Immobilier de prestige : Engel & Völkers ouvre une agence à Bordeaux

Après Paris puis Lyon, Engel & Völkers France poursuit sa stratégie de développement avec une implantation à Bordeaux. Le réseau immobilier de prestige mise sur l’attractivité du marché bordelais, du Bassin d’Arcachon et des vignobles environnants pour renforcer sa présence en Nouvelle-Aquitaine.

Le réseau immobilier spécialisé dans les biens haut de gamme poursuit son développement en France avec une nouvelle implantation à Bordeaux. Après l’ouverture d’un flagship parisien dans le 8e arrondissement puis son arrivée à Lyon en 2025, l’entreprise renforce sa présence dans l’une des métropoles les plus attractives du pays.

« Le déploiement de cette nouvelle implantation à Bordeaux s’inscrit dans notre stratégie de croissance sur les marchés français les plus porteurs, conjuguant attractivité économique, qualité de vie et richesse patrimoniale d’exception», indique Christophe Michel, Président d’Engel & Völkers France.

Cette nouvelle agence ne se limite pas à Bordeaux. Son périmètre couvre également le Bassin d’Arcachon ainsi que les territoires viticoles de l’arrière-pays girondin. Une implantation qui s’inscrit dans une stratégie de développement ciblant les marchés résidentiels les plus dynamiques.

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Pourquoi Bordeaux attire les acteurs de l’immobilier de prestige

Bordeaux reste l’un des marchés les plus recherchés de l’immobilier résidentiel haut de gamme. Son patrimoine architectural, sa qualité de vie et sa connexion avec Paris continuent d’attirer des acquéreurs à la recherche de résidences principales ou secondaires.

Selon les données communiquées par l’entreprise, les prix des biens les plus recherchés oscillent entre 3 800 et 8 000 euros le mètre carré selon les quartiers et les caractéristiques des logements.

Le Triangle d’Or demeure le secteur emblématique du marché premium bordelais. Ce quartier concentre des appartements haussmanniens et plusieurs hôtels particuliers du XVIIIe siècle particulièrement prisés.

D’autres secteurs comme les Chartrons, le Jardin Public ou Saint-Seurin séduisent également les familles et les cadres en quête d’un environnement urbain offrant à la fois cachet architectural et proximité des services.

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Bassin d’Arcachon et vignobles : des marchés stratégiques

Au-delà de Bordeaux, la nouvelle agence entend accompagner les projets immobiliers sur l’ensemble du territoire girondin.

Le Bassin d’Arcachon constitue l’un des marchés les plus convoités du littoral français. Au Cap Ferret, le prix moyen atteint 12 578 euros par mètre carré selon les chiffres avancés par le groupe. Villas en bord de mer et résidences secondaires haut de gamme continuent d’y attirer une clientèle aisée.

Plus à l’est, les secteurs de Saint-Émilion et de l’Entre-deux-Mers présentent un autre visage du marché prestige. Châteaux viticoles, domaines et propriétés de caractère suscitent l’intérêt d’investisseurs français et internationaux, mais aussi d’acquéreurs à la recherche d’un patrimoine d’exception.

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Valéria Plaisance prend les commandes de l’agence bordelaise

Pour piloter cette implantation, Engel & Völkers a choisi Valéria Plaisance. Professionnelle de l’immobilier de prestige depuis plusieurs années, elle aura pour mission de structurer le développement du réseau sur ce territoire.

« Je suis heureux de confier le développement de ce nouveau territoire à Valéria, dont l’expertise de l’immobilier haut de gamme, l’énergie entrepreneuriale et les valeurs humaines correspondent pleinement à l’ADN du groupe. Cette agence deviendra rapidement une référence pour les clients en quête d’excellence », ajoute Christophe Michel.

L’équipe est déjà composée de cinq conseillers chargés de développer le portefeuille de biens et d’accompagner les vendeurs et acquéreurs de la région.

« Bordeaux et sa région forment une place rare : un patrimoine remarquable, une architecture que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, et une clientèle qui attend autant de discrétion que d’expertise. Ici, tout reste à bâtir, et c’est ce qui m’anime », conclut Valéria Plaisance, Directrice d’Engel & Völkers Bordeaux.

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