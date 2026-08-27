Immobilier : Le marché ralentit mais le luxe ne connaît pas la crise selon Engel & Völkers

Alors que le marché immobilier français ralentit depuis février, l’immobilier de prestige résiste. Engel & Völkers France détaille les tendances observées à Paris, Bordeaux, Lyon et sur la Côte d’Azur.

Malgre les incertitudes, un marché immobilier revenu – pour l’instant ? – à la normale

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Par MySweetImmo , le 27 août 2026
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L'essentiel selon MySweetimmo
Source : Engel & Völkers France
  • Le marché immobilier français a nettement ralenti depuis février, avec un recul des transactions d’environ 5 % attendu sur l’année.
  • Engel & Völkers France affiche une croissance de plus de 30 % de son chiffre d’affaires à fin juin.
  • À Paris, plusieurs marchés prime restent dynamiques, avec des prix pouvant atteindre 30 000 € / m².
  • Sur la Côte d’Azur, où plus de 75 % des acquéreurs sont internationaux, Engel & Völkers affiche +76 % de chiffre d’affaires.
  • Le département Location d'Engel & Völkers France signe son meilleur semestre avec +30 % de chiffre d’affaires en un an.

En France, le marché immobilier a nettement ralenti depuis février : remontée des taux (autour de 3,4 %), tensions internationales, incertitude ambiante, avec un recul des transactions d’environ 5 % désormais attendu sur l’année.

À rebours de cette tendance, l’immobilier de prestige, lui, tient bon. Et Engel & Völkers France affiche une croissance de plus de 30 % de son chiffre d’affaires à fin juin et s’appuie sur près de 400 agents, présents dans plus de 35 pays.

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Immobilier de prestige : Paris et la Côte d’Azur résistent

À Paris, les marchés prime se polarisent. Dans le 7ᵉ, l’agence signe +40 % de mandats, avec des transactions jusqu’à 30 000 € / m² autour du Champ-de-Mars. Au Faubourg Saint-Honoré, le très haut de gamme évolue entre 15 000 € et 30 000 € / m². Un hôtel particulier affiché 20 M € recueille des offres autour de 15 M €.

Rive droite comme rive gauche, la demande reste au rendez-vous. Le Marais totalise quelque 110 mandats depuis janvier et +20 % d’offres acceptées sur le dernier trimestre. Sur la rive gauche, l’agence Engel & Völkers enregistre +160 % de chiffre d’affaires, avec une clientèle du 6ᵉ étrangère à 98 % au-delà de 3 M€ (jusqu’à 30 000 € / m² rue Jacob).

Dans le nord du 16ᵉ, valeur refuge par excellence, les mandats bondissent de 40 % et le panier moyen atteint 2,4 M€, porté par une clientèle internationale (40 %) qui cherche moins à spéculer qu’à sécuriser.

Sur la Côte d’Azur, où plus de 75 % des acquéreurs sont internationaux, Engel & Völkers affiche +76 % de chiffre d’affaires. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, les résidences secondaires pèsent 78 % des ventes. A Cannes, la Croisette grimpe jusqu’à 40 000 € / m². A Saint-Tropez, le prix médian atteint 38 000 € / m².

Nice fait figure d’exception. Quand la FNAIM anticipe un recul national de 5 %, la ville tient un prix moyen de 5 600 € à 5 700 € / m² et 60 % des transactions se concluent sans condition suspensive de prêt.

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Bordeaux et Lyon : Des marchés qui se stabilisent

Bordeaux tient bon. Le marché s’y normalise autour de 4 000 € / m² en médian dans l’intra-muros (jusqu’à 9 000 € / m² pour les biens d’exception de l’hypercentre), porté par le retour des acquéreurs internationaux (Américains, Canadiens, Néerlandais).

À Lyon, la reprise est franche. Les prix se stabilisent (médiane de 5 400 € / m² dans le 6ᵉ, 6 900 €/m² autour du parc de la Tête d’Or), la demande se recentre sur le clé en main, et l’Ouest lyonnais s’impose pour les maisons, où le million d’euros se franchit aisément.

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Franchises et location : Engel & Völkers poursuit sa croissance

Le réseau de franchises s’étoffe, de la Normandie au Luberon. Quatre implantations sont déjà opérationnelles sur les territoires du patrimoine haut de gamme : Deauville (front de mer jusqu’à 15 000 € / m²), Chamonix (jusqu’à 24 000 € / m² sur le très haut de gamme), Samoëns et le Luberon (jusqu’à 15 000 € / m² pour les biens de prestige du Triangle d’Or).

Le département Location signe son meilleur semestre : +30 % de chiffre d’affaires en un an, porté par une montée en gamme des dossiers et des loyers dépassant 10 000 € / mois pour une clientèle internationale.

Par MySweetImmo
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