Immobilier : Le marché ralentit mais le luxe ne connaît pas la crise selon Engel & Völkers
Alors que le marché immobilier français ralentit depuis février, l’immobilier de prestige résiste. Engel & Völkers France détaille les tendances observées à Paris, Bordeaux, Lyon et sur la Côte d’Azur.
- Le marché immobilier français a nettement ralenti depuis février, avec un recul des transactions d’environ 5 % attendu sur l’année.
- Engel & Völkers France affiche une croissance de plus de 30 % de son chiffre d’affaires à fin juin.
- À Paris, plusieurs marchés prime restent dynamiques, avec des prix pouvant atteindre 30 000 € / m².
- Sur la Côte d’Azur, où plus de 75 % des acquéreurs sont internationaux, Engel & Völkers affiche +76 % de chiffre d’affaires.
- Le département Location d'Engel & Völkers France signe son meilleur semestre avec +30 % de chiffre d’affaires en un an.
En France, le marché immobilier a nettement ralenti depuis février : remontée des taux (autour de 3,4 %), tensions internationales, incertitude ambiante, avec un recul des transactions d’environ 5 % désormais attendu sur l’année.
À rebours de cette tendance, l’immobilier de prestige, lui, tient bon. Et Engel & Völkers France affiche une croissance de plus de 30 % de son chiffre d’affaires à fin juin et s’appuie sur près de 400 agents, présents dans plus de 35 pays.
Immobilier de prestige : Paris et la Côte d’Azur résistent
À Paris, les marchés prime se polarisent. Dans le 7ᵉ, l’agence signe +40 % de mandats, avec des transactions jusqu’à 30 000 € / m² autour du Champ-de-Mars. Au Faubourg Saint-Honoré, le très haut de gamme évolue entre 15 000 € et 30 000 € / m². Un hôtel particulier affiché 20 M € recueille des offres autour de 15 M €.
Rive droite comme rive gauche, la demande reste au rendez-vous. Le Marais totalise quelque 110 mandats depuis janvier et +20 % d’offres acceptées sur le dernier trimestre. Sur la rive gauche, l’agence Engel & Völkers enregistre +160 % de chiffre d’affaires, avec une clientèle du 6ᵉ étrangère à 98 % au-delà de 3 M€ (jusqu’à 30 000 € / m² rue Jacob).
Dans le nord du 16ᵉ, valeur refuge par excellence, les mandats bondissent de 40 % et le panier moyen atteint 2,4 M€, porté par une clientèle internationale (40 %) qui cherche moins à spéculer qu’à sécuriser.
Sur la Côte d’Azur, où plus de 75 % des acquéreurs sont internationaux, Engel & Völkers affiche +76 % de chiffre d’affaires. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, les résidences secondaires pèsent 78 % des ventes. A Cannes, la Croisette grimpe jusqu’à 40 000 € / m². A Saint-Tropez, le prix médian atteint 38 000 € / m².
Nice fait figure d’exception. Quand la FNAIM anticipe un recul national de 5 %, la ville tient un prix moyen de 5 600 € à 5 700 € / m² et 60 % des transactions se concluent sans condition suspensive de prêt.
Bordeaux et Lyon : Des marchés qui se stabilisent
Bordeaux tient bon. Le marché s’y normalise autour de 4 000 € / m² en médian dans l’intra-muros (jusqu’à 9 000 € / m² pour les biens d’exception de l’hypercentre), porté par le retour des acquéreurs internationaux (Américains, Canadiens, Néerlandais).
À Lyon, la reprise est franche. Les prix se stabilisent (médiane de 5 400 € / m² dans le 6ᵉ, 6 900 €/m² autour du parc de la Tête d’Or), la demande se recentre sur le clé en main, et l’Ouest lyonnais s’impose pour les maisons, où le million d’euros se franchit aisément.
Franchises et location : Engel & Völkers poursuit sa croissance
Le réseau de franchises s’étoffe, de la Normandie au Luberon. Quatre implantations sont déjà opérationnelles sur les territoires du patrimoine haut de gamme : Deauville (front de mer jusqu’à 15 000 € / m²), Chamonix (jusqu’à 24 000 € / m² sur le très haut de gamme), Samoëns et le Luberon (jusqu’à 15 000 € / m² pour les biens de prestige du Triangle d’Or).
Le département Location signe son meilleur semestre : +30 % de chiffre d’affaires en un an, porté par une montée en gamme des dossiers et des loyers dépassant 10 000 € / mois pour une clientèle internationale.