui demander d’intervenir. En cas de désaccord persistant, le litige peut ensuite emprunter les voies amiables ou judiciaires prévues à cet effet.

Une décision de la cour d’appel de Bourges du 27 février 2026 apporte un éclairage intéressant, mais doit être maniée avec précaution. Dans cette affaire, une réduction de loyer de 10 % a été maintenue en raison d’insuffisances d’isolation et d’aération relevées dans le logement.

Il ne faut toutefois pas en déduire qu’un appartement trop chaud donne automatiquement droit à une réduction de 10 % du loyer. La décision concernait une situation particulière et ne crée pas un droit général à une baisse de loyer en période de canicule.

Bruno Cantegrel y voit néanmoins un avertissement pour les bailleurs : « Raison de plus pour anticiper les travaux plutôt que d’attendre un contentieux. »

Volets, isolation, ventilation : Ce que le propriétaire peut faire contre la chaleur

Installer un climatiseur n’est donc pas la seule réponse. Pour limiter durablement la surchauffe, plusieurs caractéristiques du logement peuvent être examinées.

L’isolation de la toiture et des combles est particulièrement importante pour les appartements situés au dernier étage ou les maisons très exposées. Les protections solaires extérieures peuvent également empêcher une partie de la chaleur d’entrer dans le logement.

La ventilation est un autre point à surveiller. Le décret relatif au logement décent prévoit que les dispositifs d’ouverture et de ventilation doivent permettre un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement.

Avant les périodes de fortes chaleurs, un propriétaire peut donc vérifier l’état des volets et stores existants, examiner l’isolation du logement et s’assurer du bon fonctionnement de sa ventilation. Des travaux de rénovation énergétique peuvent également améliorer le confort d’été.

Quant à l’utilisation d’un climatiseur mobile par le locataire, elle ne permet pas de considérer automatiquement d’éventuelles dégradations comme étant à sa charge sur le seul fondement d’une grille de vétusté. La responsabilité dépend de l’origine et de la nature des dommages constatés et doit être appréciée au cas par cas.

Le confort d’été, un sujet qui prend de l’importance

Pour Bruno Cantegrel, les propriétaires doivent désormais regarder au-delà du seul confort d’hiver. « Désormais, le confort d’été devient un enjeu majeur. »

Mais attention à ne pas transformer cette évolution en obligation qui n’existe pas encore. À ce jour, aucun texte ne prévoit qu’un logement soit automatiquement interdit à la location au seul motif qu’il devient trop chaud en été.

Le fondateur de MonsieurHugo.com le reconnaît lui-même : « À ce jour, aucun texte ne prévoit qu’un logement sera automatiquement interdit à la location uniquement parce qu’il est trop chaud en été. »

A retenir Pour un bailleur, l’enjeu est donc moins d’installer systématiquement une climatisation que d’identifier les causes de la surchauffe et les moyens adaptés d’y remédier. Pour le locataire, une chaleur excessive ne permet ni d’arrêter de payer son loyer ni d’en fixer lui-même un nouveau montant. En revanche, des défauts touchant à la décence du logement peuvent justifier des démarches auprès du propriétaire et, si nécessaire, un recours.

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